Film Krimi statt Komödie: Ein Verein aus Mümliswil-Ramiswil dreht mit «Schiinheilig» bereits den siebten Film Der Verein Gulden Valley Entertainment aus Mümliswil-Ramiswil produziert seit 2009 vor allem kurzfilmartige Komödien. Mit «Schiinheilig» haben sie nun ein 70-minütiges Werk geschaffen, in dem es um die Aufdeckung zweier Diebstähle geht. Monika Kammermann Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Haben den Film «Schiiheilig» produziert (stehend, von links nach rechts): Marco Haefeli, Roy Neuenschwander, Robin Walter, Patrick Boner; (sitzend): Dominik Boner und Tobias Rubitschung. Patrick Lüthy

Nach sechsjähriger Pause dürfen sich Fans von Filmen aus dem Guldental auf das neueste Werk aus dem Hause «Gulden Valley Entertainment» freuen. Ende Oktober feiert der Film «Schiinheilig» Premiere.

Das Filmprojekt hat seinen Ursprung an einer Generalversammlung des Mümliswiler Unihockeyvereins: Mehrere Mitglieder drehten zur Unterhaltung kurze Videos mit Sketches.

Daraus entwickelten sich weitere Filme, die unter dem Absender des Vereins Gulden Valley Entertainment in regelmässigen Abständen veröffentlicht wurden. Federführend dabei ist Dominik Boner. Er ist auch massgebend verantwortlich für die Gesamtumsetzung: von der Idee, Drehbuch, Regie, Kamera sowie Schnitt.

Länger und aufwendiger

«Schiinheilig» ist bereits der siebte Film, den der Verein produziert hat. Seit dem ersten Wurf «Der Profi» aus dem Jahr 2009 veränderte sich einiges: Im Laufe der Jahre wurden die Filme nicht nur länger. Auch die Qualität der Aufnahmen verbesserte sich, die Geschichten wurden ausgeweitet und dabei verschiedene Lokalitäten eingebaut.

Dominik Boner. Patrick Lüthy

Doch «Schiinheilig» unterscheidet sich in einem weiteren Punkt wesentlich von den Vorgängerfilmen. Mit rund 70 Minuten weist er nahezu schon Spielfilmlänge auf. Boner erklärt:

«Zuvor stand hauptsächlich der Klamauk im Fokus.»

Baute man früher jeweils alles um die Witze herum auf, seien diese nun in den Film eingeflochten. Denn dieses Mal hat der Laien-Filmemacher nebst dem Humor auch bewusst Wert auf eine reale Handlung mit den entsprechenden Dialogen gelegt. Das Konzept dafür stammt von Boner: «Das Drehbuch haben wir gemeinsam im Team erarbeitet.»

In der Hauptrolle wirkt Tobias Rubitschung zusammen mit den weiteren Darstellern Patrick Boner, Silvan Dummermuth, Marco Haefeli, Roy Neuenschwander und Robin Walter mit. Daneben gibt es noch zusätzliche Akteure wie zum Beispiel Reto Schärmeli, der unter anderem auch durch seine Darbietungen bei den Aufführungen der dramatisch-literarischen Gesellschaft Balsthal bekannt ist.

Zwei in eins

Der jetzige Dreh erforderte einiges mehr an Feinplanung, sodass die Sequenzen im Schnitt auch zusammenpassten. Zudem wurde das Ganze nur mit einer Kamera aufgenommen.

«Schiinheilig» handelt davon, zwei Diebstähle aufzudecken. Der Dieb, der von Rubitschung gespielt wird, erklärt im Verhör, wie er seine Taten verübte. In Rückblenden untersucht die Polizei den Tathergang und wird dabei ins Kunsthaus Grenchen, in eine Bankfiliale in Balsthal und sogar in einen Tresorraum in Basel geführt. Doch ein elementares Geheimnis wird dabei nicht gelüftet.

Der Film wurde in mehreren kleinen Etappen aufgenommen: entweder an einem freien Nachmittag oder verbunden mit einem Wochenendausflug. Die erste Szene wurde bereits 2017 gedreht – kurz nach der letzten Premiere im November 2016. Die letzten Aufnahmen waren im Januar 2020 im Kasten.

Durch den aufwendigeren Dreh gestaltete sich auch die Nachbearbeitung einiges intensiver als zuvor. Dazwischen wurde Boner auch Vater einer Tochter und zog mit seiner Familie nach Oberdorf.

Für ihn sei das Filmemachen nebst Leidenschaft auch die gemeinsame Zeit, die er mit seinen Freunden verbringt. Das sei immer sehr unterhaltsam und erlebnisreich. «Sobald der Film fertig ist, ist er für mich abgeschlossen. Danach schaue ich den Film auch nicht mehr gerne an», sagt Boner. Dann sei auch der Zeitpunkt für die nächste Idee gekommen.

Filmpremiere «Schiinheilig»: Samstag, 22. Oktober, Badmintonhalle, Fitnexx Balsthal, Türöffnung um 18 Uhr, der Film beginnt um 20 Uhr, Eintritt: 5 Franken.

