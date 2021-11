Fasnachtsauftakt im Thal-Gäu

Fasnacht im Thal-Gäu Startschuss in der Region: Es soll eine schöne Fasnacht werden Keiner weiss so recht warum, aber der 11. November ist im deutschsprachigen Raum traditionsgemäss der Startschuss für die Fasnacht – und auch in der Region legen die Narren wieder los. Diesmal hoffen alle dass es endlich wieder so sein darf, wie es einmal war. Wir haben die Fasnachtskomitees der Region nach ihren Plänen gefragt. Rahel Bühler und Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Alle hoffen, dass die Fasnacht wieder so schön wird, wie etwa 2020 in Mümliswil. Hans Peter Schläfli

Egerkingen: «usere angere Wäut»

Stand heute wird die Fasnacht in Egerkingen stattfinden, wie Stefanie Vogel, Präsidentin des Naare Rot Egerkingen schreibt. Die Ausgabe 2022 steht unter dem Motto «usere angere Wäut»: «Wir werden am 11.11. unser neues Fasnachts-Oberhaupt bekannt geben und somit unseren ersten Anlass durchführen.» Ab 18 Uhr trifft man sich auf dem Platz der alten Mühle zum Feierabendbier. Um 19 Uhr wird das neue Oberhaupt - und damit die Nachfolge von Chräiemueter Jackie die I., für die Fasnacht 2022 enthüllt.

Jackie die I. Patrick Lüthy

Ebenfalls sei geplant, am 23. Februar 2022 mit dem «Naare Chlapf» in die fünfte Jahreszeit zu starten. Dank Schutzkonzepte und Zertifikatspflicht werde es auch möglich sein, eine Beizenfasnacht durchzuführen. Der Abschluss der Fasnacht 2022 werde das «Böög verbrönne» am Dienstag, 1. März, darstellen. Noch unklar sei, ob am Schmutzigen Donnerstag die «Chesslete» durchgeführt werden kann. Zudem stehe auch der Umzug am Samstag auf wackeligen Beinen. Vogel:

«Wir sind jedoch sehr motiviert und versuchen, auch diese beiden Anlässe in angepasster oder etwas abgeändert durchzuführen.»

Und weiter: Der Naare Rot sei in sehr guter Stimmung und freue sich, dass mit guter Vorbereitung und den Möglichkeiten, die das BAG vorgibt, auf eine Fasnacht 2022 gehofft werden darf.

Neuendorf: Fasnacht soll stattfinden

Fasnachtsdekorationen statt Fasnacht: So war die Fasnacht 2021 in Neuendorf. Bruno Kissling

Stand Ende Oktober werde Neuendorf alle Veranstaltungen durchführen, schreibt André Lötscher vom Neuendörfer Fasnachtsrat. Darunter etwa die Chesslete am Schmutzigen Donnerstag, der Hotschiball vom Freitag, 25. Februar, in der Dorfhalle oder die Beizenfasnacht am 28. Februar.

Man werde die Vorgaben des Bundes einhalten. In die Dorfhalle werde demnach nur Einlass mit einem gültigen Zertifikat gewährt. Das bringe natürlich personelle und finanzielle Herausforderungen mit sich. Die Mehrkosten werde man fürs 2022 wohl nicht decken können. Lötscher:

«Uns ist aber wichtig, dass die Dorfbevölkerung wieder Fasnacht machen kann und dieser Brauch nicht in Vergessenheit gerät.»

Der Fasnachtsrat, die Cliquen und die DuubeGugge seien denn auch frohen Mutes und freuten sich auf die Fasnacht 2022.

Wolfwil: «Disneyland Woufu»

Ob der Gäuer Fasnachtsumzug in Wolfwil stattfinden kann ist noch unklar. Im Bild: Die Ausgabe von Februar 2020 mit dem Motto «Mach was wotsch». Patrick Lüthy

Auch in Wolfwil soll die Fasnacht stattfinden, wie Raphael Kissling, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Wolfwil bestätigt. Das diesjährige Motto lautet «Disneyland Woufu». Man plane mit sämtlichen Anlässen. Dazu gehören unter anderem: due Strassenfasnacht, der Maskenball oder die Schnitzelbänke.

