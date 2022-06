Fleischkontrolle «Alles Fleisch, das krank machen kann, wird aussortiert»: 750 Rinder werden in Oensingen täglich geschlachtet - und der Tierarzt muss jedes anschauen Der Rinderschlachthof der Bell Food Group in Oensingen wird derzeit neu gebaut. Ziel ist es, noch mehr Rindfleischprodukte produzieren zu können. Doch wer kontrolliert, ob das produzierte Fleisch auch wirklich gut ist? Enya Kopp Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Die Kontrollen für Schweizer Fleisch sind streng. Zvg

Mit 750 geschlachteten Tieren pro Tag ist der Rinderschlachthof der Bell-Gruppe in Oensingen einer der grössten in der Schweiz. Und um die Kapazität zu steigern, wird die Anlage derzeit ausgebaut.

Ein eklatanter Ausbau Um die Kapazität zu steigern, wird die Anlage der Bell AG in Oensingen derzeit ausgebaut. In den Um- und Ausbauarbeiten ist auch ein neuer Rinderschlachthof inbegriffen. Dieser soll die Rindfleischproduktion erhöhen. Der Neubau soll 2025 in Betrieb genommen werden. Die Produktion soll von den heute 750 Rindern pro Tag auf maximal 1100 Rindern ansteigen, was 220 Tonnen Fleisch entspricht. (eka)

Doch wer kontrolliert das Fleisch, dass auf unseren Tellern landet?

«In grösseren Schlachthöfen, wie in der Bell, ist ein Team immer vor Ort, damit die Kontrolle unmittelbar nach der Schlachtung erfolgt», erklärt Chantal Ritter, Kantonstierärztin. Dieses Team bestehe aus amtlichen Tierärztinnen und amtlichen Tierärztinnen, so wie aus amtlichen Fachassistenten und amtlichen Fachassistentinnen.

Die amtlichen Personen, die für die Kontrollen zuständig seien, hätten eine spezielle Ausbildung, die sie berechtigt, das Fleisch zu kontrollieren. Zudem seien sie nicht bei den Schlachthöfen angestellt, sondern beim Veterinärdienst des Kantons. «So kann verhindert werden, dass sie beeinflusst werden», erklärt Ritter.

Strenge Kontrollen sollen die Konsumenten schützen

Zu den Kontrollen gehören sowohl die Schlachttieruntersuchung als auch die Fleischuntersuchung. «Vor dem Schlachten steht der Tierschutz und die Tierseuchen im Zentrum, danach ist es die Lebensmittelsicherheit, die im Fokus ist», erklärt die Kantonstierärztin. Wenn ein Tier in den Schlachthof gebracht wird, dass schlecht gehalten wurde, sehe dass die Behörde. Ritter erklärt:

«Es ist nicht möglich das Tier schlecht zu halten und perfekt abzuliefern.»

Bei der Schlachttieruntersuchung werden das Tier untersucht und seine medizinischen Unterlagen überprüft. Dabei werden alle Details beurteilt, von einer allfälligen Medikation des Tieres, über das Ausschliessen diverser Krankheiten, bis zum Tierschutz, und ob dieser gewährleistet war. Besteht kein Verdacht, dass die Gesundheit von Mensch oder Tier gefährdet ist, kann das Tier geschlachtet werden. Dabei ist der amtliche Tierarzt oder die amtliche Tierärztin anwesend.

Im Rinderschlachthof der Bell Food Group werden die Schlachtkörper auf ihre Genusstauglichkeit geprüft. (Archiv) Hanspeter Bärtschi

Direkt nach dem Schlachten muss das Fleisch untersucht werden. Wie auch die Schlachttieruntersuchung ist auch die Fleischuntersuchung streng geregelt. Es wird vorgeschrieben welche Teile des Schlachtkörpers wie untersucht werden müssen. Dabei im Fokus stehen die Lebensmittelsicherheit und die Genusstauglichkeit. Hatte ein Tier beispielsweise eine Krankheit oder ein verbotenes Medikament, ist es genussuntauglich. Ritter sagt:

«Alles Fleisch, das krank machen kann, wird aussortiert.»

Beim Aussortieren wird unterschieden, ob es nur für den Menschen genussuntauglich ist, Kategorie K3, oder ob es für Mensch und Tier schädlich sein kann, Kategorie K1. Im Falle einer Genussuntauglichkeit des ganzen Schlachtkörpers, wird dieser komplett entsorgt. In der Kategorie K3 wird geprüft, ob eine Verwendung als Tierfutter möglich ist.

Die Richtlinien in der Schweiz seien eine der strengsten in Europa, sagt Ritter weiter. «Wir haben fast keinen Handlungsspielraum, denn jeder Schritt ist vorgeschrieben», sagt sie. Dies alles, um den Konsumenten zu schützen. Zumindest im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Denn die amtlichen Tierärzte dürfen keine Qualitätsprüfung vornehmen. «Die Qualität zu bestimmen, liegt in der Verantwortung der Metzger», sagt sie.

Alte Methoden werden zu Neuen

Seit kurzem gebe es nun nebst dem Schlachthof wieder die Möglichkeit einer Hof- oder Weidetötung, erklärt Ritter. Dabei können die Bauern ihre Tiere auf dem eigenen Hof töten und dann in den Schlachthof bringen lassen. Die Regelungen mit den Kontrollen sind dieselben wie bei der Tötung im Schlachthof. «Es gibt Bauern, die ihre Tiere lieber im eigenen Stall oder auf der Weide töten, so soll das Tier weniger Stress erfahren», erklärt sie den Vorgang.

Am wichtigsten dabei sei, dass die Abläufe eingehalten werden. «Wird ein Ablauf nicht genau eingehalten, könnte das Tier als genussuntauglich gelten», sagt Ritter. Deshalb müssen solche Prozesse vorher immer angemeldet werden, damit ganz sicher eine amtliche Person vor Ort ist.

Einzig Schlachtungen für den Eigengebrauch müssen nicht angemeldet werden und auch nicht kontrolliert, die Verantwortung liegt dabei beim Schlachter oder der Schlachterin. «Eigenbedarf heisst in diesem Fall, die Familie, die normalerweise mit am Tisch sitzt», sagt die Kantonstierärztin. Ein Kaninchen für die Familienfeier zu schlachten, müsste also wieder kontrolliert werden.

