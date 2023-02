Nachnamen in Mümliswil-Ramiswil: Bader, Ackermann, Probst

Familiennamen Woher die Bader, Ackermann und Probst aus Mümliswil-Ramiswil stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Dritter Halt: Mümliswil-Ramiswil. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bader ist der häufigste Familienname in Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

In Mümliswil-Ramiswil ist Bader der häufigste Familienname. Laut Bundesamt für Statistik kam er 2021 46 Mal vor, bei total 2383 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Geschlechtsnamen seien meist aus Berufsbezeichnungen entstanden, ist im Buch «Das Guldental – Geschichte von Mümliswil-Ramiswil», Band I, nachzulesen. Bader sei da keine Ausnahme.

Das bestätigt das Portal der Schweizerischen Familiennamenforschung: Bader ist die Bezeichnung für einen Badbetreiber. In mittelalterlichen Bädern sei allerdings nicht nur gebadet, sondern auch zur Ader gelassen, geschröpft, Zähne gezogen, gegessen und getrunken worden. «Dabei ging es nicht immer sittenstreng zu. Ab dem 16. Jahrhundert wurden diese Bäder immer mehr kontrolliert und gingen ein.»

Zu den Familien und wie sie entstanden sind, forscht derzeit Beat Haefeli vom historischen Verein Guldental. Dafür hat er sich die Ehen und Geburten zwischen 1759 und 1799 angeschaut. «In dieser Zeit wurden fünf Bader-Ehen geschlossen.» Die Bader seien ursprünglich aus Holderbank gekommen und müssen über die höher gelegenen Bauernhöfe, wie den Beretenhof, ins Dorf gekommen sein. Die prominenteste Namensvertreterin in der Gemeinde ist die frühere CVP-Nationalrätin Elvira Bader.

Alles anzeigen

Ackermann waren «Vollbauern»

Der zweithäufigste Name im flächenmässig grössten Dorf des Kantons ist Ackermann. 2021 lebten 54 Menschen mit diesem Namen dort. Auch Ackermann stammt ursprünglich von einem Beruf her: Der Name wurde für einen «Vollbauern», der einen ganzen Hof und auch Pferde besitzt, verwendet.

In Mümliswil-Ramiswil ist dieser Name alteingesessen. Bereits 1514 war er in der Gemeinde anzutreffen. Zwischen 1759 und 1799 wurden fünf Ackermann-Ehen geschlossen. Damals habe der Pfarrer allerdings nicht die heutige Schreibweise verwendet, sagt Beat Haefeli: «Durchs Band in allen Einträgen wurde Achermann mit ‹CH› geschrieben, manchmal sogar nur mit einem ‹N›. Das kommt vom Dialekt her. Wir sagen ja auch heute noch ‹Achermaa›.» 1768 galten die Ackermanns als wohlhabende, «ganze» Bauern.

Probst war ein spottender Übername

Die Probst galten hingegen nur als Halbbauern, Tauner oder Tagelöhner. 42 Probst gab es 2021 im Guldental. Auch dieser Name verweist ursprünglich auf einen Beruf. Jedoch auf einen geistlichen: Der Ausdruck «Propstei» benennt ein Kloster, dessen Aufseher der Probst war. Er war oft ein weltlicher Amtsträger. Der Name konnte also auch direkt auf die Nachkommen übertragen werden.

Laut «familiennamen.ch» gibt aber noch weitere, weitaus weniger schmeichelhafte Erklärungen: Probst sei schon früh ein spottender Übername für eine behäbige, wichtigtuerische und vor allem auch «dicke» Person gewesen.

In Mümliswil-Ramiswil wurden zwischen 1759 und 1799 20 Probst-Ehen geschlossen. «Ein grosser Teil war schon zuvor im Dorf beheimatet. Auch das ist ein alteingesessenes Geschlecht.» Im Geburtenregister sei der Name oft mit einem «B» am Anfang geschrieben worden. «Auch das dürfte ein Verweis auf die Mundart sein», vermutet Beat Haefeli.

Quellen Bundesamt für Statistik, familiennamen.ch, «Das Guldental – Geschichte von Mümliswil-Ramiswil», Band I.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen