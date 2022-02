Chesslete in Neuendorf zog 200 Leute an

Fasnacht beginnt Grossaufmarsch an der Neuendörfer Chesslete: 200 Personen nahmen daran teil Da sich die Primarschule Neuendorf kurzfristig entschieden hat, an der Chesslete mitzulaufen, waren an der Chesslete in Neuendorf fast 200 Personen am Umzug mit dabei. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 24.02.2022, 10.16 Uhr

Unter den weiss gekleideten Chesslern waren viele Kinder. Fabio Baranzini

Weder die frühe Morgenstunde noch der Nebel und schon gar nicht die Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt konnten die Neuendörfer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler davon abhalten, nach zwei Jahren wieder an der Chesslete teilzunehmen. Schon um Viertel vor fünf finden sich die ersten weiss gekleideten Gestalten vor dem Primarschulhaus ein. Und es werden schnell immer mehr.

Als Fasnachtsratspräsident André Lötscher kurz vor fünf aus dem Schulhaus kommt, staunt er nicht schlecht.

«Ich bin überrascht, dass so viele gekommen sind.»

Fast 200 Personen – darunter viele Schülerinnen und Schüler – haben sich eingefunden, um mit Pfannen, Trillerpfeifen, Trompeten, Rätschen und Trommeln bewaffnet den Winter zu vertreiben.

Mehr Aufwand in der Küche

Angeführt von einigen Vertreterinnen und Vertretern der «Duube Guuge», die heuer für die Route verantwortlich sind, läuft der Umzug los. Wie es sich gehört mit ordentlich Radau. Die Strecke führt in diesem Jahr quer durch Neuendorf – schliesslich sollen ja alle was von der Chesslete haben.

In der Küche der Dorfhalle sind André Lötscher, Patrick Ammann und Jeanine von Arx damit beschäftigt, die traditionelle Mehlsuppe, den Sirup und den Tee zuzubereiten. Bereits um vier Uhr waren die drei Mitglieder des Fasnachtsrats vor Ort. Schliesslich soll alles bereit sein, wenn der Chesslete-Umzug nach rund einer Stunde wieder beim Schulhaus eintrifft. «Wir haben erst am Dienstag erfahren, dass die Primarschule Neuendorf auch an der Chesslete mitläuft», sagt André Lötscher.

«Das gibt natürlich einiges mehr an Aufwand, wenn wir plötzlich für fast 200 Leute kochen, statt für 50. Aber wir freuen uns extrem, dass die Schule in diesem Jahr auch wieder dabei ist.»

Das Brauchtum weitergeben

30 Liter Mehlsuppe hat Patrick Ammann, der frühere Militär-Küchenchef und Wirt des Clublokals des FC Härkingen, angesetzt. Er ist vor vier Jahren in den Fasnachtsrat «reingerutscht», wie er sagt. «Mir macht es mega Spass – gerade auch das Kochen für die Kinder.»

Auch André Lötscher ist es ein grosses Anliegen, die Fasnachtstradition an die nächsten Generationen weiterzugeben. Darum hat er vor vier Jahren das Amt des Präsidenten des Fasnachtsrats übernommen. Das Team, das die Fasnacht zuvor während zehn Jahren organisiert hatte, ist zurückgetreten. Lötscher sagt:

«Es kann ja nicht sein, dass alle ans Oktoberfest gehen, aber die Fasnacht gibt’s nicht mehr.»

Man wolle die Fasnacht als Brauch unbedingt weitergeben. Lötscher wohnt seit 18 Jahren in Neuendorf und hat hier seine «Fasnachtssozialisierung» erlebt. Unter anderem hat er in der Guggenmusik auch seine Frau kennen gelernt.

Neun Schulklassen sind dabei

Kurz nach halb sechs klingelt das Telefon von André Lötscher. Ein Esel ist ausgebüxt und sorgt für etwas Aufruhr beim Umzug. Trotzdem bleibt alles im Zeitplan: Kurz vor sechs hört man den Umzug näherkommen. Die Mehlsuppe wird aufgetischt, Tee und Sirup abgefüllt und das Brot geschnitten – diesmal allerdings nicht in der Dorfhalle, sondern draussen. Es ist die einzige Coronaeinschränkung an der Chesslete.

Gerne nehmen die Fasnächtler die warme Suppe und die Getränke entgegen. Unter ihnen ist auch Schulleiterin Doris Bärtschiger.

«Für uns war klar, dass wir mitlaufen werden, als die Lockerungen bekanntgegeben wurden.»

Die Fasnacht habe Tradition und diese wollen man an unsere Schülerinnen und Schüler weitergeben. «Es ist auch eine schöne Abwechslung für die Kinder und ein Schritt in Richtung Normalität.» Insgesamt sind neun Primarschulklassen und einige Kindergärtner mitgelaufen.

Sie sorgten dafür, dass die Neuendörfer Fasnacht nach dem Corona-Unterbruch so richtig lanciert wurde – auch wenn die Kinderchesslete, der Mittagstisch und der Kindermaskenball in diesem Jahr ausgefallen sind. «Aber dafür gibt’s am Samstagnachmittag bei der Dorfhalle ein tolles Fest», verspricht André Lötscher. Und er kann Entwarnung geben: Der Esel ist wieder zurück in seinem Zuhause.

