Flucht über das Dach Das nackte Leben gerettet: Geschockte Bewohner berichten von der Brandnacht im Bad Klus Schockstarre nach dem Brand des Restaurants Bad Klus bei den drei Evakuierten und beim Besitzer des Hauses. Retten konnten sie praktisch nichts. Fränzi Zwahlen 24.08.2021, 05.00 Uhr

Noch am Montagmorgen waren Polizei und Brandermittlung vor Ort im Einsatz. Bruno Kissling

Gestern Morgen zeigte sich brutal das Ausmass der Verwüstung, die der Dachstockbrand von Samstagnacht am Gasthaus Bad Klus angerichtet hatte. Die Brandermittlung ist vor Ort und analysiert peinlichst genau den Schadenplatz. Hinter dem Haus, dort wo der Lastwagenparkplatz angesiedelt ist, stehen ein paar Männer, alle einigermassen gefasst, im Grund aber traumatisiert.

Sie flüchteten über die Dächer und kamen mit dem Leben davon: (v.l.) Giuseppe Assumma, Michael Fenu, der Bruder und Helfer Cristian Fenu, und Mauro Puggioni. Frb

Es handelt sich um die drei evakuierten Männer, die in der Brandnacht mit nichts als ihrem Leben davongekommen sind. Von den drei sind zwei italienische Arbeiter, die temporär in Schweizer Firmen angestellt sind und im Bad Klus schon seit längerer Zeit je ein Zimmer bewohnten. Der dritte Mann, ebenfalls ein Italiener, war als Koch im Gastrobetrieb seit November letzten Jahres angestellt und bewohnte dort ebenfalls ein Zimmer. Alle lagen im südlichen Teil des Obergeschosses.

Laute Rufe retteten ihr Leben

Der Betreiber der neben dem Gasthaus angebauten Bar habe das Feuer als Erster bemerkt, beginnen die drei zu erzählen. Er habe laut gerufen: «Feuer, alle raus» und er, Michael Fenu, habe ihn zuerst gehört. Zwar habe er weder Rauch noch Feuer gesehen, doch sofort habe er die Rufe ernst genommen, sei aufgestanden und habe an die Türen seiner Zimmernachbarn gehämmert, bis diese erwachten.

Brand in Dachstock von Restaurant "Bad Klus", Oensingen. Bruno Kissling

Schon hätten sie nicht mehr über das Treppenhaus flüchten können, und so seien sie retour in ein Zimmer und von dort zum Fenster hinaus über zwei angebaute Dächer auf den Platz gesprungen. Etwa dort, wo sie jetzt von der dramatischen Nacht erzählen. Sie hätten nichts mitnehmen können, schildern sie.

«Ich habe mein Handy und das Portemonnaie mit den Ausweisen mitgenommen, sonst nichts», sagt Fenu. Sein Kollege Mauro Puggioni nickt und signalisiert, dass es ihm gleich gegangen sei. Koch Giuseppe Assumma zeigt nur auf seine Hose, die er mit einer Schnur als Gurt-Ersatz festgemacht hat.

Brand im Restaurant Bad Klus. Zvg

«Die erste Nacht wurden wir in ein Hotel nach Egerkingen gebracht. Nun sind wir zu dritt in einer Notwohnung in Oensingen», erzählen sie weiter. Das sei aber keine Dauerlösung, denn das Zimmer sei viel zu klein.

Auch Kleider haben sie keine mehr. «Alles, was wir jetzt tragen, haben wir von meinem Bruder Cristian bekommen. Bei ihm können wir momentan auch essen», berichtet Michael weiter. Und mit leichtem Sarkasmus erzählt er, dass er noch am Freitag die Miete für sein Zimmer bezahlt habe.

Brand in Dachstock von Restaurant "Bad Klus", Oensingen. Auch am Montagmorgen waren Polizei und Brandermittlung weiter vor Ort im Einsatz. Bruno Kissling

Puggioni macht sich Sorgen um sein Werkzeug, das er in der Wohnung zurücklassen musste. «Vielleicht kann ich noch etwas retten, wenn uns die Polizei wieder ins Haus, ins Zimmer lässt.» Momentan sei das aufgrund der Einsturzgefahr nicht möglich.

Für den Hausbesitzer ein Schock

Auf den Schadenplatz erscheint auch Thomas Bühler, der Besitzer des Bad Klus. Er sei am Freitag ins Tessin gefahren und habe erst am Samstagmorgen viele SMS, Whatsapp und Videos über den Brand gesehen. «Das war ein Schock. Ich habe sofort die Rückreise angetreten und bin am Samstagmittag auf den Brandplatz gekommen», schildert er.

Das Restaurant Bad Klus vor dem Brand.

Bruno Kissling

Bühler ist seit 2009 Besitzer der Liegenschaft und es schmerzt ihn, das Haus jetzt so zu sehen. «Umso mehr wir in den vergangenen Jahren einiges für den Unterhalt des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes investiert hatten. Jetzt hätten wir vorgehabt, im Saal Wohneinheiten einzubauen, denn der Saal wird nicht mehr genutzt.»

Wie und ob es mit dem Gasthaus Bad Klus weitergehen wird, könne er momentan noch nicht sagen. «Erst einmal will ich abwarten, wie die Einschätzung über die Schadensumme der Gebäudeversicherung ausfällt.» Es sei eben nicht nur der Dachstock völlig zerstört, auch alle Gastro-Räume seien durch das Löschwasser ziemlich stark beeinträchtigt.