Feuerwehreinsatz Matzendorf: Brand in Alterswohnung – Bewohnerin leicht verletzt In Matzendorf hat es am Montagnachmittag in einer Alterswohnung gebrannt. Dank raschem Einsatz der Feuerwehr Mittelthal konnte das Feuer sofort gelöscht und die leicht verletzte Rentnerin ins Freie gebracht werden. Sie wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. 11.01.2022, 12.13 Uhr

Die Seniorin hat den Brand per Notfallknopf gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Am Montag, 10. Januar, gegen 15.45 Uhr, brannte es in einer Alterswohnung an der Rehgasse in Matzendorf. Die dort wohnende Seniorin meldete den Brand per Notfallknopf, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittelthal aufgeboten, die rasch vor Ort waren.