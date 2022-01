Familienbetriebe Corona zum Trotz: So bieten Thaler Restaurants der Krise die Stirn Restaurants nehmen einen wichtigen Stellenwert in der Gemeinde und bei den Vereinen ein. Wir haben beim «Schlüssel» in Aedermannsdorf und beim «Reh» in Herbetswil nachgefragt, was es braucht, um das Dorfleben weiterleben zu lassen und in einer Randregion in einer speziellen Zeit erfolgreich zu sein. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Ueli und Dorothea Müller-Meister bewirtschaften den Gasthof Reh in Herbetswil seit fast 30 Jahren. Bruno Kissling

Als Familienbetrieb bezeichnet sich Ueli Müller-Meister. Nur so könne der Betrieb aufrechterhalten werden. Zusammen mit seiner Frau Dorothea Müller-Meister betreibt er seit fast 30 Jahren den Gasthof Reh in Herbetswil. Hin und wieder helfe auch seine 80-jährige Mutter – die frühere Wirtin – aus. Sohn Samuel übernehme als gelernter Koch das Zepter in der Küche.

Justus und Gertrud Schlegel bewirten seit Juni 2021 den Gasthof Schlüssel – ein Start in schwieriger Zeit. Bruno Kissling

Ähnlich sieht es beim Gasthof Schlüssel in Aedermannsdorf aus: Seit Juni bewirtschaften ihn Gertrud und Justus Schlegel. Bereits vor 27 Jahren haben sie erste gastronomische Erfahrungen machen können. Besonders wichtig sei auch den beiden der familiäre Umgang untereinander und die Aushilfen. «Wir arbeiten zusammen, als wären wir eine Familie», so Gertrud Schlegel. Ihre 80-jährige Mutter unterstütze sie gelegentlich in der Küche. Serviceangestellte und Aushilfen benötigen beide Restaurants.

Entscheidend ist der Umgang mit dem Gast

Geregelte Öffnungszeiten und Ferien schätze die Kundschaft des «Rehs», weiss die Wirtin. «Sie wissen immer, wen sie antreffen und wer dahintersteht.» So komme es auch mal vor, dass Gäste sagen:

«Komm, wir gehen zum Ueli ins ‹Reh›.»

Besonderen Wert lege man auch im «Schlüssel» auf Geselligkeit und Austausch mit den Gästen. Justus Schlegel begebe sich immer wieder unter die Leute. Wenn es in der Küche mal etwas ruhiger läuft, stosse auch seine Frau dazu. So wisse die Kundschaft auch, mit wem sie es zu tun habe. Es sei die Herangehensweise und der Umgang mit den Leuten, die in der Gemeinde geschätzt werden, sagt Bruno Born, Gemeindepräsident von Aedermannsdorf.

Der Gasthof Reh in Herbetswil. Bruno Kissling

In Herbetswil floriere im Sommer die Gartenwirtschaft, auch «Reh am Seeli» genannt. Als kleine Riviera, wie der Herbetswiler Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt sagt. Und auch als Aussenlokalität seit Beginn der Coronapandemie. Trotz der schwierigen Umstände konnte das «Reh» ein vielseitiges Angebot schaffen: vom Verkauf des eigens gezüchteten Fisches über die Gasse bis hin zu Catering und Take-away. Ein Beweis für die treue Kundschaft, so Ueli Müller-Meister.

Nach dem coronabedingten Lockdown seien die Leute froh gewesen, wieder aus dem Haus gehen zu können, sagt auch der Wirt des Gasthofs Schlüssel mit klarer Stimme. Dies habe wohl dazu beigetragen, dass der Betrieb in Aedermannsdorf so gut angelaufen sei.

Das Dorf- und Vereinsleben soll bewahrt werden

Für den Herbetswiler Gemeindepräsidenten Stefan Müller-Altermatt biete das Restaurant Reh nach Vereinsanlässen Trink- und Austauschmöglichkeiten. So könne das Dorf auch durch ihre Beiz weiterleben.

«Das ist ein riesen Gewinn.»

Auch der Aedermannsdörfer «Schlüssel» sei wichtig für die Gemeinde und Vereine, die ein Teil der Kundschaft und starke Unterstützung sind, erklärt Justus Schlegel. Dazu wolle man Sorge tragen. Und auch der Aedermannsdörfer Gemeindepräsident erklärt:

«Denn das Dorfleben ist abhängig von einer gut funktionierenden Wirtschaft.»

Der Gasthof Schlüssel in Aedermannsdorf. Bruno Kissling

Gut bürgerliche Küche, «Huus-Metzgete», aber auch etwas Exklusives erhalte man in Herbetswil. Ein Angebot, das gemäss Dorothea Müller-Meister geschätzt werde. Einfache Köstlichkeiten und gut bürgerliches Essen stünden auch in Aedermansdorf auf der Speisekarte.

Einen Gasthof zu betreiben, erfordere eine 100-prozentige Anwesenheit, erklärt das «Reh»-Wirtepaar aus Herbetswil. Sie seien es sich gar nicht anders gewohnt. Die Freizeit werde dann aber auch in vollen Zügen genossen.

Eine 90-Stunden-Woche sei in Aedermannsdorf gang und gäbe. Die räumliche Trennung zwischen Arbeitsplatz und Zuhause helfe dem Ehepaar Schlegel aber, herunterzufahren. Feierabend gäbe es erst, wenn die Türen des «Schlüssel» geschlossen seien.

