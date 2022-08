Erstaunliche Fotos Der Schatz vom Estrich: Wie ein Thaler Bilderfund schweizweit Furore macht Jahrzehntelang verstaubten seine Fotofilme auf einem Dachboden in Aedermannsdorf. Dann wurden die Aufnahmen des Amateurfotografen Georg Vogt zufällig entdeckt. Jetzt zählen sie gar zum «fotografischen Gedächtnis» der Schweiz. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Der Zufall schlug auf dem Estrich zu. Aber selbst Albert Vogt erahnte nicht sofort, dass das, was da im Gerümpel seines Elternhauses in Aedermannsdorf zum Vorschein gekommen war, ein Schatz sein könnte. Er konnte auch nicht vorhersehen, dass aus den verstaubten Negativrollen, erst einmal entwickelt, ein vielbeachtetes Buch und verschiedene Ausstellungen entstehen würden. Und dass die Bilder dereinst gar national von Bedeutung sein sollten – aber dazu gleich mehr.

Ende der 1980er-Jahre stöberte der Historiker Vogt mit seiner Nichte und seinem Neffen auf dem Dachboden des Hauses an der Aedermannsdörfer Dorfstrasse. Die Kinder stiessen auf mehrere Blechschachteln, in denen sich insgesamt 19 Fotofilme befanden. Offenkundig waren die Aufnahmen – rund 700 Porträts von 450 Personen – nicht für die Archive der Nachwelt gedacht.

Er war einer von 450 Bewohnenden, die Georg Vogt auf Geheiss des Staates fotografierte: Adelbert Eggenschwiler-Meister, damals 53-jährig, Landwirt und Metzger in Aedermannsdorf. © Georg Vogt/ Fotostiftung Schweiz

Es handelte sich um, wie es die Fachleute nennen, «Gebrauchsfotografien». Um Fotografien ohne künstlerischen Anspruch, die aber einen Lebensraum in seiner ganzen Breite abbilden. Und gerade das macht sie so wertvoll.

Bald fand Albert Vogt heraus: Sein Vater Georg (1914-1999) hatte die Fotos im Sommer 1940 geschossen. Der Werkzeugschlosser, damals 26 Jahre alt, fotografierte die Bewohnerinnen und Bewohner dreier Thaler Dörfer – Aedermannsdorf, Herbetswil und Matzendorf. Die Fotografierten posierten auf Geheiss des Staates. Nach Hitlers Westfeldzug sahen sich die Schweizer Behörden gezwungen, Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Beängstigend schnell gelang es der deutschen Wehrmacht, Frankreich zu überrollen.

Das Eidgenössische Justizdepartement befürchtete «Spionage und Sabotage» aus Deutschland. Die Beamten hatten Angst, die Übersicht zu verlieren, und liessen vermehrt Personenkontrollen durchführen. Deshalb empfahlen sie den Kantonen, allen Schweizer Bürgern ab dem 15. Lebensjahr eine Identitätskarte auszustellen. Man sollte sich fortan ausweisen können. Der Kanton Solothurn ordnete an: Jeder braucht für die ID eine Fotografie neueren Datums, und zwar im Format drei mal vier Zentimeter.

Für jede Aufnahme gab's einen Franken

Im mittleren Thal verfügten Anfang der 1940er-Jahre die wenigsten Leute über ein Porträt von sich, manche waren überhaupt noch nie fotografiert worden. Also erhielt Georg Vogt, der eine Kleinbildkamera besass und sich in Aedermannsdorf als «Ortsfotograf» betätigte, von den Gemeinden den Auftrag, Passfotos anzufertigen.

Vogt lichtete die Leute dort ab, wo er sie gerade antraf: Mal im Schulhaus oder im Garten, mal auf der Strasse oder im Wohnzimmer, mal vor Obstbäumen oder in der Werkstatt. Zuweilen improvisierte er mit weissen Leintüchern einen neutralen Hintergrund. Der Autodidakt wählte stets die Halbtotale, aus den Bildern vergrösserte er später die Passfotos. Für jede Aufnahme bekam er einen Franken.

Als sie später von Albert Vogt als Zeitzeugin befragt wurde, erinnerte sich die Aedermannsdörferin detailreich an den Kriegsausbruch: Anna Bieli, damals 14-jährig, Schülerin. © Georg Vogt/ Fotostiftung Schweiz

Nach erledigter Arbeit verstaubten die Filme auf dem Estrich. Als Albert Vogt ein halbes Jahrhundert später die Aufnahmen gemeinsam mit dem Fotohistoriker Martin Gasser sichtete, gelang es, fast alle Fotografierten zu identifizieren. Einige der noch Lebenden traf Vogt zu Gesprächen, um ihre Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs aufzuschreiben.

