Fehlende Perspektive Ein grosses Kapitel Vereinsgeschichte von Mümliswil geht zu Ende: Der Kirchenchor wird wohl verstummen Der Mümliswiler Kirchenchor löst sich voraussichtlich auf, die kommende ausserordentlich Generalversammlung entscheidet darüber. Eine Fusion mit dem nahen Cäcilienchor Ramiswil ist bisher nicht zustande gekommen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So präsentiert sich der Kirchenchor St. Martin derzeit. Zvg

In der letzten Ausgabe des Kirchenblattes war unter dem Titel «Abschiedsgottesdienst mit Chorleiterin Christa Haefely und Kirchenchor St. Martin Mümliswil» zu lesen: «Ein Abschiedsgottesdienst zum letzten Mal unter ihrer Leitung findet am 2. Juli statt.» Und am Schluss:

«Wie es dann aber mit dem Kirchenchor St. Martin weitergehen soll, darüber entscheidet eine ausserordentliche Generalversammlung am 4. Juli.»

Das schreibt Präsidentin Gaby Jeker.

Dazu sagen die Vorstandsmitglied Rosmarie Rubitschung und Aktuarin Theres Nussbaumer: «Im vergangenen März erreichte uns die Kündigung unserer Dirigentin Christa Haefely. Sie möchte sich nach acht Jahren in Mümliswil einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. So stehen wir vor der Frage: wie weiter?»

Denn schon länger ist der Chor von Abgängen geplagt. Langjährige Mitglieder haben schon angekündigt, sich bald aus dem Chor zurückzuziehen», sagt Rubitschung. «So wären uns noch 14 Sängerinnen geblieben und keine einzige Männerstimme mehr», ergänzt Theres Nussbaumer.

«Damit wird es natürlich schwer, einen neuen Dirigenten oder eine neue Dirigentin zu finden - die Zukunftsperspektiven fehlen ganz einfach», sagen beide.

Beim Cäcilienchor Ramiswil nachgefragt

In dieser Not habe man das Gespräch mit dem Kirchenchor, respektive Cäcilienchor Ramiswil gesucht, denn dort - Ramiswil verfügt auch über eine eigene Kirchgemeinde - existiert noch ein Chor.

Man habe den Gedanken einer Fusion der beiden Chöre zur Sprache gebracht, doch stiess man auf keine Zustimmung. Der Cäcilienchor Ramiswil will selbstständig bleiben. Man sei aber jederzeit bereit und würde sich sehr freuen, ehemalige Mümliswiler Chormitglieder in ihren Reihen willkommen zu heissen, wurde den Mümliswilern gesagt.

«Wir bedauern diesen Entscheid natürlich sehr», sagen die beiden Vorstands-Frauen, betonen aber, dass man die Ramiswiler Entscheidung akzeptiere. So wurde im Vorstand diskutiert und man kam zur Einsicht, dass es ein Gebot der Stunde sei, an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung des Kirchenchores St. Martin zu beantragen. Theres Nussbaumer sagt noch:

«Mit den restlichen Mitgliedern einen Neuanfang zu wagen, erschien uns zu schwierig.»

Neue Kräfte sind nicht in Sicht.

Und Rosmarie Rubitschung meint: «Der Zeitgeist hat sich in den letzten Jahren stark verändert und immer weniger Sängerinnen und Sänger konnten sich entschliessen, regelmässig, das heisst wöchentlich, Proben zu besuchen und mindestens einmal pro Monat in der Kirche zu singen.»

So schliesst sich voraussichtlich ein grosses Kapitel Vereinsgeschichte von Mümliswil. «Am 2. Juli singen wir zum letzten Mal in der Kirche und am 4. Juli findet die Generalversammlung statt», wird erklärt.

Momentan sind wir noch 24 Sängerinnen und Sänger. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere in einen Chor in einer Nachbargemeinde eintreten wird», sagt Rosmarie Rubitschung.

Auf die Frage, ob denn nicht auch die zweijährige Corona-Situation zum Untergang des Kirchenchores beigetragen habe, sagen die zwei Frauen: «Das glauben wir eigentlich nicht. Die Auflösungserscheinungen plagten uns schon länger».

Highlights aus der Vergangenheit

Rosmarie Rubitschung hat in diesem Zusammenhang in der langen Vereinsgeschichte gestöbert und die wichtigsten Meilensteine der Vereinsgeschichte zusammengetragen. Wie alt der Mümliswiler Kirchenchor wurde, kann anhand von Vereinsprotokollen nicht eruiert werden.

Ehrenpräsident Werner Eggenschwiler verfasste 2005 eine dicke Vereinsgeschichte und schreibt dort: «Wohl wird es ein Geheimnis bleiben, wann und unter welchen Umständen der Kirchenchor St. Martin Mümliswil gegründet wurde, da die Protokolle vor dem Jahr 1908 fehlen.

In einer Chorzeitschrift wird jedoch seit 1871 regelmässig von Aufführungen des Kirchenchores Mümliswil anlässlich der Cäcilienfeste berichtet. Aus mündlicher Überlieferung sei bekannt, dass der Chor bereits um 1860 existierte.

Zwei Dirigentinnen und fünf Dirigenten begleiteten den Verein seit 1908. Zwei davon leiteten den Chor zusammen fast ein Jahrhundert: Johann Nussbaumer (1910-1962) und Anton Krapf (1967-2013). Rund 26 Messen wurden allein in der Zeit mit Anton Krapf einstudiert. Der Kirchenchor musizierte jahrelang auf hohem Niveau und verzeichnete zu Spitzenzeiten 90 Sängerinnen und Sänger.

Meilensteine der Vereinsgeschichte

Neben den kirchlichen Kompositionen wurden auch weltliche Stoffe gesungen. 1930/1934: «Der Vogelhändler».

1966: Nach der Demission von Robert Hafner sucht der Chor einen neuen Dirigenten. Gewählt wird Anton Krapf.

1980: 46. Cäcilienverbandsfest Thal-Gäu in Mümliswil. Uraufführung «Deutsche Festmesse» von Urs Joseph Flury.

1981: 500 Jahre Solothurn in der Eidgenossenschaft. Kirchenchor singt aus «Dursli und Babeli».

1984: Uraufführung Soledurner Wiehnachtsoratorium von Urs Joseph Flury.

1987: 750 Jahre Pfarrei Mümliswil: Uraufführung «St.Martinsmesse» von Anton Krapf. «Dr Lobisey-Tüfel» Singspiel von Anton Krapf und Bruno Saner.

1995: 850 Jahre Mümliswil. «Gschichte von früecher» musikalische Bilder von Anton Krapf und Theo Borer.

2005: Konzert mit 60 Sänger und Ivan Rebroff.

2006: Classionata mit Mozart-Gala. Leitung Andreas Spörri.

2007: Wiener Abend mit A. Krapf und Simon Haefely.

2011: Letztes Adventskonzert mit Anton Krapf.

2015: «Gloria» unter Christa Haefely mit Chören Ramiswil, Herbetswil, Neuendorf.

2018: «Carmina Burana» mit Christa Haefely mit Ramiswil, Herbetswil, Busswil-Melchnau, Neuendorf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen