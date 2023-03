Fachkräftemangel: Badis Egerkingen und Balsthal suchten lange

Fachkräftemangel Die Badis in Egerkingen und Balsthal suchten händeringend nach Badepersonal: Ist man nun startklar für die Saison? Noch sind die Freibäder in Balsthal und Egerkingen geschlossen. Nachdem für beide Bäder nach Badmeisterinnen oder Badmeistern gesucht wurde, geben die Gemeinden nun Entwarnung. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Für die Badi in Egerkingen – hier auf einer Aufnahme von 2021 – suchte die Gemeinde lange nach einem Badmeister oder einer Badmeisterin. Bild: Bruno Kissling

Noch sind die Badis in Egerkingen und Balsthal für die Gäste im Winterschlaf, die warme Jahreszeit nähert sich aber allmählich. Erst kürzlich waren sowohl in der Gäuer wie auch in der Thaler Gemeinde die Stellen als Badmeisterin oder Badmeister ausgeschrieben. Können die Badis also pünktlich zu Saisonbeginn überhaupt öffnen?

Johanna Bartholdi, Egerkingens Gemeindepräsidentin, gibt für die Gäuer Gemeinde Entwarnung. «Es sieht gut aus», sagt sie. Am Anfang habe man aber noch Bedenken gehabt, ob die Badi überhaupt öffnen könne, wenn keine Badmeisterin oder kein Badmeister gefunden werden könne.

Nach einer Alternative wurde gesucht

Johanna Bartholdi. Bild: Bruno Kissling

Doch nun konnte die Stelle mit einem Zweiergespann besetzt werden. War es schwierig, jemanden zu finden? Bartholdi sagt: «Ja.» Obwohl einige Bewerbungen eingetroffen seien, sei es schwer gewesen, die Stelle zu besetzen. Denn in Egerkingen könne man nur eine Saisonstelle und keine Ganzjahresstelle anbieten.

Über einen möglichen Plan B habe man auch nachgedacht. Doch ohne Badmeisterin oder Badmeister sei das schwierig. Denn sie sind nicht nur für Sicherheit und Ordnung zuständig. Sie müssen auch für die Wasserhygiene während der Saison sorgen.

Letztes Jahr wurde die Egerkinger Badi überrannt

Bis zur vorletzten Saison hielten Hauswart André Strub und seine Frau das Freibad auf Vordermann. Das sei aber eine grosse Doppelbelastung gewesen, erklärt Bartholdi. Daher musste eine neue Lösung her: Im vergangenen Jahr konnte man wie für dieses Jahr ein Zweiergespann gewinnen.

Sobald die ersten warmen Tage kommen, kann die Badi in Egerkingen ihre Saison also eröffnen. Und Bartholdi blickt nochmals auf den Saisonstart im letzten Jahr zurück: Am ersten Tag sei man regelrecht überrannt worden, weil es so warm war. Dazu kam noch, dass das Kassensystem ausgefallen sei, sagt Bartholdi lachend.

In Balsthal waren gleich zwei Stellen ausgeschrieben

Und auch in Balsthal steht der kommende Saison in der Badi nichts mehr im Weg: Das Freibad wird öffnen. Zuvor waren in der Thaler Gemeinde gleich zwei Stellen sowohl für das Frei- wie auch für das Hallenbad ausgeschrieben. Es wurde nach einer leitenden Person für die Bäder und nach einer Badeangestellten oder einem Badeangestellten gesucht.

Eine neue Leitung für die Badi Balsthal hat die Gemeinde noch nicht gefunden. Deshalb bleibt die bisherige Stelleninhaberin, die eigentlich pensioniert wurde, im Amt. Bild: Bruno Kissling

Obwohl die Stelle des Badeangestellten erfolgreich besetzt werden konnte, sagt Balsthals Gemeindepräsident Freddy Kreuchi: «In der Tat zeigte sich, dass der Stellenmarkt im Bereich Badepersonal ausgetrocknet zu sein scheint.» Denn die Stelle der leitenden Person für die Bäder konnte nicht wie geplant neu besetzt werden. Trotz der zweifachen Ausschreibung habe man «keine geeignete Bewerbung» erhalten, fügt er weiter an.

Eine vorübergehende Lösung wurde gefunden

Gehen wir einen Schritt zurück: Die Balsthaler Stelle wurde aufgrund der Pensionierung von Ursula Nufer ausgeschrieben. Eine Lösung hat man aber dennoch gefunden. Denn: «Die bisherige Stelleninhaberin hat sich bereit erklärt, ihre Anstellung über das Pensionsalter hinaus vorerst aufrechtzuerhalten», sagt Kreuchi.

Freddy Kreuchi. Bild: Bruno Kissling

Dies gebe der Einwohnergemeinde Balsthal mehr Zeit, um eine geeignete Nachfolge zu finden. Dafür seien «auch Abklärungen nach einer internen Nachfolgelösung im Gang», fügt Gemeindepräsident Kreuchi weiter an.

Bis die Freibäder im Gäu und im Thal öffnen können, dauert es noch ein paar Wochen. Erst müssen die Anlagen wieder für die Gäste aus dem Winterschlaf geholt werden, dann können Klein und Gross bei Sonnenstrahlen wieder ins Wasser springen.

