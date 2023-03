Nachnamen in Matzendorf: Meister, Fluri, Bieli

Familiennamen Woher die Meister, Fluris und Bielis aus Matzendorf stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Fünfter Halt: Matzendorf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 05.03.2023, 12.00 Uhr

Dorfansicht von Matzendorf. Bild: Bruno Kissling

Matzendorf müsste Meisterdorf heissen. Zumindest gemessen an der Häufigkeit des vorherrschenden Nachnamens im Dorf. 118 Personen zählt das Bundesamt für Statistik in seiner Auflistung von 2021 auf.

Laut dem Familiennamenbuch der Schweiz ist der Schweizerdeutsche Nachname Meister gleichzusetzen mit dem neuhochdeutschen Wort Vorstand oder Anführer. Meister kann man vom althochdeutschen Wort «meistar» und vom lateinischen Wort «magister» ableiten. Meister hiessen auch die in Zünften organisierten Handwerker, die berechtigt waren, einen eigenen Betrieb zu führen und Lehrlinge auszubilden.

«Schon im Bernisch-Solothurnischen Urbar von 1423 findet man Meister in Matzendorf und 1515 sind es mindestens fünf Familien», sagt Anton Fluri, der Präsident des dorfeigenen Historischen Vereins, der sich intensiv mit der Familienforschung im Thal auseinandersetzt. Später habe sich das einflussreiche Geschlecht Richtung Laupersdorf, Aedermannsdorf und Herbetswil verbreitet.

Der Name ist bis heute das Hauptgeschlecht geblieben. Es gibt viele Zweige, wie viele, ist Fluri aber nicht bekannt. «Aber alle gehen vermutlich auf eine Person zurück, die bereits vor 1400 in Matzendorf lebte.» Weil es so viele Meister gibt, sei es der Name, der am schwierigsten aufzuarbeiten sei.

47 Fluris im Dorf

Auch in Matzendorf gibt es viele Fluris: 47 Personen zählte das Bundesamt für Statistik im Jahr 2021. Der Name ist eine Koseform von Florian respektive dem bündnerischen Flurin. Der heilige Florian war ein populärer Heiliger und Schutzpatron für viele Berufe, die mit Feuer zu tun hatten.

Die ersten Fluris im Kanton können um 1430 in der Region Selzach nachgewiesen werden. Zum ersten Mail im Thal, konkret in Herbetswil, kommt der Name in einem Ratsmanual von 1508 vor. Seit 1515 verteilt sich der Name im ganzen Thal, wie in verschiedenen Urbaren nachzulesen ist. Fluri sagt: «Alle Fluris im Thal stammen ursprünglich aus Herbetswil.» Das gilt auch für Matzendorf. Dort lassen sich Fluris seit 1584 nachweisen.

Wie man den Namen nun aber schreibt, also mit Y oder I, seien Zufälle oder manchmal auch persönliche Vorlieben, sagt Fluri. Einst gab es einen Regierungsratsbeschluss, der die Schreibweise mit Y fürs Thal vorgab. Aber mittlerweile gehört dieser wieder der Vergangenheit an.

Bieli kommt von Biel oder Büel

Der Familienname Bieli ist laut familiennamen.ch ein Wohnstättename: Bieli ist die Verkleinerungsform von Biel oder Büel. Möglich wäre auch, dass sich der Name aus Berufsübernamen entwickelt hat: entweder für jemanden, der mit der Axt arbeitete, oder für jemanden, der gewerbsmässig mit Bienen zu tun hatte.

In Matzendorf gab es 2021 33 Bielis. Ursprünglich waren alle Bielis Bürger von Selzach, weiss Anton Fluri. Die Vertreterinnen und Vertreter im Thal haben alle einen Josef Bieli als Stammvater: Er arbeitete ab 1750 als Senn auf dem Güggel ob Aedermannsdorf. Von dort verbreiteten sich seine Nachfahren im Thal und im Schwarzbubenland.

Quellen: Bundesamt für Statistik, familiennamen.ch, Historisches Lexikon der Schweiz.