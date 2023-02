Egerkingen: McDonalds baut zweite Drive-In-Spur

Kampf gegen «Billigbrot» Wie gehen die Bäckereien rund um Solothurn mit Personalmangel, Teuerung und hohen Strompreisen um?

Ende Januar hat die Bäckerei Staudenmann in Biberist geschlossen. An ihrem Standort betreibt nun die Bäckerei Flury eine Filiale. Wie läuft es in der Region? Eine Umfrage zeigt: Trotz schwieriger Umstände meistern die Bäckereien und Konditoreien in der Region ihren Alltag ganz passabel.