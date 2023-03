Sonnwendfeier 2023 in Oensingen war ein voller Erfolg

Feuerwerk Farbenfroh und spektakulär: So war die Sonnwendfeier 2023 in Oensingen Am Samstagabend versammelten sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände in Oensingen, um das Feuerwerksspektakel sehen zu können. Die Stimmung war «bombig», die Erwartungen an die Sonnwendfeier hoch. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 19.03.2023, 05.00 Uhr

Das Festgelände in Oensingen war voller Leute und mit guter Laune nur so übersäht: Die Zuschauenden liefen an den Essensständen vorbei und stiessen mit einem Glas Wein an. Die Kinder sprangen mit Lichter-Ballons über die Wiese und warteten neugierig auf den Startschuss des 60-minütigen Feuerwerksspektakels.

«Die Stimmung ist ‹bombig›», sagten Randy und Andreas kurz vor Beginn des Lichtspektakels am Himmel. Die beiden waren extra aus Zürich angereist, um die Sonnwendfeier gemütlich auf Stühlen sitzend auf der Wiese anschauen zu können. Während Andreas sich voll und ganz vom Spektakel am Himmel überraschen lassen wollte, hoffte Randy, dass es «knallen» und «farbenfroh» wird.

Das Festgelände war voll. Bild: Patrick Lüthy

Lauter Knall läutete die Sonnwendfeier ein

Und auch Christine und Corinne aus dem Fricktal machten es sich auf der Wiese bequem. «Es gefällt uns», sagten sie lachend. Kurz vor Beginn füllte sich die Wiese. Dann gingen die Lichter aus. Auch das Schloss Neu Bechburg verschwand im Schatten der Dunkelheit.

Mit einem lauten Knall läutete der Vogelherdclub (VCO) das Spektakel ein und zündete die Höhenfeuer. Der Ravellenclub (RCO) zog nach. Die Besucherinnen und Besucher applaudierten. Im Fünfminutentakt wechselten sich die beiden Vereine ab und feuerten spektakuläre Bilder in die Höhe.

Viele bunte Bilder am Himmel

Das Feuerwerk an der Sonnwendfeier 2023 in Oensingen hat die Erwartungen erfüllt. Bild: Patrick Lüthy

Der VCO schoss verschiedene Bilder in kühlen, goldenen, bunten, farbigen und herbstlichen Tönen in den Himmel – ganz nach seinem diesjährigen Motto: «Die vier Jahreszeiten». Das Feuerwerk des RCO hingegen kam in Gold und Rot daher und symbolisierte das «Abendglühen über der Ravelle». Aber auch der RCO schoss farbenfrohe Sujets in den Himmel.

Nach dem Lichtspiel über dem Oensinger Himmel fuhr die Feuerwehr zur Ravellenfluh hinauf, um dort kleinere Feuer zu löschen. Währenddessen zog eine Gruppe aus Egerkingen ihr Fazit: «Wir hatten hohe Erwartungen, gerade weil die Sonnwendfeier schon lange nicht mehr stattgefunden hatte.» Und wurden die Erwartungen erfüllt? «Ja», war man sich einig. Der Schluss des Spektakels habe ihnen besonders gut gefallen.

Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy Bild: Patrick Lüthy

