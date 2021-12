Forstreviere hinteres und mittleres Thal fusionieren (noch) nicht

Forst im Thal Fusion der Forstreviere Hinteres und Mittleres Thal klappt vorerst nicht: Matzendorf braucht Bedenkzeit Eigentlich war geplant, die beiden Forstbetriebsgemeinschaften Hinteres und Mittleres Thal per 1. Januar 2022 zu fusionieren. Mit dem Ziel, Synergien zu nutzen. Das kommt nun (noch) nicht zu Stande, weil Matzendorf Zeit braucht, um offene Fragen zu klären. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Wie geht es weiter mit den Forstbetriebsgemeinschaften im Mittleren und Hinteren Thal? Gülpinar Günes

Mit dem Ziel, Synergien zu nutzen, wäre der Zusammenschluss der beiden Forstreviere Hinteres Thal und Mittleres Thal für den kommenden Jahreswechsel geplant gewesen. Der Maschinenpark im Forst ist teuer. Mit gemeinsamen Anschaffungen und der Wartung auf einer gemeinsamen Basis und könnte Geld gespart werden – so lautete die Idee. Nun hat aber der Gemeinderat Matzendorf die Notbremse gezogen und das Vorhaben mit einer klaren Mehrheit von 6:1-Stimmen gestoppt. Die Fusion der Forstreviere und die Gründung eines Zweckverbandes müssen verschoben werden.

Das Forstrevier Mittleres Thal setzt sich aus der Bürgergemeinde Laupersdorf und der Einheitsgemeinde Matzendorf zusammen. Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf und Herbetswil bilden zusammen das Revier Hinteres Thal. «Wir verstehen, dass man in den anderen Dörfern etwas enttäuscht ist», kommentiert Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann das Ausscheren:

«An unserer Grundhaltung hat sich nichts geändert. Wir suchen die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn.»

Marcel Alleman. Liliane Holdener

Matzendorf habe die Tür nicht definitiv zugeschlagen, ein Rückkommensantrag sei nächstes Jahr möglich, meint Allemann. Hektik sei in der Politik ganz grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. «Wir hätten an einer einzigen Gemeinderatssitzung über das Geschäft diskutieren, darüber entscheiden und es an die Gemeindeversammlung überweisen müssen. Das ging uns zu schnell.» Denn es gebe noch offene Fragen: «Die Eigentumsverhältnisse bei den Waldwegen sind nicht genügend geklärt und die Auswirkungen auf die Finanzen des Dorfes scheinen uns noch unklar.»

In Laupersdorf bleibt man gelassen

Von der Notbremse am meisten betroffen ist der Revierpartner Laupersdorf. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass am 29. November an der Budgetgemeindeversammlung der Bürgergemeinde Laupersdorf über die Fusion der Forstbetriebe entschieden wird. «Eine Arbeitsgruppe hat alle Vorarbeiten geleistet, ein Leitbild erarbeitet und die Statuten für einen neu zu gründenden Zweckverband vorbereitet», erklärte Präsident Stefan Eggenschwiler an dieser Sitzung.

«Aus zeitlichen Gründen hat es aber nicht gereicht, alle Detailfragen in den einzelnen Gemeinden zu bereinigen.»

Auf dem Weg zum Güggel auf dem Brunnersberg Sonnenuntergang trifft auf Nebelgrenze. Peter Von Felten

Hineingespielt habe sicher auch der Wechsel in eine neue Legislaturperiode mit personellen Änderungen in den Räten und Kommissionen. Man sei trotzdem zuversichtlich, dass das Geschäft zu Stande komme, meint Eggenschwiler. «Nun wird über die Fusion voraussichtlich an den Gemeindeversammlungen im Juni 2022 entschieden.»

Ein Flickenteppich Der Kanton Solothurn ist in vier Forstkreise aufgeteilt. Der Forstkreis Thal-Gäu besteht aus fünf selbstständigen Forstrevieren im Gäu und drei im Thal. Der Thaler Wald gehört wiederum ganz verschiedenen Playern. Da sind die Einheitsgemeinden, die Bürgergemeinden, die Einwohnergemeinden und der Kanton, aber auch private Waldbesitzer. Im Forstrevier Laupersdorf-Matzendorf, auch Mittleres Thal genannt, besitzen zum Beispiel die Bürgergemeinde Laupersdorf 698 Hektaren, die Einheitsgemeinde Matzendorf 561 und der Kanton 45 Hektaren. Dazu gibt es hier 82 kleine Privatwälder mit zusammen nochmals 130 Hektaren. (hps)

«Durch eine Fusion ergeben sich wirtschaftliche Vorteile»

«Der Kanton Solothurn übernimmt nur die hoheitlichen Aufgaben, wir sind beratend und unterstützend aktiv.» So erklärt Joshua Huber, Kreisförster im Thal-Gäu, die Aufgabenteilung auf den verschiedenen Ebenen. «Es sind die Forstbetriebe, die selbstständig die Arbeiten in den Wäldern erledigen. Die Forstreviere stellen dazu Personal an und kaufen die nötigen Maschinen.»

Huber versteht die Matzendörfer Sorgen, er sieht aber Synergien und sogar finanzielle Vorteile für alle. «Die beiden Reviere Mittleres und Hinteres Thal sind gesunde Betriebe und verfügen über genügend Eigenkapital. Doch wenn man die Grösse betrachtet, sind beide an der unteren Grenze. Um auch in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können, wäre es für alle ein Vorteil, wenn sie sich zusammenschliessen», sagt Huber.

Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 7462 Franken genehmigt Verwalterin Hedi Büttler-Schaad präsentierte der von 17 Stimmberechtigten besuchten Versammlung das Budget 2022 der Bürgergemeinde Laupersdorf. Dieses sieht einen Aufwandüberschuss von 7462 Franken vor. Die Gesamtrechnung der Bürgergemeinde besteht aus den Teilbereichen «Allgemeine Verwaltung» und «Volkswirtschaft». Die «Allgemeine Verwaltung» (Bürgerrat, Verwaltung, Beiträge an Organisationen) sieht einen Aufwand von 62'960 Franken und einen Ertrag von 10'180 Franken (entspricht dem Zinsertrag) vor. Bei der «Forstwirtschaft» beträgt der Aufwand 22'485 Franken und der Ertrag 62'700 Franken. Auf der Ertragsseite sind dies die Vermietung Werkhof / Schnitzelschopf an den Forstbetrieb Mittleres Thal (Ertrag von 23'000 Franken) und die Vermietung Hasenbödeli (Ertrag von 3000 Franken). (rsl)

