Mümliswil-Ramiswil: "s'Goutedauerli" folgt auf den MON-Abend

Fasnachtsfreitag «S'Goudetauerli» folgt auf MON-Abend: Die Tambouren organisieren einen Abend voller Musik, Schnitzelbänke und Theater 34-mal gab es in Mümliswil-Ramiswil den MON-Abend am Fasnachtsfreitag. Nun übernehmen die Tambouren den Anlass und geben ihm einen neuen Namen: «s'Goudetauerli». Ein Probenbesuch. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.00 Uhr

«s'Goudetauerli» ist eine fasnächtliche Veranstaltung, die in der Aula Brühl in Mümliswil-Ramiswil stattfindet. Bruno Kissling

Ein roter Vorhang verdeckt die Bühne in der Mümliswiler Aula. Riesige, farbige Laternen hängen an den Wänden, kleinere Pendants zieren die gedeckten Tische. Auf den Laternen steht «Goudetauerli» in verspielter Schrift.

Ein Trommler und eine Pfeifferin im Duett. Rahel Bühler