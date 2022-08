Niederbuchsitens Ferienpass lockt Gross und Klein an

Ferienangebot «Spiel und Spass» für Gross und Klein am Ferienpass in Niederbuchsiten Am ersten Abend des zehnten Ferienpasses Niederbuchsiten tobten sich die Primarschulkinder auf dem Grün des Schulhauses aus: mit einem Geländespiel. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 09.08.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Spiel und Spass» beim Sackhüpfen im Rasen beim Schulhaus in Niederbuchsiten. Bild: Bruno Kissling

Dehnübungen zum Aufwärmen und eine Sprintrunde später: Die Kinder der ersten bis sechsten Klasse der Primarschule Niederbuchsiten tobten sich am ersten Tag des Ferienpasses aus. Organisiert wurde der «Spiel und Spass»-Kurs vom Herbstlager-Team (Hela). Und der Spass war kaum zu überhören. Lachend freuten sie sich, als der Startschuss zum Abendprogramm fiel, auf das Geländespiel.

Die vier Gruppen waren gebildet – die blauen, roten, gelben und grünen «Bändeli» hielten die Teams auseinander. Bei unterschiedlichen Posten wie etwa dem Sackhüpfen oder dem Leitergolf konnten sich die rund 30 Kinder «Taler» erkämpfen. Die Leiterinnen und Leiter von Hela teilten sich in «Gut» und «Böse» auf. Erstere machten sich mit ihren blauen Herzen auf den Wangen kenntlich. Sie belohnten die Primarschülerinnen und Primarschüler mit «Talern», sofern diese einen Posten absolviert hatten.

Die Primarschulkinder konnten sich «Taler» erkämpfen. Bild: Bruno Kissling

Die «Bösen» hingegen, welche ihre Gesichter mit «Kriegsbemalung» schmückten, fingen die Kinder und brachten sie ins Gefängnis. Nur durch Bewältigung von Aufgaben wurden sie wieder auf freien Fuss gesetzt. Oder aber sie kauften sich mit besagten «Talern» frei. Wer am Ende die meisten Ballons mit den «Talern» kaufen konnte, hatte gewonnen.

Und der Gewinn? Eine Packung des Getränks «Capri Sun», sagen die zwei Leiterinnen Lara und Julia. Denn nicht der Gewinn stehe im Vordergrund, sondern die Freude. Die Kinder würden sich unterstützen. «Ohne Teamfähigkeit funktioniert es nicht», sagt Lara.

Die Kinder haben eine Pyramide gemacht. Bild: Bruno Kissling

«Die Kinder sind grösser geworden»

Vor zehn Jahren fand in Niederbuchsiten zum ersten Mal der Ferienpass statt. Seither hätten sich die Kinder verändert. «Die Kinder sind grösser geworden», sagte Ferienpassleiterin Isabelle Schmidt lachend. Sie ist eine von insgesamt sieben Ferienpassleiterinnen.

«Wir versuchen den Kindern, die keine Ferien machen konnten, eine tolle Woche zu bieten.»

Man versuche möglichst viel im Dorf anzubieten und einen Mix an Aktivitäten zu bringen, sodass für jedes Kind etwas dabei sei. Für die ganze Ferienpasswoche seien 48 Anmeldungen eingegangen. Das sei gemäss Schmidt drei Viertel der Schulkinder.

Ihre Begleitung, Hündin Amy, unterstützte die Kursteilnehmenden tatkräftig. Hin und wieder war ein «Nein» zu hören, wenn jemand in Gefangenschaft kam. Einige machten eine Pyramide. Ein Kind fragte daraufhin: «Wer ist auf meinen Fuss getreten?» Eine weitere Gruppe singt einer «guten» Leiterin ein Lied vor. Der 8-jährigen Zoe habe besonders das Weglaufen Spass gemacht. Mael habe sich für den Kurs angemeldet, weil seine Schwester gesagt habe: «Der ist cool.»

Hündin Amy unterstützte die Kinder. Bild: Bruno Kissling

Kindheitserinnerungen weitergeben

Leiterin Nadja war schon als Kind beim Ferienpass dabei. Daher möchte sie die Erlebnisse und die Erinnerungen an die Kinder weitergeben. Die 12-jährige Vivien und auch der 11-jährige Nando schätzen am Hela-Team, dass es sich so viel Zeit für die Kinder nehmen würde.

Noch nicht genug «ausgepowert» ist die 10-jährige Alina gewesen. Die zwei Jahre ältere Simea erklärte hingegen lachend: «Ich habe mich ausgetobt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen