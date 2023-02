Wolfwil: Kostümverlei Fancy Dresses hat über 3000 Kleider

Fasnacht In ihren Kleidern soll man sich wohlfühlen: Silvia Guldimann betreibt in Wolfwil mit «Fancy Dresses» einen Kostümverleih Derzeit ist der kleine Laden an der vorderen Gasse in Wolfwil ganz der fünften Jahreszeit gewidmet: In den rund 3000 Kleidern finden Gross und Klein etwas Passendes. Silvia Guldimann erklärt beim Besuch, wann ein Kostüm stimmig ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 17.02.2023, 14.00 Uhr

Silvia Guldimann (rechts) führt den Shop/Kostümverleih Fancy Dresses in Wolfwil; hier zusammen mit Ursula Oegerli. Patrick Lüthy

Kostüme, so weit das Auge reicht: Bunte Masken und Hüte liegen herum. Teilweise sind sie mit Federn oder Glitzerpailletten überzogen. An den Stangen hängen die farbigen Kleider. Ob Weihnachtsmann, Militäruniform, Olaf aus dem Disney-Film, die Eiskönigin oder ein Tigerkostüm: Gross und Klein können sich für die Fasnachtszeit im Laden Fancy Dresses in Wolfwil einkleiden.

Im Laden wird gelacht, die Stimmung ist trotz letzter Vorbereitungen für die Fasnacht und nach der Coronapause gut. «Wir sind ein aufgestellter Haufen», sagt Silvia Guldimann lachend. Sie ist die Inhaberin und hat 2021 «Fancy Dresses» gegründet. Unterstützt wird sie von ihrer Schwester Hanna Flükiger und von Susi Plüss. Die beiden Schwestern führen im gleichen Laden auch noch zusammen die «Gschänkstube».

Eigentlich ist sie keine Fasnächtlerin

Aber gehen wir zuerst einen Schritt zurück: Wer ist Silvia Guldimann? Sie ist in Basel geboren und aufgewachsen und lebt heute in Boningen. Zur Basler Fasnachtsfamilie gehörte sie aber nie. Sie ging lieber während dieser Zeit ins Skilager. Auch sei sie nicht wirklich die, die sich gerne verkleidet. Aber: Sie habe Spass, die Kostüme und Accessoires herzustellen. Um finanziell abgesichert zu sein, trägt die 61-Jährige derzeit noch Zeitungen aus.

Wie kam aber eine Nicht-Fasnächtlerin dazu, einen Kostümverleih zu gründen? Guldimann kennt Ursula Oegerli, die mehrere Jahrzehnte einen Kostümladen bei ihr zu Hause in Härkingen betrieb, aus dem Familienkreis. Oegerli wollte schon länger in den Ruhestand gehen. So sei die Übernahme bei beiden immer wieder ein Thema gewesen.

Die Kostüme kommen teilweise aus Härkingen

Lächelnd sagt die Härkingerin: «Es geht weiter mit dem Nähen und Flicken.» Nur eben nicht mehr bei ihr, sondern bei Guldimann in Wolfwil. Oegerli habe etwas Angst gehabt, dass sie keine Nachfolge finde und die ganzen Kostüme im Abfall landen würden. Doch diese Angst wurde ihr genommen. Auch ein Teil der Kleider des Kostümverleihs der Dullikerin Nadja Zeller hat Silvia Guldimann nach der Schliessung übernommen.

Übrigens: Guldimann und Oegerli haben auch noch einen Tipp auf Lager. Wer für längere Zeit während der Fasnacht eine Maske trägt, der könne eine Slip-Einlage im Kinnbereich ankleben. So können unangenehme Schürfwunden vermieden werden, sagen sie lachend.

Zurück zum Laden: Zuerst dachte Guldimann, sie habe für ihre rund 3000 Kleider und Accessoires genug Platz. Doch das täuschte. Für das Platzproblem hat sie aber bereits eine Lösung gefunden. Sie will oben an den Wänden mit Brettern mehr Platz schaffen – beispielsweise für Accessoires.

Handgefertigte Kostüme auf Anfrage

Neben eingekauften Verkleidungen macht die 61-Jährige auf Anfrage auch Kostüme. So habe sie beispielsweise für das Personal des Geschenke-Bistros Gwundernase und der Bäckerei in Neuendorf passende Kostüme zum Thema Schottland genäht.

Und woher hat Guldimann ihr Talent zum Nähen? Bereits ihre Mutter habe genäht, erklärt sie. Dann habe sie gemeinsam mit ihren Geschwistern eine Nähmaschine zu Weihnachten geschenkt bekommen. So habe alles angefangen.

Oberstes Gebot: Kunden müssen sich wohlfühlen

Silvia Guldimann, führt den Shop/Kostümverleih Fancy Dresses in Wolfwil. Patrick Lüthy

Eins fällt in Guldimanns Kostümverleih auf: die Hüte. Derzeit absolviert sie dazu noch eine Hutausbildung. Diese Kopfbedeckungen seien aber vielmehr zum Kaufen und nicht zur Vermietung an der Fasnacht gedacht. Doch was braucht es für Guldimann überhaupt, damit ein fasnächtliches Outfit passt? Sie sagt: «Ein Kostüm ist dann gut, wenn es von Kopf bis Fuss stimmig ist.» Denn man müsse in der Verkleidung sich selber sein und sich darin wohl fühlen.

Noch ist das Schaufenster fasnächtlich eingerichtet. Das werde sich dann aber wieder ändern. Guldimann hat bereits erste Ideen. Denn «Fancy Dresses» bietet etwa auch Kostüme für Halloween, das Oktoberfest, Kostümpartys, Schulaufführungen, Theater, Vereinsanlässe und für den Samichlaus an. Aber nach der fünften Jahreszeit heisst es erst mal: Kleider waschen und flicken, damit sie für den nächsten Einsatz bereit sind.