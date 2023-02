Thaler Guugen Openair: Neun Guggen traten in Balsthal auf

Fasnacht Thaler Guggen Openair: Am Fasnachtsmontag gab es musikalische Höhenflüge in der Goldgasse Neun Guggen aus den Kantonen Solothurn, Bern und Luzern brachten ihre Instrumente in der Goldgasse in Balsthal zum Erklingen. Mit dabei waren auch vier Guggen aus dem Thal-Gäu. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.02.2023, 12.00 Uhr

Die Böögge Brätscher Welschenrohr zeigten am Thaler Guggen Openair, warum sie als Lokalkrösus gelten. Patrick Lüthy

Wenn die Toten Hosen, die Stubete Gäng und Lady Gaga in Balsthal aufeinandertreffen, ist das Thaler Guggen Openair angesagt: Zum fünften Mal brachten verschiedene Guggen am Montagabend ihre Instrumente in der Balsthaler Goldgasse zum Erklingen. Die Böögge Brätscher Welschenrohr, die Büttysuger Balsthal und die Rohrspatzen Thal haben den Anlass organisiert. Heuer waren neun Guggen aus den Kantonen Solothurn, Bern und Luzern am Start. Darunter vier aus dem Thal-Gäu.

Tanzende Piraten bei den Chöpfli-Vielharmonikern. Video: Rahel Bühler