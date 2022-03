Fasnacht 2022 im Thal-Gäu: Die Fasnachtskomitees ziehen ein Fazit

Fasnachtsbilanz Eine Fasnacht des Unvorhergesehenen: Vier Fasnachtskomitees aus dem Thal-Gäu ziehen ein Fazit Lange war unklar, ob und in welchem Rahmen man 2022 Fasnacht feiern konnte. Dann fand sie statt – und wie: mit fast allem, was dazu gehört. Aber doch nur fast. Die Fasnachtskomitees aus Balsthal, Matzendorf, Egerkingen und Wolfwil blicken zurück. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 02.03.2022, 14.00 Uhr

Highlight in Balsthal: der Kinderumzug am Samstagnachmittag. Patrick Lüthy

Guggemusik, Kostüme, Konfetti: Das Thal und das Gäu waren am vergangenen Wochenende ganz in der Hand der Närrinnen und Narren. Die erste Fasnacht seit 2020 begeisterte den ganzen Kanton. Und was bleibt zurück? Wir haben bei vier Fasnachtskomitees nachgefragt.

Egerkingen

«Es hat sich gelohnt, dass wir den Mut hatten, standhaft geblieben sind und etwas auf die Beine gestellt haben», bilanziert Stefanie Vogel, Präsidentin des Naare Rot Egerkingen. Für den Aufwand belohnt seien sie durch die vielen Besucherinnen und Besucher und die positiven Rückmeldungen worden. Mit dem Wegfall der Zertifikatspflicht sei es zudem für den Naare Rot nicht ganz so anstrengend geworden, wie ursprünglich gedacht.

Vogels persönliches Highlight war der Marktplatz am Samstag, eine Art stehender Umzug. «Damit haben wir etwas ganz Neues organisiert, das aber gut angekommen ist.» Um die 200 Menschen seien vor Ort gewesen. Auch an der Seniorenfasnacht und am Bööggverbrennen am Dienstagnachmittag sei die Stimmung gut gewesen. Vogel ist sich sicher:

«Dadurch, dass wir alle Anlässe draussen durchgeführt haben, waren die Leute gelassener. Denn sie konnten die Distanz dennoch wahren.»

Wolfwil

Am stehenden Gäu-Umzug in Wolfwil nahmen zwischen 800 und 1000 Personen teil. Patrick Lüthy

Auch Raphael Kissling, Präsident der Fasnachtsgesellschaft, zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit der Woufeler Fasnacht 2022. Es seien viele Leute gekommen und das Wetter habe mitgespielt. Vor allem den Umzug bezeichnet er als Highlight:

«Das ist normalerweise der Anlass, der am meisten Besucher anzieht. Und das war auch heuer so.»

Er schätzt, dass zwischen 800 und 1000 Personen am stehenden Umzug teilgenommen hätten. «Wir haben schon erwartet, dass das Gelände voll sein wird, vor allem nach den Öffnungsschritten.»

Der stehende Umzug habe sich aber nicht ganz so entwickelt, wie es sich die Fasnachtsgesellschaft vorgestellt hatte: Man habe erwartet, dass die Besucher zwischen den stehenden Wägen zirkulieren. Das sei nicht der Fall gewesen: «Die Leute blieben eher an einem Ort stehen.» Das sei aber keinesfalls negativ zu werten, das habe sich einfach so ergeben. «Auch die Teilnehmenden hatten Freude, dass wieder etwas läuft.»

Fürs 2023 nehme er mit, dass die Fasnacht auch unter solch ungewissen Voraussetzungen und mit einer gewissen Spontaneität umgehen könne. Und man könne sich vorstellen, nach dem Umzug auch künftig die Wägen noch an einem Ort stehen zu lassen, damit dort ein Fasnachtsfest stattfinden könnte.

Matzendorf

Die Chesslete sei erwartungsgemäss gut besucht gewesen, so Martin Götschi. Patrick Lüthy

Noch nicht fertig ist die Fasnacht in Matzendorf: Mitte April plant das Schliimschisserkomitee eine Fasnachtsparty und einen Fasnachtsball. Das habe man im Januar so entschieden. Und nach den Lockerungsschritten sei man dabei geblieben, sagt Martin Götschi. «Die Planänderung war zu kurzfristig.»

Mit der bisherigen Fasnacht zeigt sich Götschi zufrieden: Die Chesslete sei erwartungsgemäss gut besucht gewesen. An der Openair-Fasnacht auf dem Coopplatz am Abend des Schmutzigen Donnerstags gab es Guggenmusik und Schnitzelbänke. Da seien mehr Besucherinnen und Besucher gekommen als erwartet.

Götschi: «Etwa 150 bis 200 Personen waren vor Ort. Und das relativ lange.» Offenbar hätten es die Leute gebraucht, meint er zum Besucheraufmarsch. Rückmeldungen hätte er keine bekommen. Aber das sei ein gutes Zeichen.

«Unsere Fasnacht verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.»

Götschi hofft, dass die Fasnacht 2023 wieder in einem gewohnten Rahmen stattfinden kann wie vor der Pandemie. Ob man die neuen Elemente, wie etwa die Openair-Fasnacht, beibehalten werde, sei noch offen.

Balsthal

Der Kinderumzug in Balsthal am Samstagnachmittag war gut besucht. Patrick Lüthy

Auch Sascha Spring, Vizepräsident des Fasnachtskomitees Balsthal, erachtet die diesjährige Fasnacht als gelungen: «Wir haben aus dem Minimum das Maximum herausgeholt.» Weil die Lage lange unklar gewesen sei und auch nicht alle Guggen und Cliquen ganz mitgemacht hätten, sei es nicht möglich gewesen, das normale Programm anzubieten.

«Irgendwann kann man nicht mehr retour.»

In Balsthal lag der Fokus dieses Jahr auf der Beizenfasnacht. Das sei gut angekommen, berichtet Spring. Für die Restaurants sei das sehr gut gewesen: «Nach den vergangenen zwei schwierigen Jahren konnten sie stark davon profitieren.» Er sei froh, haben alle – Guggen, Cliquen, Restaurants und Besucher – so gut mitgespielt. Das sei nicht selbstverständlich.

