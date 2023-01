Niederbuchsiten: Weihnachtsbaum-Schreddern wird zum Happening

Festtage Ob verbrennen oder häckseln: In Niederbuchsiten wurden die Weihnachtsbäume geschreddert Am Samstag wurden in Niederbuchsiten die Weihnachtsbäume entsorgt: Weshalb man sie in der Gäuer Gemeinde schreddert und wie man seinen Christbaum nicht entsorgen sollte. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Matthias Berger beim Schreddern der Weihnachtsbäume. Bild: José R. Martinez

Die vierte Adventskerze ist längst heruntergebrannt, die Raunächte sind überstanden und auch die «Nachzügler» Kaspar, Melchior und Balthasar haben ihre Geschenke abgeliefert. Damit ist die besinnliche Zeit endgültig vorbei, der geschmückte Christbaum muss aus dem Wohnzimmer verschwinden. In den meisten Solothurner Gemeinden stellt man seinen ausgedienten Baum für die Kehrichtabfuhr vor die Tür oder bringt ihn zur Grünabfuhr.

Nicht so in Niederbuchsiten: Früher wurden die Tannen aus dem Dorf zusammengetragen und in einem grossen Feuer, das von der Feuerwehr überwacht wurde, verbrannt. Doch das ist bereits seit über zehn Jahren verboten. Die Niederbuchsiter wollten aber besonders den geselligen Teil ihres Brauchs nicht missen und entschieden sich dazu, die Tannen stattdessen zu häckseln, wie Hans Berger, der Präsident des Feuerwehrvereins, erzählt.

Marcel Schmid aus Oberbuchsiten schleppt seine Bäume sogar mit dem Velo an. Bild: José R. Martinez

Neben dem Feuerwehrmagazin brummt die Häckselmaschine, die von Matthias Berger bedient wird. Tanne für Tanne schiebt er durch den Schredder, nachdem er kontrolliert hat, dass keine Dekoartikel oder andere Fremdmaterialien mehr im Baum hängen, die den Messern der Maschine schaden könnten. Das Grünzeug landet in einer grossen Mulde und wird danach in die Kompostieranlage in Oensingen gebracht.

«So schliesst sich der Kreis der Natur wieder», sagt Hans Berger. Wichtig sei jedoch, dass man den alten Weihnachtsbaum nicht einfach im Wald entsorge. Die meisten Leute hätten heutzutage eine Nordmanntanne im Wohnzimmer stehen. Diese Tanne habe den Vorteil, dass sie nicht so schnell austrocknet wie die einheimische Rottanne – und somit ihre Nadeln nicht so schnell verliert oder auch schwerer Feuer fängt. Es handelt sich aber um eine gezüchtete Art, die nicht in unsere Wälder gehört.

Hans Berger, Präsident des Feuerwehrvereins (links), und Matthias Berger. Bild: José R. Martinez

In Niederbuchsiten landen an diesem Samstagmorgen um die 200 Tannen fachgerecht in der Mulde, schätzt Matthias Berger. Patrick Ritter und Tamara Mesterheide sind zum ersten Mal da. Sie ziehen ihre Tanne auf einem Bollerwagen hinter sich her. In ihrer Heimat in Norddeutschland verbrenne man die Bäume noch, berichtet Mesterheide. Mit dem alten Brauch sollen böse Geister vertrieben werden. Ob die Häckselmaschine in Niederbuchsiten wohl auch Geister abhalten könnte?

Hans Bucher mit Tochter Fabienne. Bild: José R. Martinez

Hans Bucher und seine Tochter Fabienne, die mit ihrer Tanne im Schlepptau ankommen, geht es jedenfalls nicht unbedingt darum, auf welche Weise der Baum entsorgt wird. Sondern vor allem um den geselligen Teil. «Ich komme jedes Jahr», so Bucher.

Ist der Christbaum erst mal abgeladen, geht es für die Niederbuchsiter zum gemütlichen Teil über: Um eine Feuerschale stehen die Feuerwehrleute mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, trinken etwas, grillieren Bratwürste oder holen sich eine Chässchnitte bei der Festwirtschaft im Feuerwehrmagazin – und lassen so die Weihnachtszeit gemeinsam ausklingen.

