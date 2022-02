Fasnacht Zwei Umzüge und viele Chessleten: Das ist in der Fasnacht im Thal-Gäu geplant Welche Fasnachtsanlässe finden wo statt? Wo gibt es einen Umzug, wo eine Kinderchesslete? In diesem unvollständigen Überblick finden Sie die Antworten. Fabio Baranzini und Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heuer findet in Wolfwil wieder ein Umzug statt. Allerdings zirkulieren die Besuchenden, nicht die Guggen und Wägen. Patrick Lüthy

In Aedermannsdorf startet die fünfte Jahreszeit um 14 Uhr mit der Kinderfasnacht im Restaurant Schlüssel. Die findet die Chesslete erst am Abend statt. Um 18 Uhr startet sie beim Begegnungsplatz. Im Anschluss spielen die Guggemusik TS und die neu gegründete Fasnachtsband im Restaurant, gefolgt von einem Auftritt der Matzendörfer Schnitzelbankgruppe Jammerchatze.

Am Sonntag organisiert die Gugge eine Uschesslete mit Böögverbrennen. Start ist um 18 Uhr beim Dorfplatz.

Die diesjährige Fasnachtsplakette aus Egerkingen. zvg

Die diesjährige Fasnacht steht unter dem Motto «Usere angere Wäut». Chräievater ist Gardi I. Das Egerkinger Fasnachtsprogramm ist dicht bepackt: Losgeht es am Mittwoch, 23. Februar, um 20 Uhr mit dem «Naare Chlapf» auf dem Mühlemattareal.

Am Donnerstag folgt die «Chesslete». Um 5 Uhr startet sie beim Kornhausplatz. Um 14 Uhr findet die Kinderfasnacht beim Festareal Mühlematt statt. Um 17 Uhr die Iheizete, ebenfalls auf dem Mühlemattareal.

Am Freitag ab 19 Uhr findet das «Chräie-Air» auf dem Mühlemattareal statt. Das ist die Alternative zum traditionellen «Chräieball». Das wird ein Maskenball mit Barbetrieb.

Für Samstag bauen die Egerkinger Fasnächtler einen «Märitplatz», der als Umzugsersatz dient. Die Umzugswagen werden präsentiert, es gibt Guggenkonzerte und auch der Kindermaskenball wird ausgetragen. Am Abend wird dann die traditionelle Beizenfasnacht im Gasthof von Arx, Gasthof Kreuz, Hotel Egerkingen und Restaurant Sternen.

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Fasnachtsgottesdienst in der Kirche St.Martin statt.

Zum Abschluss der Fasnachtsfestivitäten findet am Dienstag, 1. März, um 14 Uhr im Gasthof von Arx die Seniorenfasnacht statt. Um 19 Uhr wird der «Böögg» verbrannt mit anschliessender Beizenfasnacht.

In Kestenholz findet doch eine Fasnacht statt: In Kestenholz wird es am Schmutzigen Donnerstag um 4 Uhr eine Chesslette geben, aber ohne Mehlsuppe. Ausserdem ist die Gugge Chöpfli-Vielharmoniker im Dorf unterwegs.

Am Samstag organisiert die Gugge von 15 bis 22 Uhr das «Böögverbrönne». Der Böög wird etwa um 18 Uhr verbrannt.

Wie 2020 gibt es in Neuendorf wieder eine Chesslete. Patrick Lüthy

In Neuendorf wird es in diesem Jahr eine Fasnacht geben. So sieht das Programm aus: Am Donnerstagmorgen, um 5 Uhr, findet die Chesslete statt. Treffpunkt ist das Primarschulhaus.

Der Höhepunkt der diesjährigen Aktivitäten wird das Fasnachtsfest am Samstagnachmittag sein. Von 12 bis 19 Uhr wird bei der Dorfhalle gefeiert. Das Fest findet unter dem Motto «Schottisch ghüslet» statt.

Am Samstag, 26. Februar, sind ab 20 Uhr im Restaurant Alp die Schnitzelbänke zu Gast.

Heuer gibt es in Wolfwil einen stehenden Umzug. Patrick Lüthy

In Wolfwil startet die fünfte Jahreszeit am Montag mit dem Verkauf der Plaketten und der «Laferizitig», der Fasnachtszeitung. Ab 17.30 Uhr kann man beides kaufen.

Weiter geht es mit der Chesslete am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar. Sie beginnt um 5 Uhr bei der Gemeindeverwaltung. Um 9 Uhr folgt die Kinderchesslete. Auch sie startet bei der Gemeindeverwaltung.

Das diesjährige Fasnachtshighlight im Gäu und auch im Thal bildet der stehende Gäu-Umzug am Sonntag, 27. Februar, ab 12 Uhr. Er bildet heuer den einzigen Umzug in der Amtei. Er findet auf dem Areal rund um die Mehrzweckhalle in Wolfwil statt. Das Spezielle: nicht die Guggen, Cliquen und Wagen zirkulieren, sondern die Besucherinnen und Besucher. Anschliessend folgt auch in Wolfwil eine Beizenfasnacht.

