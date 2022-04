Folgen des Kriegs Ukrainekonflikt: Wird es nun keine Brote mehr geben in den Bäckereien im Thal-Gäu? Die Schweiz stellt rund 80 Prozent des benötigten Getreides für Brot und Tierfutter selbst her. Doch der Krieg in der Ukraine könnte trotzdem zu steigenden Lebensmittel- und Getreidepreisen führen. Wie gehen Unternehmen im Thal-Gäu damit um? Enya Kopp Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Solche Bilder von der Getreideernte wird es wohl in diesem Jahr nicht geben in der Ukraine. (Symbolbild/Archiv) Vitaly Timkiv

Krieg, Zerstörung und Unheil, das zeigen die aktuellsten Bilder aus der Ukraine. Was im ersten Moment als tragisches Bild aufgenommen wird, zeigt bei genauerem Betrachten auch eine lange Reaktionskette. Dabei geht es nicht, wie vielleicht einige denken, um Gas, sondern um Getreide. Die Ukraine ist eine der weltweiten Hauptlieferantinnen, wenn es um das Korn geht. Und obwohl die Schweiz rund 80 Prozent des verwendeten Korns selbst herstellt, beeinflusst die Situation auch sie.

Auch das Thal-Gäu ist betroffen. Zurzeit spüre man das vor allem auf eine Weise. Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbands, erklärt:

«Die Lebensmittel werden teurer.»

Was ganz am Anfang bei der Produktion anfängt, ziehe sich weiter bis zum Konsumenten.

Anstelle von Sämaschinen sieht man nur die zerstörenden Überbleibsel des Krieges. (Symbol/Archiv) Rodrigo Abd

Wenn man von steigenden Getreidepreisen spricht, ist wichtig zu beachten, dass nicht nur das Brotgetreide teurer wird. Auch das Futtergetreide wird teurer. Dies führe wiederum dazu, dass neben den Preisen für Backwaren auch die Preise für tierische Produkte steigen, erklärt Kupper weiter. Von Knappheit könne man allerdings noch nicht sprechen, da die gesamte Schweiz zu etwa 80 Prozent Selbstversorger sei. Dies bestätigen gleich mehrere angefragte Unternehmen.

Im Thal und im Gäu macht sich die Angst breit

Die Teigwarenproduzentin Solomania GmbH aus Welschenrohr berichtet zum Beispiel, dass das Getreide für ihre Teigwaren zu 80 Prozent aus der Schweiz stamme. Die restlichen 20 Prozent würden aus Kanada oder Nordamerika importiert werden, so Geschäftsführer Marc Pergher.

Katharina Köchlin Walter Schmid

In den Thaler und Gäuer Bäckereien hofft man, dass die Rohstoffe reichen werden. Katharina Koechlin, Inhaberin vom Brot- und Desserthaus Katharina in Welschenrohr, erzählt:

«Dass die Preise steigen, bereitet mir weniger Sorgen, als die Möglichkeit, dass es plötzlich keine Rohstoffe mehr gibt.»

Bei der Bäckerei Gugelmann in Oensingen ist man weniger besorgt fürs 2022. «Die Vorräte sollten vorerst reichen», sagt Geschäftsführer Roger Gugelmann.

Wird es im nächsten Jahr noch Brot geben?

Doch wie sieht es in den Mühlen aus? Wird es auch im nächsten Jahr noch Brot geben für die Einwohner vom Thal und vom Gäu? Die Bäckerei Gugelmann aus Oensingen bezieht ihr Mehl von einer Mühle in Fraubrunnen (BE). Dort ist man zuversichtlich. «Wenn die Weizenernte in diesem Jahr gut ausfällt, können wir zuversichtlich nach vorne schauen», erklärt Alexander Messer, Geschäftsführer der Mühle Fraubrunnen.

Im letzten Jahr musste man zum ersten Mal seit langem wieder Weizen vom Ausland einkaufen. Dies habe allerdings nicht mit dem Krieg zu tun. «Die dürftige Inlandernte hängt mit dem schlechten Wetter vom letzten Sommer zusammen», erklärt Messer. Wie sich die Situation entwickeln werde, sei schwierig, vorherzusagen. Er betont:

«Eine gute Ernte ist wichtig für die schweizerische Versorgung.»

Im Fall einer schlechten Ernte müsste vermehrt wieder Weizen importiert werden. Man könne im Moment nicht sagen, wie sich die Lage entwickeln werde, sagt Messer weiter. Das Einzige, was man jedoch sagen könne, sei, dass die Abnehmer von ukrainischem Getreide nun andere Lieferanten suchen müssen. Dies schlage wiederum auf die Preise und das spüre man auch in der Schweiz.

Ob es im nächsten Jahr noch Brot geben wird und wie teuer es wird, hängt also nicht einzig vom Konflikt in der Ukraine ab. Es hängt auch von der diesjährigen Ernte ab und ob man das Getreide für Lebensmittel verwenden kann oder nicht.

