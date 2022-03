Faustball: Schweizer Schulmeisterschaften in Neuendorf

Faustball Premiere in der Dorfhalle Neuendorf: Zum ersten Mal fanden die Schweizer Schulmeisterschaften West im Faustball statt Faustball Neuendorf hat am Mittwoch die erste Ausgabe der Schweizer Schulmeisterschaften West organisiert. Dabei treten immer Kinder mit und ohne Faustball-Erfahrung in Zweierteams gegeneinander an. Ein Besuch in der Dorfhalle. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

An den Schweizer Schulmeisterschaften West spielten die Schülerinnen und Schüler in Zweierteams Faustball. Fabio Baranzini

Im Kanton Solothurn ist Faustball Neuendorf der grösste Faustballverein. Die Neuendörfer Faustballer, die sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein NLA-Team stellen, sind auch das einzige offizielle Nachwuchscenter des nationalen Verbandes Swiss Faustball in der Region. Entsprechend naheliegend war es, dass die Wahl für die erstmalige Austragung der «Schweizer Schulmeisterschaft West» auf Neuendorf fiel. Simone Gaugler, die den Event mit Seraina Schenker organisiert, sagt.

«Da wir uns ohnehin stark im Nachwuchs engagieren, ist dieser Anlass eine tolle Chance, um auf uns aufmerksam zu machen.»

Simone Gaugler (links) und Seraina Schenker. Fabio Baranzini

Doch was ist denn nun diese Schweizer Schulmeisterschaft West? Das Turnier funktioniert so: In der Dorfhalle in Neuendorf spielen Primarschülerinnen und Primarschüler in drei Altersklassen jeweils in Zweierteams gegeneinander Faustball.

Das Besondere: Pro Team darf maximal eine Spielerin oder ein Spieler bereits Faustball-Erfahrung haben. «Es braucht also immer eine Faustballerin oder einen Faustballer, der einen Kollegen oder eine Kollegin zum Mitspielen motiviert – das ist ein unglaublich cooles Format», findet Gaugler.

Impressionen vom Faustballturnier in der Dorfhalle Neuendorf. Fabio Baranzini

Das System hat in der Ostschweiz, wo das Turnier seit mehr als zehn Jahren stattfindet, Erfolg. Jedes Jahr nehmen über 200 Schülerinnen und Schüler daran teil – viele davon ohne Faustball-Hintergrund.

15 Teams mit 30 Schülerinnen und Schülern am Start

So viele Teilnehmende sind es bei der Premiere in Neuendorf noch bei weitem nicht. Einerseits, weil der Faustballsport in der Region nicht derart populär ist wie in der Ostschweiz. Und andererseits, weil es Zeit brauche, bis der Anlass sich etabliert. Gaugler:

«Entscheidend ist, dass wir die Schulen aus der Region für diesen Anlass gewinnen können. Das war in diesem Jahr leider etwas schwierig, weil die Schulen mit Corona extrem viel zu tun hatten. Da hatten wir mit der Premiere der Schulmeisterschaft einen schweren Stand.»

Dennoch haben 15 Teams mit rund 30 Schülerinnen und Schülern aus Neuendorf den Weg in die Dorfhalle gefunden. Gleich mehrere von ihnen besuchen die 5. Klasse bei Claudia Siegenthaler. «Ein Schüler aus meiner Klasse spielt bei Faustball Neuendorf und hat Werbung gemacht für das Turnier. Wir haben dann im Turnunterricht ein paar Faustball-Übungen eingebaut als Vorbereitung.» Jetzt sei sie mit mehreren Teams aus ihrer Klasse am Turnier.

«Es macht wirklich Spass und es ist toll zu sehen, dass sich Faustball ideal eignet für Anfängerinnen und Anfänger.»

In der Tat war im Verlauf des Nachmittags zu sehen, wie fast alle Teams Fortschritte machten. Waren die Ballwechsel zu Beginn des Nachmittags teilweise sehr kurz, wurden diese mit zunehmender Dauer des Turniers länger und umkämpfter.

Im Verlauf des Nachmittags war zu sehen, wie fast alle Teams Fortschritte machten. Fabio Baranzini

Mit einem Lächeln am Spielen

«Es gab viele enge Spiele – das war echt schön zu sehen. Besonders gefallen hat mir, dass die Schülerinnen und Schüler stets mit einem Lächeln am Spielen waren», sagt Neuendorfs A-Nationalspieler Dominik Rhyn, der als einer von acht Helfern am Turnier dabei war.

Auch Gaugler und Seraina Schenker zogen ein positives Fazit: «Der Nachmittag mit den Kids hat uns viel Spass gemacht. Die Zeit ist fast zu schnell vorbeigegangen. Wir freuen uns bereits jetzt aufs nächste Jahr.»

Das sagen die Schülerinnen und Schüler dazu

Maurice Altermatt (11) und Yannick Ramseier (11). Fabio Baranzini

Yannick Ramseier:

«Am Anfang war ich etwas unsicher, weil ich noch nie Faustball gespielt habe. Aber nach dem ersten Spiel bin ich immer besser reingekommen.»

Maurice Altermatt:

«Ich habe Yannick noch ein paar Tipps gegeben, da ich ja im Verein Faustball spiele. Es hat Spass gemacht, mit ihm zu spielen.»

Schulmeisterschaften West Faustball Neuendorf Dorfhalle. Diana Hildebrand (12) und Melis Özal (11). Fabio Baranzini

Melis Özal:

«Ich habe noch nie Faustball gespielt. Darum hat Diana einen Faustball mit in die Schule genommen und wir haben in der Pause eine Woche lang geübt fürs Turnier.»

Diana Hildebrand:

«Es war toll, auf dem Pausenplatz Faustball zu spielen. Ich habe Melis gerne ein paar Tipps gegeben.»