Sogar die «Frankfurter Allgemeine» war begeistert

Im Jahr 2000 dann veröffentlichte er das Buch «Sommer 1940. Leute im Thal». Georg Vogt konnte dies nicht mehr miterleben. Seine Fotos waren daraufhin jedoch unter anderem im Kunstmuseum Solothurn und in einem Zürcher Fotozentrum zu sehen.

Fachleuten galt der Bilderschatz bald als wichtiges Zeitzeugnis. Das Echo in den Feuilletons war beachtlich. Vogts Fotos seien «ein einmaliges Dokument von Menschen und ihrer Umgebung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges», schrieb die Designzeitschrift «Hochparterre».

Es sei nicht die fotoästehtische Qualität, die an den Bildern fasziniere, bemerkte der «Tages-Anzeiger», «sondern die Geschichten, die ein jedes zu erzählen scheint». Tatsächlich liefern manche der Bilder etwa subtile Hinweise auf die Entbehrungen jener Zeit.

In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» verwies der Literaturkritiker Tilman Spreckelsen derweil auf den Querschnitt der Bevölkerung, den Vogt abgebildet habe. Ihn fesselte besonders die Aufnahme der «seltsam alterslosen Frau mit den artig gescheitelten blonden Haaren, die so gequält und hölzern auf der Wiese steht, dass noch der Laubbaum im Hintergrund viel beweglicher wirkt».

Teil einer wichtigen Sammlung

Den grossen Ruhm erlangen die Bilder Georg Vogts aber erst dieser Tage. Unterdessen gehört sein Werk zur Sammlung der Fotostiftung Schweiz, der hierzulande bedeutendsten Adresse in Sachen Fotografie. Und die Aufnahmen machen deswegen nun Furore: Sie fanden Einzug in eine Retrospektive, welche die Highlights der Fotostiftung-Sammlung anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens präsentiert.

In diesem Rahmen wurde Vogts Schaffen bereits vergangenen Winter in einer grossangelegten Serie in der NZZ gezeigt und beschrieben. Damit gehören seine Bilder nun quasi hochoffiziell zum, wie es die Macher formulierten, «fotografischen Gedächtnis» des Landes.

Ein Aedermannsdörfer Amateurfotograf in einer Reihe mit so grossen Fotografen wie René Burri, Robert Frank oder Ernst Scheidegger? Das mag Thalerinnen und Thaler, die in Vogts Bilderschatz die Aufnahmen ihrer Vorfahren entdecken, vielleicht erstaunen.

Einen Erkläransatz, warum Vogts Porträtfotos eine derartige Wirkung entfalten, lieferte der Luzerner Geschichtsprofessor Valentin Groebner. Er besprach die Bilder für das Projekt «Belichtete Schweiz» – und verwies auf deren universellen Charakter. Gerade weil die Thaler gezwungen worden seien, sich ablichten zu lassen, verrieten die Fotografien so viel.

In Aedermannsdorf betätigte sich Georg Vogt jahrelang als «Ortsfotograf». Bruno Kissling

Groebner hob den «umwerfenden Effekt» der Porträts hervor: «Diesen besonderen, freimütigen Blick, mit dem einen plötzlich eine fremde Person anzuschauen scheint, aus der Distanz von 60, 70 Jahren.»

Und Albert Vogt? Dass die Fotografien seines Vaters als historische Quelle in vielerlei Hinsicht wertvoll werden könnten, habe er bei der Veröffentlichung seines Buches durchaus vermutet, erzählt er im Gespräch.

Ebenso erfüllte sich der Wunsch des Historikers, dass die Porträtfotos, die einst zu Identifikationszwecken entstanden waren, ihren Teil zur Identitätsbildung in der Region beitragen. Dennoch sagt Vogt: «Ich hätte mir nicht gedacht, dass das Projekt über die Jahre gleich eine solche Resonanz erfährt.»

Albert Vogt, Martin Gasser: Sommer 1940. Leute im Thal. Limmatverlag, 2000. 256 Seiten. Einige Bilder Georg Vogts sind online in der Sammlung der Fotostiftung Schweiz zu sehen.

