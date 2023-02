Kinderumzug Matzendorf: Fiesta Mexicana lautete das Motto

Fasnachtsumzug Fiesta Mexicana: Der Kinderumzug in Matzendorf bringt einen Hauch mexikanische Tradition ins Thal Pünktlich um 13.33 Uhr eröffnet das Fasnachtskomitee Schliimschiisser den Kinderumzug in Matzendorf. Ob mit einem Poncho oder einer Gitarre, alle Teilnehmenden begeistern die Zuschauenden. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 16.02.2023, 19.04 Uhr

«Fiesta Mexicana im Schnäggedorf», so lautet das Motto der Fasnacht in Matzendorf. Entsprechend kam auch der Kinderumzug daher. Im Bild: die «7-Sieche». Patrick Lüthy

Am frühen Donnerstagnachmittag strömen viele verkleidete Kinder zum Primarschulhaus in Matzendorf. Sie alle warten gebannt auf den Start des Kinderumzugs, der pünktlich um 13.33 Uhr mit einem lauten Böllerknall eröffnet wird. Auch in diesem Jahr wird er vom Fasnachtskomitee Schliimschiisser angeführt. Sie spuren, in einen Poncho mit Sombrero gekleidet und einer Piñata als Wagen, den Weg vom Schulhaus über die Dorfstrasse hin zum Pfarreiheim.

Am Strassenrand bestaunen einige hundert Personen die vielfältigen Kostüme der fünf Cliquen, die alle zum Motto «Fiesta Mexicana im Schnäggedorf» passen. Einige der insgesamt sechs Wagen und Kostüme sind besonders aufwendig und innovativ.

Der Kinderumzug in Matzendorf wurde vom Fasnachtskomitee Schliimschiisser angeführt. Patrick Lüthy Das Motto der Matzendörfer Fasnacht ist Fiesta Mexicana. Patrick Lüthy Natürlich darf auch hier Konfetti nicht fehlen. Patrick Lüthy Auch an diesem Wagen ist das Motto deutlich zu erkennen. Patrick Lüthy Klein und Gross fanden den Weg am Donnerstagnachmittag nach Matzendorf. Patrick Lüthy Strahlende Gesichter bei strahlendem Sonnenschein. Patrick Lüthy Auch die Kinder sind mit vollem Elan dabei. Patrick Lüthy Diese beiden Mädchen scheinen sich den mexikanischen Feiertag «dias de los muertos» für ihre Verkleidung ausgesucht zu haben. Patrick Lüthy Auch Pippi Langstrumpf war zu Besuch in Matzendorf. Patrick Lüthy Es regnet Konfetti. Patrick Lüthy Noch mehr Mexiko. Patrick Lüthy Ein junger Mexikaner mit Schnauz. Patrick Lüthy

So erbauten beispielsweise die «Führschnägge» ein zweistöckiges, mexikanisches Restaurant. Vom Dach des Wagens decken sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit reichlich Süssigkeiten und Konfetti ein. Und auch die «Esperanzas» fallen mit ihren Mäuse- und Katzenkostümen besonders auf. Ihr Auftritt ist eine Hommage an die Kinderfernsehserie «Tom und Jerry».

Begleitet werden die Fasnachtswagen von vielen Kindern, die trotz Schulferien am Umzug teilnehmen wollen. Sie haben sich nach Lust und Laune verkleidet. Einige sind Cowboys, andere Biene Mayas oder Feen.

Wegen Ferien: Schulen blieben dem Umzug fern

Den Abschuss des diesjährigen Fasnachtsumzugs machen die «7-Sieche». Sie imitieren die traditionellen mexikanischen Musiker «The Mariachis». Dabei können sie nicht nur auf die Unterstützung ihrer Trompeten und Gitarren zählen, sondern auch auf jene ihrer Kinder, die sich als Kakteen verkleidet haben.

In diesem Jahr fällt der Umzug etwas kleiner aus als in den vergangenen. Dies liegt laut Martin Goetschi, Präsident der Schliimschiisser, hauptsächlich an den Schulferien. Wegen dieser seien die Schulklassen dem Umzug ferngeblieben.

Und dennoch zieht der Umzug rund 100 Kinder an. «Ich bin erstaunt, dass so viele Kinder freiwillig am Umzug teilnehmen oder diesem am Strassenrand beiwohnen», sagt Goetschi. Nach dem Umzug geht auf dem Vorplatz des Pfarreiheims das bunte Treiben weiter. Die Kinder toben sich bei der Konfettischlacht aus.