Adrian Büttler aus Mümliswil an der EuroSkills in Graz 2021

«EuroSkills» Berufs-Europameisterschaft: Ein Gipser aus Mümliswil mit Improvisationstalent Adrian Büttler (22), Gipser aus Mümliswil liebäugelt mit dem Europameister-Titel an den «EuroSkills» in Graz. Petra Braun Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Gipser Adrian Büttler und Malerin Susan Wildermuth am 21. September am Flughafen Zürich kurz vor der Abreise nach Graz. Zvg

Adrian Büttler aus Mümliswil reiste am 21. September nach Graz, Österreich, wo er an den Berufs-Europameisterschaften «EuroSkills» teilnimmt. Der Gipser-Trockenbauer kämpft dort gegen Konkurrentinnen und Konkurrenten aus ganz Europa um den Europameistertitel. In Graz messen sich von heute 22. bis zum 26. September 2021 rund 400 junge Fachkräfte an den «EuroSkills» mit den besten ihres Berufs. Darunter auch der Mümliswiler Adrian Büttler.

An den «SwissSkills» 2018 qualifizierte sich der Gipser-Trockenbauer mit dem zweiten Rang für die Europameisterschaften. Aufgrund von Corona mussten die «Euro-Skills», die ursprünglich im September 2020 geplant waren, bereits zweimal verschoben werden. Deshalb kann Adrian Büttler es kaum erwarten, dass es nun endlich losgeht. Materiell unterstützt wird er bei dieser Teilnahme durch Rigips, die Sponsorengruppe für die Aus- und Weiterbildung im Gipsergewerbe und Hilti.

Eine Berufskarriere nach Plan

Adrian Büttler (22) aus Mümliswil. Zvg

Im Gipserberuf müsse man effektiv, ausdauernd und fantasievoll sein, findet Adrian Büttler. «Fantasie ist für einen Gipser-Trockenbauer sehr wichtig, weil er nicht nur Putz aufträgt, sondern auch Stuckaturen anfertigen, Säulen konstruieren oder Ornamente aus Marmor oder Holz, sogenannte Intarsien, einlegen muss», erklärt der 22-Jährige. Man müsse aber auch improvisieren können, denn: «Meistens kommt es anders als geplant.»

Genau nach Plan ist seine bisherige Karriere gelaufen: Für Adrian Büttler stand schon früh fest, dass er Gipser-Trockenbauer werden wollte. Schliesslich absolvierte er die Malerlehre im Geschäft seines Vaters, bei der R. Büttler Maler AG in Mümliswil. Danach hängte er dort gleich noch eine Zusatzlehre als Gipser-Trockenbauer an. «Die Arbeiten von Malern und Gipsern gehen Hand in Hand, da hilft es, wenn man beide Berufe beherrscht», ist sich Büttler sicher.

Vergangenes Jahr hat er zudem – mitten in den Vorbereitungen auf die «EuroSkills» – den Vorarbeiter Stuckateur- Trockenbauer beim Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer Verband SMGV in Wallisellen gemacht. Er überlässt nichts dem Zufall, auch nicht im Hinblick auf die «EuroSkills». Bei den Vorbereitungen für die Berufs-Europameisterschaft hat er alle möglichen Szenarien trainiert. «Man muss pingelig mit sich selbst sein», findet Büttler.

Mit Know-how und Leidenschaft

Für das Training stand Adrian Büttler die Gipser-Werkstatt von Experte Michael Hess in Gümligen BE zur Verfügung. Dort nahm er sich Aufgaben vor, welche die Gipser-Trockenbauer an vergangenen «EuroSkills» zu bewältigen hatten, und drehte das Radio auf, um sich mit dem Song «Life’s a Bitch» von Accept zu Höchstleistungen anzutreiben.

Experte Michael Hess findet nur lobende Worte für seinen Schützling: «Adrian ist sehr ehrgeizig, arbeitet schnell und exakt.» Er sei ein guter Kandidat mit einer optimalen Ausgangslage. Doch dieser gab sich nicht so schnell zufrieden und feilte bis zuletzt an allen möglichen Disziplinen. «Als Gipser macht man sehr viele verschiedene Arbeiten. Deshalb ist es schwierig, in jeder Arbeit ein Spezialist zu sein.»

Um den Europameistertitel nach Hause zu bringen, braucht es neben Know-how auch Leidenschaft. Und davon hat Adrian Büttler mehr als genug: «Ich liebe diesen Beruf, für mich gibt es fast nichts Schöneres», schwärmt er.