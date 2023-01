Nachnamen in Aedermannsdorf: Eggenschwiler, Stampfli, Vogt

Familiennamen Woher die Eggenschwiler, Stampfli und Vogt in Aedermannsdorf stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Erster Halt: Aedermannsdorf. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Der häufigste Name in Aedermannsdorf ist Eggenschwiler. 2021 wohnten 49 Personen mit diesem Nachnamen im Dorf. Es zählte in diesem Jahr 582 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Familienname wird vom Ortsnamen Eggenwil im aargauischen Bezirk Bremgarten übertragen. So ist es im Portal der schweizerischen Familiennamenforschung nachzulesen.

Seit 1550 zählt der Name Eggenschwiler in Aedermannsdorf zu den Bürgerfamilien. Das hat der Aedermannsdörfer Historiker Albert Vogt in seinen Werken «Aedermannsdorf» und «700 Jahre Aedermannsdorf» so geschildert.

Die ersten Mitglieder der Familie liessen sich demnach um 1545 in Aedermannsdorf nieder. Seit dem 18. Jahrhundert waren sie im Dorf stark vertreten und entwickelten sich nach und nach zum zahlenmässig stärksten Geschlecht. Seither entstanden auch mehrere Dorfnamen.

Die Nachkommen von Benedikt trugen im 19. Jahrhundert den Namen Bändis. Jene von Urs Jakob wurden Dürsli genannt. Den Nachfahren von Gallus, die Galli genannt wurden, gehörte während Jahrhunderten das Gallihaus. Es gilt als ältestes Gebäude des Dorfes, wurde 1983 abgerissen und neu aufgebaut. Seither beherbergt es die Gemeindeverwaltung.

Eggenschwiler ist zudem in Matzendorf, Mümliswil-Ramiswil, Laupersdorf und weiteren Solothurner Gemeinden alteingesessen. Und das «L» spricht man als «U» aus.

Auf dem zweiten Platz liegt Stampfli

Mit 30 Personen, die diesen Namen tragen, liegt der Name Stampfli an zweiter Stelle der Tabelle. Stampfli kommt vom Verb stampfen und war einst der Übername für eine Person mit einer uneleganten Gangart oder allgemein für einen «Polteri».

Die ersten Stampfli kamen 1675 nach Aedermannsdorf. Wahrscheinlich lebten sie vorher in Herbetswil. Urs Josef Stampfli stammte von einer der ältesten Aedermannsdörfer Linien ab. Seine Nachkommen trugen den Dorfnamen Uelelis.

In mehreren weiteren Solothurner Gemeinden rangiert Stampfli unter den häufigsten Namen: Flumenthal, Etziken und Hüniken.

23 Personen mit Nachnamen Vogt

Vogt gehört zu jenen Familiennamen, die sich in Aedermannsdorf im 19. Jahrhundert einbürgern liessen. Die älteren Vogt-Familien im Dorf trennen sich in eine Weidacker- und eine Büntenmatt-Linie. Erstere stammte ursprünglich aus Grenchen: Urs Vogt kaufte 1796 den Hof Weidacker. Sein Urenkel Josef erwarb 1901 das Bürgerrecht des Dorfes.

Die Vorfahren der Büntenmatt-Linie stammten ursprünglich aus Matzendorf, liessen sich später aber in Herbetswil nieder. Jakob Vogt zog nach seiner Heirat mit Elisabeth Bläsi 1844 von dort nach Aedermannsdorf. Seine Frau war die Alleinerbin des 1843 erbauten Hofs Büntenmatt.

Heute gibt es in Aedermannsdorf 23 Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Namen Vogt. Damit ist es der dritthäufigste Nachname in der Gemeinde. Der Name stammt vom Mittelhochdeutschen Wort Voget und bedeutet Rechtsbeistand, Fürsprecher, Vormund. Trug früher jemand den Nachnamen Vogt, übte er meist das Amt eines Vormunds oder Gerichts respektive Verwaltungsbeamten aus.

