Fischbestand in der Dünnern In der Dünnern liegen Baumstämme und Totholzansammlungen: Weil auch Forellen Liebesnester brauchen Seit 2017 dürfen unter anderem in der Dünnern keine Forellen mehr ausgesetzt werden. Der Kanton will testen, ob sie sich genug stark selbst vermehren. Damit die Forellen überleben, brauchen sie Unterschlüpfe. Das Projekt «Fischer schaffen Lebensraum» baut sie ein. Unterwegs erklärt Christian Dietiker, welche Einflüsse diese Unterschlüpfe auf den Fischbestand hat. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Unterwegs mit dem obersten Fischer des Kantons: Christian Dietiker. Bruno Kissling

Ausgerüstet mit Hüftstiefeln, Karohemd und brauner Weste, steht Christian Dietiker, Präsident des kantonalen Fischereiverbandes, auf der Lebernweg-Brücke in der Klus bei Balsthal. Auch für den Besuch hat er Hüftstiefel mitgebracht, schliesslich soll auch er auf dem Rundgang nicht nass werden. Vorsichtig solle man gehen, mahnt er nach dem Schuheanziehen.

«Wenn eine Forelle von oben Schatten wahrnimmt, verschwindet sie.»

Der helle Fleck ist die Laichgrube, die die Forelle geschaffen hat. Bruno Kissling

Auf der Brücke reicht ihm ein kurzer Blick, ehe er eine Forelle identifiziert. Sie sei gerade dabei, eine Lachgrube zu schaffen, um ihre Eier darin abzulegen. «Das ist ein schönes Zeichen. Der Naturverlaich funktioniert.» «Naturverlaich», so heisst die natürliche Fortpflanzung der Forellen, ohne Hilfe durch Aufzuchtbecken und Aussetzen. Heuer seien die Forellen früh dran. Das liege daran, dass sich das Wasser während des gesamten Sommers nie so richtig habe aufwärmen können. Forellen mögen kaltes und somit sauerstoffreiches Wasser.

Spezielle Situation in der Dünnern: Unterschlüpfe fehlen

Von 2017 bis 2021 gilt unter anderem in der Dünnern ein Besatzmoratorium. In dieser Zeit durften keine Fische, die entweder in der Aufzuchtstation Olten oder Schönenwerd aufgezogen wurden, in die Gewässer ausgesetzt werden.

«Das ist ein Test. Der Kanton will schauen, ob sich die Fische genug stark selbst fortpflanzen können.»

Damit sich Forellen fortpflanzen und später auch überleben können, brauchen sie Unterschlüpfe. Dort finden die älteren Exemplare Schutz, aber auch die jüngeren verstecken sich vor Fressfeinden wie dem Kormoran oder dem Gänsesäger. Genau diese Unterschlüpfe fehlen in der Dünnern. Deswegen bauen sie die Fischer im Projekt «Fischer schaffen Lebensraum» im ganzen Kanton ein.

Die Baumstämme und gebündeltes Totholz sind am Rand der Dünnern klar erkennbar. Der Profi nennt sie Lenkbuhnen und Faschinen. Bruno Kissling

Dietiker geht weiter. Auf der Brücke beim Guntenfluhweg bleibt er stehen. Hier sieht man die Unterschlüpfe, die Strukturen heissen, gut: Auf einer Strecke von 100 Metern liegen links und rechts Baumstämme und gebündeltes Totholz. Der Profi nennt sie Lenkbuhnen und Faschinen. Welchen Nutzen sie haben, will Dietiker direkt im Wasser zeigen. Deshalb die Hüftstiefel. Der Weg geht weiter, vorbei an einer Entsorgungsstelle, die einen Namen trägt, den man hier im Thal häufig hört: Eggenschwiler. Hinter der Entsorgungshalle liegt eine Leiter parat. Über sie gelangt man die matschige Böschung hinunter in den Fluss. Passt auf, wo ihr hintretet, mahnt Dietiker erneut.