Kein Umzug, aber Chesslete, Schnitzelbänke und wilde Guggen in Balsthal. Liliane Holdener

In Balsthal ist trotz Umzugsabsage einiges los: Am 24. Februar beginnt um 04.59 Uhr die Chesslete vor dem «Inseli». Ab 6 Uhr gibt es Zmorge in der «Eintracht», gefolgt vom Öufischluck in den Fasnachtsbeizen. Um 18 Uhr startet die Kinderchesslete, ebenfalls vor dem «Inseli». Ab Abend sind wilde Guggen im Dorf unterwegs, zudem erfolgt der Fasnachtsauftakt in den Fasnachtsbeizen.

Am Freitag gibt es von 11 bis 21 Uhr Fasnachtsminigolf im Moos mit einem Minigolfspezialmenu. Ab 17.00 Uhr Fasnachtstreiben in der Bar Louis XIV unter dem Motto «Hexennacht im Zauberwald». Ab 20 Uhr gibt es wildes Schnitzelbanksingen in den Fasnachtsbeizen. Zur gleichen Zeit beginnt die Fasnachtsparty im Irish Pub. Wieder sind wilde Guggen im Dorf unterwegs.

Am Samstag gibt es von 9 bis 11.30 Uhr ein Kinderschminken in der «Eintracht» und beim «Bingo Bongo». Von 11 bis 21 Uhr gibt es wieder das Fasnachtsminigolf im Moos mit dem Minigolfspezialmenu. Um 14 Uhr startet der Kinderumzug vor dem «Inseli». Ab 17 Uhr folgt das Fasnachtstreiben im Louis XIV. Ab 20 Uhr gibt es wieder wildes Schnitzelbanksingen in den Fasnachtsbeizen, die Party im Pub und die wilden Guggen im Dorf.

Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr ein Fasnachtszmittag in den Fasnachtsbeizen, zudem bis 14 Uhr das Fasnachtsminigolf im Moos. Um 14 Uhr starten das Kinderschminken in der «Eintracht» und beim «Bingo Bongo» und die Fasnachtsgrilladen beim FC-Hüsli. Um 19.30 Uhr beginnt die Uslumpete in den Fasnachtsbeizen und es gibt wieder wilde Guggen.

Um 5.01 beginnt in Matzendorf die diesjährige Chesslete. Patrick Lüthy

In Matzendorf wird die fünfte Jahreszeit grösser ausfallen, als zuerst gedacht. Um 5.01 Uhr beginnt die Chesslete mit dem Abmarsch beim Schulhaus 2, dann folgen der Urknall durch die Fasnachtsclique «7-Sieche», Mehlsuppe im «Jöre-Schopf» und anschliessend fasnächtliches Einstimmen im Dorf.

Um 9.31 Uhr gibt es ein Fasnachtsapéro bei der Metzgerei Stübi. Um 19.01 Uhr beginnt das Fasnachtstreiben im ganzen Dorf: Die Schnitzelbankgruppe Jammerchatze zirkuliert in den Restaurants, beim Coop gibt es ein Fasnachts-Openair, Barbetrieb, Auftritte der Schnitzelbankgruppe Jammerchatze und Guggen.

Den Rest des Fasnachtsprogramms hat das Fasnachtskomitee Schliimschisser in den April verschoben: Am Freitag, 22. April, findet ab 20 Uhr die Fasnachtsparty im Sternensaal statt. DJ Cedric wird für Partysound sorgen.

Am Samstag, 23. April, beginnt um 19 Uhr der Fasnachtsball im Sternensaal. Für Unterhaltung sorgt die Band Hautnah.

Im Guldental findet heuer kein Umzug statt. Hans Peter Schläfli

In Mümliswil-Ramiswil findet die Fasnacht – mit Ausnahme des Umzugs – normal statt: Am Mittwoch startet um 17 Uhr die Kinderchesslete bei der Turnhalle Brühl.

Am Donnerstag um 5 Uhr beginnt die Chesslete bei der Turnhalle Brühl. Gefolgt vom Kindermaskenball ab 13 Uhr. Auch er findet in der Turnhalle statt.

Am Freitag gibt es ab 20 Uhr eine Fasnachtsparty in der Turnhalle Brühl.

Am Samstag gibt es – ebenfalls ab 20 Uhr und in der Turnhalle – einen Maskenball mit Liveband.

Der Abschluss der Guldentaler Fasnacht macht das Bööggverbrennen auf dem Cätzlimattplatz am Sonntag um 19.30 Uhr.

Heuer gibt es wieder einen Fasnachtsumzug in Welschenrohr. Walter Schmid

In Welschenrohr schien die Fasnacht bereits begraben. Doch nun hat sich das Schnapslochkomitee umentschieden. Am Mittwoch trifft man sich um 18 Uhr beim Rosetta-Gebäude zur Muki–Vaki-Chesslette. Danach gibt es Wienerli mit Brot und einem Getränk.

Am Samstag beginnt um 13.15 Uhr bei der «Chalenbrugg» der Fasnachtsumzug mit Überraschungen. «Wer Lust hat, mitzumachen, ob als Böögg als Einzelmaske, mit oder ohne Wagen, macht und läuft einfach mit», gibt das Komitee bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen