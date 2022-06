Zusammenschluss Forstbetrieb Dünnerntal

Forstbetriebe im Thal Aus zwei Thaler Forstbetrieben wird Forst Dünnerntal – und damit der grösste Forstbetrieb im Kanton Solothurn Dafür wird der Forstwerkhof in Laupersdorf im Innern für 200'000 Franken umgebaut. Rudolf Schnyder Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Die neue Forst Dünnerntal wird künftig vom Forstwerkhof Laupersdorf aus gemanagt. Rudolf Schnyder

Die 17 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger von Laupersdorf bewilligten an ihrer Gemeindeversammlung auf dem Spiel- und Picknickplatz mit Waldhütte «Hasenbödeli» einstimmig die Fusion der bestehenden Forstbetriebe Hinteres Thal und Mittleres Thal zu Forst Dünnerntal und genehmigten die Statuten des Zweckverbandes Forst Dünnerntal, ohne h geschrieben.

«Der heutige Forstbetrieb Mittleres Thal, der die Wälder von Laupersdorf und Matzendorf bewirtschaftet, ist mit 1053 Hektaren Wald im kantonalen Vergleich ein relativ kleiner Forstbetrieb. Nach der Fusion mit dem Forstbetrieb Hinteres Thal würde mit Forst Dünnerntal (2775,7 Hektaren) flächenmässig das grösste Forstrevier im Kanton Solothurn entstehen», berichtete Stefan Eggenschwiler, Präsident der Bürgergemeinde Laupersdorf.

«Weil aufgrund des Klimawandels die Sommermonate tendenziell heisser und trockener werden, leidet darunter der Wald auf unseren relativ kargen Böden und dadurch sinkt der Hiebsatz.» Somit werde es zunehmend schwierig, einen wirtschaftlich positiven Abschluss zu erzielen, führte Eggenschwiler weiter aus.

Keine zusätzlichen Kosten im Betrieb

Die Vorteile einer Fusion wären der Synergieeffekt, die höhere Flexibilität beim Einsatz von Personal und Maschinen, die Erhöhung der Arbeitssicherheit und die Gewährleistung der Stellvertretung des Betriebsleiters. Die Fusion wird auch keine zusätzlichen Kosten generieren und es würden sich zwei wirtschaftlich gesunde Betriebe zusammenschliessen.

Dem Zweckverband Forst Dünnerntal, der am 1. Januar 2023 starten würde, gehören die Einheitsgemeinden Aedermannsdorf, Herbetswil, Matzendorf und Welschenrohr-Gänsbrunnen, die Bürgergemeinden Laupersdorf und Welschenrohr sowie der Kanton Solothurn mit dem Staatswald Thal an.

Josef Walpert, Förster des Forstbetriebes Mittleres Thal, ist seit kurzem pensioniert. Er bleibt dem Betrieb jedoch bis Ende 2022 in einem Teilzeitpensum erhalten. Er hat die Betriebsleitung am 1. Mai 2022 an Adrian Widmer, Förster des Forstbetriebs Hinteres Thal, übergeben. Dieser führt den Forstbetrieb Mittleres Thal bis Ende Jahr 2022 im Auftragsverhältnis.

Künftig wird alles vom Forstwerkhof Laupersdorf aus gemanagt

Bis auf das Büro im alten Schulhaus in Herbetswil würden die bestehenden Infrastrukturanlagen übernommen. Der Forstwerkhof Laupersdorf würde zur neuen Zentrale des Forstbetriebs Forst Dünnerntal werden.

«Jedoch sind die Platzverhältnisse im Werkhof in Laupersdorf für das Personal (künftig 9 Personen) zu klein. Deshalb werden durch interne Umbauten der Aufenthaltsraum, die Garderoben und die Werkstatt vergrössert. Das Büro des Betriebsleiters bleibt unverändert. Die heutige Strom-Heizung wird auf eine Wärmepumpe umgerüstet», erklärte Eggenschwiler.

Einstimmig bewilligte die Versammlung für den Umbau des Forstwerkhofes in Laupersdorf 200'000 Franken Kredit. Die Bauarbeiten sollen nach den Sommerferien 2022 beginnen, die Baubewilligung liegt bereits vor. Voraussetzung ist, dass alle betroffenen Gemeindeversammlungen zustimmen.

