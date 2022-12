Fachgeschäft schliesst Eine lange Geschichte endet: Nach 65 Jahren schliesst Uhrmacher und Optiker Peter Allemann (80) sein Geschäft in Balsthal Seit 1957 arbeitete der Uhrmacher und Optiker in seinem Laden auf dem Inseli. Nun hört er auf Ende 2022 auf – «schweren Herzens», denn schon sein Grossvater war Uhrmacher. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 22.12.2022, 12.00 Uhr

Peter Allemann, Balsthal, schliesst seinen Bijouterie-Laden auf Ende 2022. Noch gibt es eine Auswahl an Brillengestellen zu kaufen. Bruno Kissling

Der Balsthaler Uhrmacher und Optiker Peter Allemann (80) schliesst Ende Jahr seinen Laden. «Schweren Herzens», sagt er, der sich eigentlich schon seit gut 20 Jahren in den Ruhestand hätte versetzen lassen können. Doch mit 65 fühlte er sich noch lange nicht reif dafür.

Schon mit 14 durfte er an die Uhrmacherschule

Peter Allemanns beruflicher Werdegang war schon in seinen Kindertagen vorgezeichnet. Er erzählt: «Schon mein Grossvater, der aus Welschenrohr stammte, war Uhrmacher. Er verkaufte Uhren, Brillen und ein wenig Schmuck in einem kleinen Lädeli in der Klus.» Er konnte dann später «auf dem Inseli», mitten in Balsthal an bester Verkehrslage, das Haus kaufen, in welchem Peter Allemann sein Geschäft noch heute betreibt. «Auch mein Vater war Uhrmacher und führte die Familientradition weiter.»

Das Schicksal schlug dann aber unbarmherzig zu. Peters Vater verstarb schon 1949.

«Da war es ja klar, dass ich so bald als möglich von der normalen Schule an die Uhrmacherschule nach Solothurn wechseln sollte, um den Beruf zu lernen.»

Dank einer speziellen Bewilligung – Peter war mit 14 eigentlich noch zu jung – klappte das auch. Vier Jahre später war der junge Mann zum Uhrmacher ausgebildet, doch es reizte ihn, auch noch eine Optikerlehre, die ebenfalls wieder vier Jahre dauerte, zu absolvieren.

«Ich sah eben, dass das Optikergeschäft sehr gut laufen wird und sich eine entsprechende Ausbildung lohnen würde. Zudem hat mir diese Arbeit immer sehr gut gefallen. Man hat einen relativ engen Kontakt zur Kundschaft. Eine Brille zu kaufen, ist doch eine sehr persönliche Angelegenheit und erfordert intensive Kundengespräche.»

Seit 65 Jahren in Betrieb und ein Einbruch

So übernahm ein solide ausgebildeter Berufsmann als 22-Jähriger 1964 das elterliche Geschäft und führte es weiter – bis zum heutigen Tag. Blickt man ins Handelsregister, sieht man, dass das Geschäft bereits seit 1957 existiert, seit 65 Jahren. «Es gab immer mal Schwankungen beim Umsatz in all den vergangenen Jahren», sagt Allemann und meint aber: «Die besten Jahre waren die 1980er und 1990er.»

Wichtig sei immer gewesen, auch als kleineres Fachgeschäft, bei Trends mit dabei zu sein. Das war für ihn kein Problem. Allemann besuchte Fachmessen oder bekam Vertreterbesuche – so blieb er zusammen mit seinen Angestellten immer à jour. «Im Geschäft hielten sich die Umsätze in den Bereichen Uhren/Schmuck und Optik etwa im Gleichgewicht», schätzt der Ladenbesitzer.

Peter Allemann ist ausgebildeter Uhrmacher und Optiker. Hier in einem seiner Atelierräume. Bruno Kissling

Einmal sei es vorgekommen, dass sein Laden Ziel eines Einbruchs wurde. Zum Glück geschah es nachts, als niemand im Laden war. Der Schaden war nicht allzu gross, aber die Zerstörung im Laden war beträchtlich. «Und seit diesem Ereignis lebte man halt immer auch mit einer gewissen Angst», gibt Allemann zu. Er kenne das auch von Berufskollegen. So habe er damals, Ende der 1990er-Jahre, eine aufwendige Alarmanlage installieren lassen. «Auch zu Hause habe ich eine solche einrichten lassen. Meine Frau hätte sich ansonsten nicht mehr sicher gefühlt.»

Der grosse persönliche Schicksalsschlag

Ein Meilenstein in der Geschäftshistorie war der grosse Umbau im Jahr 1989. Bis heute hatte diese Ladeneinrichtung Bestand.

Schwierig wurde es für Peter Allemann 2005: Seine Frau Susanne, die stets im Laden mithalf, wurde mit 62 Jahren mitten aus dem Leben gerissen. «Sie erlitt einen Schlaganfall in der Ferienwohnung in Adelboden», berichtet Allemann von den schicksalhaften Ereignissen. Doch er gab nicht auf und machte weiter. Er bediente seine treue Kundschaft, ohne sich viel anmerken zu lassen. Und er sagt: «Zum Glück konnte ich immer auf freundliche, zuverlässige und auch ehrliche Mitarbeiterinnen zählen. In dieser Beziehung habe ich wirklich all die Jahre sehr viel Glück gehabt.»

Erleichterung macht sich breit

Neben dem Geschäft war Peter Allemann ein begeisterter Turner. Lange war er Mitglied im Männerturnverein und hat auch Tennis gespielt. Dennoch gehörte sein Leben stets dem Laden, und er habe sich noch vor kurzem nicht vorstellen können, diesen zu schliessen. «Doch seit drei Jahren plagen mich Rückenbeschwerden, sodass ich mich jetzt doch zum Aufhören entschlossen habe.»

Und zaghaft gibt er zu: «Seit ich diesen Entschluss gefasst habe, macht sich doch so etwas wie Erleichterung breit.» Einen Nachfolger für das Geschäft zu suchen, das habe er nie vorgehabt, denn er weiss: «Das Business als ‹Kleiner› ist heute sehr schwer geworden.» Als Einzelperson habe er genug zum Leben gehabt, mit dem, was das Geschäft abwarf. Auch habe er die Coronazeit gespürt, erwähnt er.

Peter Allemann vor dem Laden «auf dem Inseli 9», den er im Jahr 1957 übernahm. Bruno Kissling

Ab Ende des Jahres bleiben die Türen der Bijouterie und Optikergeschäfts Allemann nun also geschlossen. Für Teile des Mobiliars und die vielen Optikinstrumente habe er noch Käufer gefunden, freut sich der Ladenbesitzer. Das Schmuck-, Uhren- und Brillensortiment verkauft er seit einigen Wochen mit grossen Rabatten an die Kundschaft. «Die einmaligen, teureren Stücke sind gut verkauft worden. Doch noch können Schnäppchen gemacht werden.»

Das Geschäftshaus hat Allemann verkaufen können. «Es werden wohl Büros und eine Wohnung eingebaut», ist sein Wissensstand. «Ab dem 1. Januar habe ich noch einen Monat Zeit, alles wegzuräumen.» Und danach ist ein weiteres Fachgeschäft in Balsthal Geschichte.

