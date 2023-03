Thal: Ferienpässe schliessen sich zusammen

Ferienpass im Thal Damit die Betreuung einfacher ist: Der Ferienpass im hinteren Thal schliesst sich zusammen Bisher gab es in Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf und Herbetswil zwei Ferienpässe. Nun schliessen sie sich zum Ferienpass «Hinteres Thal» zusammen. Lena Thommen Jetzt kommentieren 07.03.2023, 18.00 Uhr

Neu bilden Aedermannsdorf, Herbetswil und Welschenrohr einen gemeinsamen Ferienpass. Im Bild: Kinder in Welschenrohr beim Fussballspielen. Bild: zvg

Künftig gibt es in den Gemeinden Welschenrohr-Gänsbrunnen, Aedermannsdorf und Herbetswil einen gemeinsamen Ferienpass: den Ferienpass «Hinteres Thal». Neu organisiert ein Team, bestehend aus Mitgliedern der beiden Kulturkommissionen das Angebot. «So können rund 140 Schülerinnen und Schüler nicht nur von einem vielfältigeren Angebot profitieren, sondern auch die Kinder ihrer benachbarten Gemeinden kennen lernen», sagt Sandra Diemand, Präsidentin der Kulturkommission Welschenrohr-Gänsbrunnen.

Denn: Egal, ob der Kurs nun in Welschenrohr-Gänsbrunnen oder in Aedermannsdorf stattfindet, jedes Kind könne jeden Kurs besuchen. Nebst Diemand sind auch Sophie Wüthrich, Präsidentin der Kulturkommission Herbetswil, und Ivo Schindelholz, der Aktuar der Kulturkommission Herbetswil, im Team.

«Mit dem Zusammenschluss der beiden Ferienpässe können wir schneller Betreuungspersonen für die Kurse finden und sind breiter abgestützt. Dank der Plattform von Pro Juventute haben wir für die ganze Organisation weniger Aufwand», sagt Diemand.

Rund 55 Schülerinnen und Schüler nahmen 2022 teil

Im vergangenen Jahr nahmen 55 Schülerinnen und Schüler am Ferienpass in Welschenrohr-Gänsbrunnen teil und stellten unter anderem eine Gesichtscreme her oder schrieben einen eigenen Song. Herbetswil und Aedermannsdorf führten bereits einen gemeinsamen Ferienpass, da die Kinder vom Kindergarten bis zur Primarschule die gleiche Schule besuchen.

Das Team des Ferienpasses «Hinteres Thal»: Sandra Diemand (Präsidentin der Kulturkommission von Welschenrohr-Gänsbrunnen), Sophie Wüthrich (Präsidentin der Kulturkommission von Herbetswil) und Ivo Schindelholz (Aktuar der Kulturkommission von Herbetswil). Bild: zvg

Auch das künftige regionale Angebot soll abwechslungsreich sein. Diemand: «Ob im Kindergarten oder schon bald aus der Schule, es soll für jede und jeden etwas dabei haben.» Die Schülerinnen und Schüler werden zum Beispiel eine Woche töpfern, in die Welt der Feuerwehr eintauchen oder sich beim Fussballspielen austoben können.

Unterstützt wird der Ferienpass von Privatpersonen, Vereinen und dem Gewerbe aus der Umgebung. Der Ferienpass wird wie bisher in der letzten Sommerferienwoche stattfinden, der erste Tag am 7. August und der letzte am 12. August.

