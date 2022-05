Fahrplanänderung Mit dem neuen Fahrplan des Oensinger Ortsbusses sollen die Anschlüsse an den IC sichergestellt werden Seit 2013 kursiert ein Ortsbus durch Oensingen. Nun steht eine Optimierung an. Gemeinde, Kanton und die Postauto AG berichteten an einem Infoanlass von der Streichung diverser Haltestellen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 25.05.2022, 18.16 Uhr

Der Ortsbus in Oensingen soll ab dem 12. Dezember mit einem angepassten Fahrplan verkehren. Bruno Kissling

Seit 2013 kursiert der Ortsbus im Halbstundentakt durch Oensingen und ist seit 2018 Teil des kantonalen Grundangebots im öffentlichen Verkehr. Seither verfügt der Kanton über den Kleinbus, bei dem er nun Handlungsbedarf ausmacht: Der Kanton möchte die Rentabilität erhöhen, die Fahrzeit zu Knotenpunkten minimieren und den Anschluss auf den Intercity 5 Richtung Solothurn und Olten stets gewährleisten. Der neue Fahrplan soll ab dem 12. Dezember gelten.

Der Takt des Ortsbusses bleibt gleich

Unverändert bleiben die Regelmässigkeit, mit der der Bus fährt, sowie die Abfahrtszeiten am Bahnhof. Der Ortsbus verkehrt von Montag bis Freitag zwischen 05.48 und 19.48 Uhr zu jeder halben Stunde. Seine Abfahrt bestimmt der Intercity nach Solothurn und Olten.

Dieser verkehrt in beide Richtungen einmal in der Stunde. Nach Solothurn jeweils um 14 nach und in Richtung Olten um 46 nach. Am Wochenende fährt der Ortsbus zwischen Mai und November von Oensingen auf den Roggen, dies schliesst eine Fahrt durchs Dorf aus.

Das Dorfzentrum wird beidseitig erschlossen

Angepasst wird die Linienführung des Ortsbusses, was zu Änderungen bei den Abfahrtszeiten führt. Der Kanton verfolgt das Ziel, oft genutzte Haltestellen direkter zu erschliessen und mit weniger zeitaufwendigen Umwegen zu fahren. Die gewonnene Fahrzeit soll dafür die Anschlussverbindungen stets gewährleisten.

Besser erschlossen werden die beiden Haltestellen Sternenplatz und Leuenfeld. «Der Bus hält zukünftig auf dem Weg zum und Weg vom Bahnhof», so Benjamin Ruef von der Postauto AG.

Gemeindepräsident Fabian Gloor. Zvg

Der Sternenplatz ist wegen der diversen Einkaufsmöglichkeiten und das Leuenfeld wegen seiner Wohnüberbauung und dem neuen Gesundheitszentrum wichtig. Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen:

«Eine gute Erschliessung dieser beiden Orte liegt insbesondere dem Gemeinderat am Herzen.»

Einige Haltestellen sollen ab Dezember 2022 aus dem Fahrplan gestrichen werden. Betroffen sind jene auf der Zusatzschlaufe zum «Bad Klus» und die Haltestelle Bifang. Der Halt auf der Schlossstrasse wird in Richtung Schulhaus verschoben.

Die drei Haltestellen Bad Klus, Chutloch sowie Bubenrain fallen bei der neuen Linienführung weg. «Hier ist das Passagieraufkommen sehr gering», so Daniel Schwarz vom kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau. Die Haltestelle Bifang fällt aus Zeitgründen weg.

Ziel ist, das Angebot langfristig zu erhalten

«Uns ist wichtig, dass der Ortsbus langfristig sichergestellt wird», so Gloor. Die Notwendigkeit eines Ortsbusses wird daran gemessen, wie viel der Kosten durch die Tickets gedeckt werden können und wie hoch das Passagieraufkommen ist.

Die Postauto AG strebt im Minimum fünf Passagiere auf dem am schlechtesten besuchten Kurs an. Zudem sollten die Ticketeinnahmen mindestens 20 Prozent der Kosten decken, die jährlich durch den Ortsbus entstehen. Werte, die der Ortsbus nicht erreicht. So nutzen 2018 den Ortsbus pro Kurs durchschnittlich acht Personen. Steigen Werte nicht an, werde der Ortsbus in Zukunft wieder überdacht, so Schwarz.

Breite Zustimmung beim Fahrplan

Obschon der neue Fahrplan von den Behörden unterstützt wird, ist er noch nicht definitiv. Am Mittwoch startete ein zweieinhalbwöchiges Mitwirkungsverfahren. Bei den Anwesenden stiess das neue Konzept mehrheitlich auf Zustimmung.

Ein Grossteil der gestellten Fragen thematisierte die Pünktlichkeit des Ortsbusses. So fragte eine Anwesende:

«Führen die ‹Elterntaxis› der Schülerinnen und Schüler über den Mittag zu keinen Verspätungen?»

Gloor verneinte solche Fragen. «Der neue Fahrplan wurde bei hohem Verkehrsaufkommen getestet.»

