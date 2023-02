Fasnacht «Jetz gäbe mir Vougas»: Grossaufmarsch beim Umzug in Welschenrohr – mit einer neuen Route Prächtige Wagenbauten und Guggenklänge gibts beim Umzug in Welschenrohr zu sehen und zu hören. Das Narrenkomitee ist vom Besucheraufmarsch begeistert. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 18.02.2023, 17.21 Uhr

Die einheimischen Böögge Brätscher sorgen für Guggenklänge. Patrick Lüthy

Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer säumen am Samstagnachmittag die Hauptstrasse in Welschenrohr. Verkleidet oder nicht – das prächtige Wetter lockt sie alle an den Fasnachtsumzug. Die Fasnacht findet dieses Jahr unter dem Motto «Jetz gäbe mir Vougas» statt.