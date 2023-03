Nachnamen in Welschenrohr-Gänsbrunnen: Allemann, Schneeberger

Familiennamen Woher die Allemann, Schneeberger und Uebelhart aus Welschenrohr-Gänsbrunnen stammen In der Serie «Ackermann, Meister, Studer» nehmen wir die häufigsten Nachnamen im Thal und im Gäu unter die Lupe. Wir erörtern, woher sie stammen und wie oft sie heute noch vorkommen. Nächster Halt: Welschenrohr-Gänsbrunnen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 17.03.2023, 16.00 Uhr

Dorfansicht von Welschenrohr-Gänsbrunnen. Bild: Bruno Kissling

Allemann, Schneeberger und Uebelhart sind laut Bundesamt für Statistik in der Fusionsgemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen die häufigsten Namen. Die Tabelle fürs Jahr 2021 führt Allemann mit 69 Vertreterinnen und Vertreter an. Der Name lässt sich vom französischen Wort «allemand» herleiten. Übersetzt heisst das: deutsch. Das Wort steht also für jemanden, der der deutschen Bevölkerung angehört. Traditionell wurden Menschen ennet der Sprachgrenze so bezeichnet.

Die Allemann stammen alle von der vorderen oder hinteren Schmiedenmatt ab, ist sich Matzendorfs Namensforscher Anton Fluri sicher. Sie waren dort als Sennen tätig. Zum ersten Mal sei der Name 1532 im Solothurner Staatsarchiv nachzulesen. Nach und nach hätten sich die Namensträgerinnen und Namensträger von den beiden Höfen hinunter ins heutige Bipperamt und ins Thal verbreitet. Seit 1700 lassen sich laut Fluri die Welschenrohrer Allemann in vier Linien unterteilen. Zudem gibt es eine weitere in Gänsbrunnen.

Kurioses Detail: 1874 wanderte eine aus dem Kanton Bern stammende Familie, gegründet von Johann Allemann, nach Argentinien aus. Aus phonetischen Gründen wurde Allemann zu Alemann. Johann gründete das «Argentinische Tageblatt». Nach wie vor ist ein Familienmitglied der Direktor des «Tageblatt».

In den vergangenen 100 Jahren zugezogen

Die Silbermedaille, wenn es nach den häufigsten Namen im Dorf geht, erhält Schneeberger - mit 22 Vertreterinnen und Vertreter. Der Name ist vor allem in den Kantonen Aargau und Bern verbreitet, gilt aber im Allgemeinen als selten. Welschenrohr-Gänsbrunnen ist eine der Gemeinden, in denen der Name in der Schweiz am häufigsten vorkommt.

Die ersten Schneeberger haben sich erst im letzten Jahrhundert in Welschenrohr-Gänsbrunnen niedergelassen, erklärt Fluri. Im Familiennamenbuch ist nachzulesen, dass viele das Bernische Ochlenburg als Heimatort haben. Was der Name Schneeberger jedoch bedeutet, das lässt sich nicht abschliessend beantworten. Auch Fluri kann nur spekulieren: Vielleicht gab es einst einen Senn, der «aus den Schneebergen» (irgendwo aus einem Gebirgsdorf) nach Ochlenburg gezogen ist oder eine Alp «bei den Schneebergen» besessen hat.

Grimmige Menschen oder bösartige Personen?

Uebelhart hingegen ist ein alteingesessenes Geschlecht in Welschenrohr. Im Traktatenbuch von 1515 finden sich noch keine Einträge zu diesem Namen. Sicher jedoch ab 1584, berichtet Fluri. 2021 gab es 15 Personen, die in Welschenrohr-Gänsbrunnen den Namen Uebelhart trugen.

In der Schweiz ist Uebelhart seit mindestens 250 Jahren belegt. Genau genommen im Kanton Solothurn und in einer Gemeinde im Kanton Aargau. Der Familienname geht wahrscheinlich auf einen Rufnamen zurück: Der zweite Teil des Worts, «-hart», stammt von Rufnamen wie Gerhart oder Bernhart. Er wurde mit «Uebel-» kombiniert. Zusammen hiess das so viel wie grimmiger Mensch oder bösartige Person. Im 15. und 16. Jahrhundert gab es viele dieser «Uebel-»-Namen.

Quellen Bundesamt für Statistik, familiennamen.ch, historisches Lexikon der Schweiz.