Auch er berichtet von einer herausfordernden Planung:

«Da unsere Fasnachtsveranstaltungen entweder in Innenräumen, Zelten oder auf der Strasse stattfinden und jeweils eine starke Durchmischung der Besucher stattfindet, kann eine seriöse und sichere Durchführung der Bäsewiler Fasnachtsveranstaltungen aktuell nur mit Covid-Zertifikatspflicht geplant werden. »

Damit ein Anlass bewilligungsfähig ist, müsse das Gelände auch in Aussenbereichen abgesperrt sein und die Zugänge kontrolliert werden.

Vor allem für den Gäuer Fasnachtsumzug vom 27. Februar musste ein neues Konzept entwickelt werden. Denn mit jährlich rund 2500 Besucherinnen und Besuchern und rund 800 Teilnehmenden gilt dieser Anlass als Grossveranstaltung. «Da wir jedoch die Absperrung der normalen Umzugsroute durch Bäsenwil als unrealistisch erachten, haben wir uns für einen ‹stehenden› Gäuer Fasnachtsumzug an einem zentralen Ort bei der MZH entschieden.» Die Idee des Umzuges wird umgekehrt: Die Umzugswagen stehen, während die Besucher zirkulieren und die Wagen bestaunen. Rundherum gibt es Musik auf mehreren Guggenbühnen und verschiedene Stände sorgen für Verpflegung.

Balsthal: Fasnachtskomitee ist positiv eingestellt

Fasnachtsumzug Balsthal 2020.

Liliane Holdener

Auch in Balsthal soll es 2022 wieder eine Fasnacht geben: «Wir sind bestrebt, sämtliche Anlässe durchzuführen. Natürlich unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes», schreibt Thomas Bloch, Präsident der Fasnachtskomitee Balsthal (Fako). Die grösste Herausforderung sieht er beim Schutzkonzept für die verschiedenen Anlässe. Trotzdem:

«Die Vorfreude vom Fako ist gross, endlich wieder eine Fasnacht zu planen.»

Mit den ganzen Massnahmen werde es natürlich nicht einfach. Aber man sei positiv eingestimmt, das alles funktioniere.

In Mümliswil gibt es ein «Fasnachtsdörfli»

Fasnachtsumzug Mümliswil Guldenthal 2020. Hans Peter Schläfli

«Am vergangenen Montag hat das Guldentaler Fasnachtskomitee einstimmig beschlossen, dass die Fasnacht durchgeführt wird», hat Roger Walter eine frohe Botschaft zu verkünden. «Wir werden auf dem Areal der Turnhalle Brühl ein Fasnachtsdörfli aufbauen», sagt der Präsident des Fasnachtskomitees zu den Plänen. Dort könne man alles einzäunen und die Zertifikate kontrollieren. «Der Umzug ist aber gefährdet», sagt Walter, «es hat immer mehr als 500 Zuschauer, aber wir können nicht das ganze Dorf absperren und alle kontrollieren. Deshalb müssen wir noch etwas abwarten, bis klar ist, ob uns für den Umzug die Zertifikatspflicht vorgegeben wird oder nicht.» Definitiv verzichtet wurde diesmal auf die Kür eines Obernarrens.



Welschenrohr: Anlässe finden nicht statt

Fasnacht 2020 in Welschenrohr zum Motto: «voll verschlofe». Walter Schmid

Anders sieht die Ausgangslage in Welschenrohr statt: Das Narrenkomitee habe beschlossen, den Fasnachtssamstag nicht durchzuführen, schreibt Adrian Bielmeier von den Schnapslochgeistern.

«Wir sind zu wenig Mitglieder im Verein, um die 3G-Regeln durchsetzen zu können.»

Auch finanziell wäre der Aufwand nicht tragbar. Möglicherweise finden jedoch die Kinderchesslete am Mittwochabend und die Kinderfasnacht am Donnerstagnachmittag statt. Das sei man noch am Abklären.