Die Verstecke müssen auch Hochwassern standhalten

Dietiker nimmt eine «Hampfele» nasses Laub in die Hand, wo sich Bachflohkrebse tummeln. Bruno Kissling

Schon steht man mitten in der Dünnern, kann die Strukturen begutachten. Dietiker zeigt Richtung Süden: «Diese Strukturen wurden 2019 eingebaut. Seither konnte die Natur arbeiten.» Um seine Aussage zu unterstreichen, nimmt er nasses Laub in die Hand, das an einem der im Wasser liegenden Baumstämme hängen geblieben ist. Dort tummeln sich Bachflohkrebse. Sie sind Futter für Jungforellen. Die Strukturen dienen also nicht nur als Verstecke, sondern auch als Futterquellen.

Eine leere Köcherfliegenlarve. Bruno Kissling

Schaut man Richtung Norden, sieht man auch dort Baumstämme am Ufer. Sie wurden vor vier Wochen eingebaut. Auch hier zieht Dietiker eine Handvoll Laub aus dem Wasser. Ausser einer leeren Köcherfliegenlarve ist nichts erkennbar. «Die neuen Lenkbuhnen sind noch nicht als Habitat, als Lebensraum, akzeptiert.» Sie seien noch zu neu.

Die Verstecke müssen auch Hochwassern standhalten. Deshalb werden sie nicht einfach nur in die Flusssohle gelegt, sondern zu einem Teil im Boden vergraben. So gäbe es auch keine Angriffsfläche von unten, so Dietiker. Armierungseisen befestigen die Baumstämme zusätzlich.

«Eigentlich befestigen wir sie mit Holzbalken, aber der Boden ist hier wegen des Kalks zu hart. Deshalb reichen sie nicht mehr.»

Vorgeschrieben ist auch, wie dick die verwendeten Baumstämme sein dürfen. «Weil wir uns hier in einer Zone befinden, die bei einem Hochwasser besonders gefährdet ist, dürfen wir keine dicken Stämme verwenden.» Sie würden das Risiko erhöhen, dass das Wasser schneller ansteigt und über die Ufer tritt.

Strukturen sorgen auch für mehr Sauerstoff in den Gewässern

Vergleicht man den Teil des Flusses ohne Baumstämme mit dem Teil, der welche hat, wird der Unterschied deutlich: Im ersten Teil ist die Wasseroberfläche flach, mit viel Zug. Im zweiten gibt es eine Dynamik: An den Ufern ist das Wasser ruhig, an den Baumstämmen bricht es, in der Mitte ist es zügig. In der ruhigen Zone können die Forellen ausruhen und Energie sparen. Oder auf Nahrung warten, die vorbeischwimmt. Und die Wasserumwälzung sorgt erst noch für mehr Sauerstoff im Gewässer, erklärt Dietiker zwei weitere Vorteile der Lenkbuhnen und Faschinen.

Der Steinhaufen ist ein künstliches Laichsubstrat. Bruno Kissling

Am rechten Ufer in Fliessrichtung ragt ein Steinhaufen aus dem Wasser. Das sei künstliches Lachsubstrat, erklärt der oberste Solothurner Fischer. Mit dem nächsten Hochwasser verschieben sich die Steine und landen in der Flusssohle, wo die Fische dann ihre Eier ablegen.

Nach einer Dreiviertelstunde im Wasser treten wir den Rückweg an, klettern die Leiter hoch und kraxeln die Uferböschung wieder hoch. Beim Auto angelangt, ziehen wir die dreckig gewordenen, nassen Hüftstiefel wieder aus.

Dietiker wagt zum Abschluss einen Ausblick. Im Frühling 2022 werde man voraussichtlich wieder Forellen in der Dünnern aussetzen. Trotz der positiven Auswirkungen der Strukturen vermehren sich die Forellen zu wenig stark. Allerdings werde man keine aussetzen, die in den Aufzugbecken aufgezogen wurden. Sondern Exemplare, die in Seitenbächen wie dem Mittelgäubach leben.

«Und im Herbst können wir dort dann – wie Obstbauern – ernten gehen und die Fische in der Dünnern wieder aussetzen.»