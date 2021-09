Gemeindeversammlung Egerkingen: Abfallsäcke und Planungsausgleich

Falsches Inserat Dafür mit zwei Anträgen: Egerkingens ausserordentliche Gemeindeversammlung verspätet sich um eine Woche Die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Egerkingen musste wegen eines falsch publizierten Inserats verschoben werden – das bringt aber auch einen Vorteil mit sich: Die Stimmberechtigten können nun über zwei Traktanden befinden. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Werden auch in Egerkingen – wie auf dem Foto in Oensingen – bald Abfallsäcke der KEBAG Zuchwil den Strassenrand säumen? Bruno Kissling

Eigentlich würde heute Montag, 20. September, in Egerkingen eine ausserordentliche Gemeindeversammlung stattfinden. Wie gesagt - eigentlich. Denn der Anzeiger Thal Gäu Olten publizierte vergangene Woche ein Inserat für eine Versammlung von vergangenem März. Deshalb musste die Versammlung auf den 27. September verschoben werden. Ansonsten hätte die Auflagefrist, die das Gemeindegesetz vorgibt, nicht eingehalten werden können.

Wer nun einen Planungskredit für das neue Schulhaus auf der Traktandenliste erwartet, der irrt. Dieser Kredit sei zwar in Arbeit, man sei aber noch nicht so weit, dass darüber bereits befunden werden könnte, sagt Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi auf Anfrage. Der Kredit werde Teil der Budgetgemeindeversammlung vom kommenden Dezember sein.

Auf der Traktandenliste stehen deshalb zwei andere Begehren: erstens ein neues Abfallreglement: Bisher verwendet die Gemeinde eigene, gebührenpflichtige Abfallsäcke. Diese Säcke werden extra für Egerkingen hergestellt, durch den Werkdienst gelagert und an die Geschäfte verteilt, die sie verkaufen.

«Das verursacht für den Werkdienst neben der blockierten Lagerfläche von bis zu 28 Paletten einen nicht zu unterschätzenden Aufwand, insbesondere, da die Geschäfte häufig nur Kleinmengen bestellen»,

heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Deshalb möchte die Gemeinde die Abfallsäcke neu von der KEBAG Zuchwil beziehen.

Eine Umstellung auf das KEBAG-System stelle für die Gemeinde die sinnvollste Lösung dar, ist den Unterlagen zu entnehmen: Denn damit entfalle jeglicher Verwaltungs- und Koordinationsaufwand. Die Mehrheit der Gemeinden im Kanton hätte ihre Kehrichtversorgung bereits auf die KEBAG-Säcke umgestellt. Im Gäu etwa Oensingen, Niederbuchsiten, Neuendorf und Wolfwil. Für die Bevölkerung heisst das, dass sie die Säcke nicht mehr nur in Egerkingen beziehen kann, sondern auch in Verkaufsstellen in anderen Gemeinden, die das gleiche System verwenden.

Mit einem Wechsel zur KEBAG würde jedoch die Grundgebühr des Abfalls pro Haushalt neu 95 statt wie bisher 65 Franken betragen. Die Gebühren, die derzeit für die gemeindeeigenen Säcke verlangt werden, decken nebst den Kosten der Verbrennung einen Teil der Kosten der Sammlung sowie des Transports zur Kehrichtverbrennungsanlage. Die Gebühren der KEBAG-Säcke decken hingegen nur die Kosten der Verbrennung. Deshalb müssen die Kosten für den Sammeldienst, Separatsammlungen sowie die vom Kanton erhobenen Abgaben mit der Grundgebühr abgerechnet werden.

Bei einem Wechsel zum KEBAG-System würde die bisherigen Container-Jahresvignetten wegfallen, die Entsorgung via einzelne Containerbänder erfolgen. Nehmen die Stimmberechtigten das Vorhaben an, tritt das neue System per 1. Januar 2022 in Kraft. Dieses Datum ist auch der Grund, warum die Gemeinde über das neue Abfallreglement nicht erst an der ordentlichen Gemeindeversammlung im Dezember abstimmen lässt. «Wir brauchen mehr Vorlaufzeit, um den Wechsel vorzubereiten», erklärt Bartholdi. Auch wenn der Wechsel abgelehnt würde, hätte die Gemeinde jetzt genug Zeit, um neue gemeindeeigene Abfallsäcke nachzubestellen. Ein Entscheid an der Budgetgemeindeversammlung hätte nicht gereicht.

Das zweite Traktandum wäre gar nicht traktandiert

Als zweites Traktandum steht ein neues Reglement zum Planungsausgleich auf der Liste. Die kantonalen Bestimmungen des Planausgleichsgesetzes sind für alle Gemeinden verbindlich und können durch die Gemeinden noch erweitert werden. Das heisst: Das Reglement regelt den Ausgleich von erheblichen Vorteilen, die durch kommunale raumplanerische Massnahmen nach eidgenössischem und kantonalem Recht entstehen. Der Ausgleich erfolgt durch eine Abgabe auf dem Mehrwert, den ein Grundstück wegen der Nutzungsplanung, sprich Ein- oder Umzonungen, erfährt.

Eigentlich wäre das Reglement aber gar nicht traktandiert. Aber da die Gemeindeversammlung um eine Woche verschoben werden musste, wolle man die Gunst der Stunde nutzen, wie die Gemeindepräsidentin sagt:

«In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat das Reglement verabschiedet. Deshalb haben wir beschlossen, es direkt am 27. September zur Abstimmung zu bringen.»

Bau- und Justizdepartement gibt Anwohnern Recht Im August 2019 beschloss der Gemeinderat Egerkingen, den Zubringerdienst auf der Bleumattstrasse 1 bis 7 und an der Bahnhofstrasse 10 aufzuheben und stattdessen eine Tempo-30-Zone zu erlassen. Die Anwohner erhoben daraufhin Einsprache beim Bau- und Justizdepartement. Sie führen aus, die Bleumattstrasse sei die erste Direktverbindung für Motorfahrzeuge, die sich ab Bahnhofstrasse Richtung Schul-, Sport- und Gemeinschaftsanlagen, Mehrzweckgebäude, erweitertes Schwimmbad. bewegen. Deshalb beantragen sie, das bestehende Fahrverbot beizubehalten. Die Gemeinde beantragt die Abweisung der Beschwerde. Dies, weil mit der Einführung einer Tempo-30-Zone die Anliegen der Bewohner punkto Lärmreduktion, Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität erfüllt sei. Das Departement erachtet die Begründung der Gemeinde als «fragwürdig». Noch nie habe eine andere Gemeinde im Kanton mit der Einführung von Tempo-30-Zonen Fahrverbote aufgehoben. Daher heisst es die Einsprache der Anwohner gut. So gilt auf der Bleumattstrasse nach wie vor der Zubringer. Man den Entscheid akzeptiert und werde ihn nicht weiterziehen, sagt Bartholdi dazu. (rab)