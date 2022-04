Gibts aus dem Steinbruch Egerkingen bald Solarstrom?

Erschwerte Umsetzung Ab wann kann Egerkingen vom Solarstrom aus dem Steinbruch profitieren? Planungsverfahren bleibt vorerst unterbrochen Der Steinbruch Vorberg in Egerkingen soll mittelfristig eingestellt werden. Eine Fotovoltaikanlage sowie ein Naherholungsgebiet sollen neu entstehen. Momentan prüft der Kanton, ob das Projekt bewilligungsfähig ist. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 18.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aktuell wird im Steinbruch Vorberg Kalkstein abgebaut. Dies soll sich ändern. In naher Zukunft soll hier eine Solaranlage sowie ein Naherholungsgebiet entstehen. Patrick Lüthy

Der Kalksteinabbau im Steinbruch Vorberg in Egerkingen soll bald der Vergangenheit angehören. An seiner Stelle soll eine Solaranlage entstehen. Der Steinbruch liegt am Jurasüdfuss, oberhalb vom Dorf. Über die Umsetzung entscheidet momentan der Kanton.