Nachnamen in Herbetswil: Fluri, Allemann, Altermatt

Familiennamen Woher die Fluri, Allemann und Altermatt aus Herbetswil stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Vierter Halt: Herbetswil. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Ortsaufnahme von Herbetswil. Bruno Kissling

Fluri, Allemann und Altermatt sind die Namen, die in Herbetswil am häufigsten vorkommen. Die letzteren beiden gemäss Liste des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2021 sogar gleich oft.

Detail am Rande: Herbetswil zählt gesamtschweizerisch zu den Gemeinden, in denen am meisten Fluri und Altermatt leben.

Der Name ist eine Koseform von Florian respektive dem bündnerischen Flurin. Der heilige Florian war ein populärer Heiliger und Schutzpatron für viele Berufe, die mit Feuer zu tun hatten. Der Name geht zurück auf Lateinisch Florianus, was wiederum auf die Adjektive «blühend, prächtig, glänzend» zurückgeht.

In Deutschland treffe man aber auch auf den Beruf des «Fluri», eine Art Flurwächter, der sich um die gerechte Bewässerung der Fluren kümmert, sagt Anton Fluri. Er ist Präsident des Historischen Vereins Matzendorf, hat seine Vorfahren in Herbetswil und setzt sich intensiv mit der Familienforschung im Thal auseinander.

Im Kanton Solothurn können die ersten Fluri um 1430 im Gebiet Selzach/Bettlach nachgewiesen werden. In einem Ratsmanual von 1508 erscheint der Name zum ersten Mal in Herbetswil. Seit 1515 verteilt sich der Name im Dorf und später auch im ganzen Thal, wie in verschiedenen Urbaren nachzulesen ist. Fluri sagt: «Alle Fluris im Thal stammen ursprünglich aus Herbetswil.»

Ob man den Namen mit Y oder mit I schreibt, sei dem Zufall und persönlicher Vorlieben der Familien oder Pfarrherren geschuldet, so der 64-Jährige. Es habe zwar einst einen Regierungsratsbeschluss zur Schreibweise gegeben, die besagte, alle Thaler Fluri hätten sich mit I zu schreiben. Aber mittlerweile habe sich dies auch wieder verändert. 2021 gab es 26 Fluri in Herbetswil in drei verschiedenen Linien.

Allemann stammen von der Schmiedenmatt

Mit 25 Vertreterinnen und Vertretern liegt Allemann knapp an zweiter Stelle. Dieser Familienname ist auf die französische Bezeichnung eines Deutschen zurückzuführen: «allemand». Er bezeichnet also einen Angehörigen der deutschen Bevölkerung. Traditionell wurden Menschen jenseits der Sprachgrenze pauschal so bezeichnet.

Von wo die Allemann ursprünglich abstammen, dazu hat Fluri zwei Hypothesen: «Entweder kamen sie, wie die meisten anderen Allemann im Thal, von der vorderen oder der hinteren Schmiedenmatt ins Tal hinunter und verbreiteten sich dort. Oder sie stammten von den Allemann in Welschenrohr, die ursprünglich auch von der Schmiedenmatt sind.»

Johann Georg als Stammvater

2021 gab es 25 Altermatt in Herbetswil. Der Nachname geht wohl auf die Wohnstättenbezeichnung «an der alten Matt» zurück. Im Kanton Solothurn ist er bereits im 16. Jahrhundert belegt und gilt als Altbürgergeschlecht mit einzelnen Zweigen von patrizischem Rang.

Die Altermatt kamen laut Fluri wahrscheinlich als Mauerer und Steinmetze aus dem nördlichen Piemont ins Thal. Ab 1534 lässt sich eine Maurerfamilie in Balsthal nachweisen. 1715 liess sich ein aus Balsthal stammender Johann Georg Altermatt in Herbetswil nieder. «Er gilt als Stammvater aller Altermatt in Herbetswil.»

