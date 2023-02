Tagwach um 4 Uhr: Endlich wieder eine richtige Chesslete in Kestenholz

In aller Früh zogen die Chesslerinnen und Chessler durch Kestenholz. Ganz in weiss und mit vielen Instrumenten wurde im ganzen Dorf Lärm gemacht. Ein Highlight: die neue Laterne an der Spitze des Trosses.