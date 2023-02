Nachnamen in Kestenholz: Studer, Bürgi und Ingold

Familiennamen Woher die Studer, Bürgi und Ingold in Kestenholz stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Zweiter Halt: Kestenholz. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.02.2023, 18.00 Uhr

Bild: Bruno Kissling

Studer, Bürgi und Ingold, sind die häufigsten Nachnamen in Kestenholz. Überraschen wird’s die wenigsten. Zu klar liegen vor allem die ersten beiden Namen vor allen anderen. Die Daten von Bundesamt für Statistik und Gemeinde variieren jedoch stark: Gemäss BFS lebten Ende 2021 48 Studer, 42 Bürgi und 19 Ingold im Dorf.

Die Gemeindeverwaltung verzeichnet im Februar 2023 jeweils 89 Studer, 86 Bürgi und 42 Ingold. Sind in knapp einem Jahr so viele Babys mit diesen Nachnamen zur Welt gekommen? Natürlich nicht. Erstens sei die Namensliste, die es führe, nicht das Gleiche wie das Einwohnerregister der Gemeinde, erklärt das BFS. Zweitens gibt es in Kestenholz viele Doppelnamen mit Studer, Bürgi und Ingold. In der Statistik erscheinen sie aber nicht, weil dort aus Datenschutzgründen nur Nachnamen abgebildet werden, die mindestens dreimal in einer Gemeinde vorkommen.

Aus beiden Verzeichnissen geht hervor: Studer ist der häufigste Nachname im Ort. Er leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort stûde ab, das für Staude, Strauch oder Busch steht. Die erste Person, die Studer hiess, dürfte also an einem buschbewachsenen Ort – oder an einem Ort mit entsprechendem Namen – wohnhaft gewesen sein.

Dieses Geschlecht wird im Urbar von 1518 (mittelalterliche Bezeichnung für Zinseinkünfte aus Grund und Boden) erstmals erwähnt, schreibt Dorfhistoriker Max Studer in «Kestenholz. Seine Geschichte, sein Volk». Von den fünf Studer-Geschlechtern, die es im Dorf gab, gibt es heute noch zwei. Die Zötti stammen vom Baschi Hans (1593–1662) ab. Die Studer-Bonifazen sind Nachfahren von Bonifaz Studer (1825–1875).

Es gab einmal einen Burkhard

Der zweithäufigste Name in Kestenholz ist Bürgi. Der Familienname Bürge geht zurück auf den Vaternamen Burkhard. Er ist eine von vielen Kurzformen von Burkhard, einem im Mittelalter sehr beliebten Namen. Daraus entstanden sind auch heutige Familiennamen wie Burki, Bürki, Bürklin, Bürkle, Bürkler und Bürgi.

In Kestenholz gibt es bis heute zwei Bürgi-Stämme, die Statthalters und die Schlossers. Die Statthalters sind mit Christian Bürgi verwandt, der gebürtig aus Kerzes war. Aus dieser Linie stammte auch Viktor (1911–1986), der als Posthalter arbeitete. Die Schlossers Johann (1724–1799) wurde Schlosser-Rote genannt. Sein älterer Bruder Josef (1721–1790) wurde Schlosser Sepps genannt.

Berger oder Ingold?

Das BFS führt zwar Berger als dritten Namen auf, in der Gemeinde gilt jedoch Ingold als verbreiteter: Dieses Geschlecht geht zurück auf den altdeutschen Rufnamen Ingwalt. In «Ing» steckt der Name der germanischen Gottheit «Ing[wio]». In «-walt» verbirgt sich das Verb «waltan», was walten oder herrschen bedeutet. Ingold bedeutet also «möge Gott herrschen» oder «der wie Ing[wio] herrscht».

Die Ingold aus Kestenholz stammen ursprünglich aus Subingen: Urs Viktor war zwischen 1863 und 1872 in Niederbuchsiten Pächter, ehe er ins Nachbardorf zog und sich auf dem Rohr'schen Bauerngut niederliess.

Quellen Bundesamt für Statistik, Gemeindeverwaltung Kestenholz, Familiennamen.ch, «Kestenholz. Seine Geschichte, sein Volk» von Max Studer, Historisches Lexikon der Schweiz.

