Fahrende Brennerei Die «Störebrönnere» von Holderbank: «Wie viel Schnaps es gibt, bestimmt die Natur» Mit ihrer fahrbaren Brennerei ist Priska Schmid aus Holderbank von Frühling bis Herbst unterwegs. Derzeit hat sie ihr Gefährt in Wiedlisbach stationiert. Ein Porträt.

Seit 2005 ist Priska Schmid mit ihrer fahrbaren Brennerei unterwegs. Bruno Kissling

Unter das Rattern eines alten Traktors mischt sich Ländlermusik. Zuerst leise, doch je näher man zur Scheune des Bauernhofs in Wiedlisbach gelangt, desto lauter wird sie. Sie kommt aus einem kleinen, weissen Radio, das auf einem archaisch anmutenden Gefährt zwischen zwei Scheunen steht.

Die vergorenen Früchte lagern in blauen Kunststofffässern. Bruno Kissling

Vor dem Gefährt stehen blaue Kunststofffässer. Beschriftet sind sie zum Beispiel mit «Apfel 2.11.20». Ein süsser Duft steigt in die Nase. Er entweicht aus zwei grossen Kesseln, die auf dem Gefährt montiert sind. Davor steht Priska Schmid. Die Frau mit dem Kurzhaarschnitt wohnt in Holderbank, ist 51 Jahre alt und betreibt das urchige Gefährt: eine fahrbare Brennerei, Jahrgang 1972.

Ein letzter Kontrollblick aufs Thermometer, dann kann sich Priska Schmid Zeit nehmen für einen Schwatz. Bruno Kissling

Im Moment destilliert Schmid Apfelschnaps. Noch ein Kontrollblick, dann kann sie das Radio herunterdrehen, sich Zeit nehmen für einen Schwatz. Berichten, wie sie vor über 15 Jahren zur «Störebrönnere» wurde. Zufall sei es gewesen. Ihr Vorgänger habe einen Nachfolger gesucht. Sie zog gerade nach Holderbank – der Liebe wegen – und fand, Schnapsbrennen sei etwas für sie.

Sie tourt durchs Thal, Gäu und nahen Gemeinden im Kanton Bern

Aufgewachsen auf einem Hof im Luzernischen, sei sie schon immer ein Naturkind gewesen. «Wir haben zu Hause immer mitgeholfen.» Sie wisse, welche Geschenke die Natur mit sich bringe, so die gelernte Köchin. Auch heute sei sie im Winter drin und den Rest des Jahres draussen.

Mit ihrer fahrbaren Brennerei tourt Schmid durchs Thal, Gäu und nahen Gemeinden im Kanton Bern. Die Tour beginnt im Frühling auf ihrem Hof in Holderbank, dann folgen Oensingen, Wolfisberg, Wiedlisbach, Wangenried, Matzendorf und Kestenholz. Aufstellen kann sie ihre Brennerei immer auf Bauernhöfen. Dort brennt sie die vergorenen Früchte der Obstbauern, nimmt aber auch Aufträge von Privaten entgegen. Eine «Lohnbrönnere» sei sie. Auch «Störebrönnere» genannt. Auf der Stör sein bedeutet, von Dorf zu Dorf zu fahren und Dienstleistung anzubieten.

Maische sind vergorene Früchte. Bruno Kissling

Jetzt ist Schmid für etwa zehn Tage auf dem Hof von Familie Fankhauser in Wiedlisbach stationiert. Wie lange sie an einem Ort sei, komme immer aufs Wetter und die Menge der Früchte an. Sowieso: Die Natur gibt bei der Brennerin den Takt an. Regnet es in Strömen, brennt sie nicht. Fällt die Ernte schlecht aus, gibt es wenig Schnaps. So wie zum Beispiel dieses Jahr.

«Ich rechne damit, dass ich nächstes Jahr nicht viel destillieren kann»,

sagt die 51-Jährige. Zum Schnapsbrennen verwendet sie immer die Früchte der vorausgehenden Saison. Sie lagern in blauen Fässern, vergoren darin und werden so zu Maische.

In beiden Brennhäfen haben je 150 Kilogramm Maische Platz. Bruno Kissling

Die Maische pumpt Schmid aus den blauen Fässern in die beiden Brennhäfen, die auf dem Gefährt montiert sind. Um sie zu beheizen, macht sie Feuer. Der Dampf erhitzt die Maische, der Alkohol steigt nach oben. Durch das Geistrohr, das gekühlt wird, wird der gasförmige Alkohol flüssig und läuft am Ende des Rohrs durch eine Kanüle in einen Kessel. Vor den Kesseln stehen Holzbretter. Sie dienen als Windschutz. «Wenn ich links Kräuter brenne und rechts Chriesi, kommts nicht gut, wenn sich die beiden Alkoholläufe vermischen.»

Die braunen Holzbretter dienen als Windschutz für den Alkohol, der vom Ende des Rohrs durch eine Kanüle in einen Kessel fliesst. Bruno Kissling

In einem Brennhafen haben 150 Kilogramm Maische Platz. Aus dieser Menge Kernobst-Maische entstehen acht, zehn oder manchmal gar 15 Liter Obstbrand. Auch hier: Die Natur hat ihre Finger im Spiel. Schmid brennt kundengetreu, mischt die Maische nicht. «Wenn jemand 60 Kilogramm Maische vorbeibringt, kriegt er genau den Brand, den ich aus dieser Menge destilliere.» Authentizität und Ehrlichkeit sind der Holderbankerin wichtig. Auch Kleinmengen, wie etwa 30 Kilogramm, nimmt sie an.

Faszination Schnaps ist gleich Faszination Natur

In der Zwischenzeit schaut Max Fankhauser, der 95-jährige Seniorbauer, vorbei, grüsst und rühmt den Schnaps von Schmid. «Jaja, den kann man gut trinken.»

Schmids Faszination fürs Destillieren komme von der Leidenschaft für die Natur. Die starken Regenfälle dieses Sommers hätten den Menschen die Grenzen wieder einmal aufgezeigt:

«Wir können nicht immer nehmen. Wir müssen das schätzen, was wir haben.»

Zudem fasziniert sie auch, wie aus unterschiedlichen Sorten unterschiedliche Brände entstehen: «Schnaps aus sortenreinem Klara-Apfel ist fein und lieblich. Der des Boskops hingegen herb und rauchig.» Am liebsten mag sie Birnen- oder Apfelschnaps.

Schmid selbst stellt auch eigene Obstbrände her, tüftelt immer wieder und verkauft sie. Bruno Kissling

Schmid selbst stellt auch eigene Obstbrände her, tüftelt immer wieder und verkauft sie. Wie zuletzt am Naturpark Märet in Balsthal. Man brauche schon eine feine Nase und einen geübten Gaumen dazu. Als gelernte Köchin falle ihr das aber nicht schwer.

Nach etwa einer Stunde Plaudern wird es Zeit für die Brennerin weiterzumachen. Dampf ist schon praktisch keiner mehr da. Also dreht sie das Radio auf und feuert wieder ein.