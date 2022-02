Fasnächtler in Balsthal machen Schnitzelbänke per Video

In Balsthal gehen die Schnitzelbänke per Video umher: «In einem leeren Saal zu spielen, war komisch»

Normalerweise findet am Fasnachtsfreitag in Balsthal der Schnitzelbankabend statt. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Spontaneität und Kreativität sind angesagt. Also haben die Balsthaler Fasnächtler ein Video gedreht.