Erntezeit «Hinter der Baumallee steckt viel Herzblut»: Deshalb stehen in Neuendorf 34 Hochstammbäume Zwischen 2009 und 2012 entstand die Baumallee am Weidrain Süd neben dem Dorflindenplatz in Neuendorf. Der Obst- und Gartenbauverein in Neuendorf pflegt und betreut die Hochstammbäume seither. Wir haben sie beim Apfelernten besucht. Lavinia Scioli 03.10.2022, 16.00 Uhr

Ernst von Arx und Beat Klauenbösch (von links) vom Obst- und Gartenbauverein Neuendorf beim Ernten der Apfelsorte Topaz. Bruno Kissling

Das Wetter in den vergangenen Tagen war kühl und regnerisch. Als wir auf dem Dorflindenplatz in Neuendorf ankommen, fallen jedoch keine Regentropfen mehr. Dort empfangen uns Ernst von Arx und Beat Klauenbösch vom Obst- und Gartenbauverein Neuendorf. Letzterer ist der Präsident des Vereins.

Der Verein hat zusammen mit der Bürgergemeinde und weiteren Interessierten 2007 den Entschluss gefasst: Neben dem Dorflindenplatz, am Weidrain Süd muss eine Baumallee hin. Mittlerweile umfasst die Allee 34 Hochstammbäume und hat neben diversen Apfelsorten auch Birnen-, Kirschen-, Zwetschgen- und Nussbäume. Ebenso gibt es Linden, Eichen und Ahorn in der zweireihigen Baumallee.

Die Baumalle umfasst 34 Hochstammbäume. zvg

Beim Besuch sind von Arx und Klauenbösch mit dem Ernten der Apfelsorten Topaz, Glocke und Gisi beschäftigt. Zuvor sei die Wiese voll mit Kirschbäumen gewesen, sagt Klauenbösch. Doch irgendwann seien diese Bäume in die Jahre gekommen, nur noch die Hälfte habe es überlebt. Währenddessen stellen von Arx und Klauenbösch eine Leiter an einen Apfelbaum der Sorte Topaz.

Landschaftsbild erhalten und Ökologie stärken

Das Pflücken beginnt von Hand, die Äpfel legen sie in einen Rattankorb. «Es hat wahnsinnig viele Angefressene hier», sagt von Arx. Die Äpfel, die nicht mehr gut sind, lassen sie zu Boden fallen. Andere faule Äpfel lassen sie für die Vögel gleich am Baum. Einerseits wollte man mit der Baumallee das Landschaftsbild in Neuendorf erhalten, erklären die beiden.

Der Rattankorb ist gefüllt mit Topaz-Äpfeln. Bruno Kissling

Andererseits aber sei der Gedanke hinter der Baumallee auch ein ökologischer gewesen, damit der Lebensraum für die Tierwelt intakt bleibe, erklärt von Arx. Und weil Hochstammbäume für die Vögel bei der Nahrungssuche wertvoll seien, habe man sich bewusst für diese Baumart entschieden. Auch weil es laut Klauenbösch kaum mehr Hochstammbäume gibt.

Früher sei es üblich gewesen, dass diese Bäume als Hofstatt zu jedem bäuerlichen Anwesen gehört haben, führt er weiter aus. Die beiden stehen immer noch auf der Leiter und ernten die Äpfel. Langsam macht sich auch die Sonne bemerkbar. Von Arx wirft uns einen Apfel zu. Ob die Sorte Topaz wohl schmeckt? Ein Biss in einen Apfel zeigt: Ja, sie schmeckt.

Auch die Apfelsorte Glocke wurde geerntet. Bruno Kissling

Die beiden Rattankörbe sind voll, die beiden Männer steigen die Leiter runter und füllen eine Harasse. Nun geht es ans Ernten der Apfelsorte Glocke. Die Leiter ist gefährlich, daher überprüfen sie, ob sie auch wirklich gut am Baum hält. 2009 bis 2012 wurden die 34 Hochstammbäume gepflanzt. Die Ernte falle aber immer wieder unterschiedlich aus. 2018 habe man zwischen 400 und 500 Kilogramm geerntet, da habe man einen Teil der Schule abgegeben, sagt Klauenbösch lachend.

Diesjährige Ernte fällt durchschnittlich aus

Und wie sieht dieses Jahr die Ernte aus? Von Arxs Fazit: «durchschnittlich». Bezogen auf die Apfelsorte Glocke, sagt Klauenbösch, sei die Ernte auch schon besser gewesen. Zurückzuführen sei dies auf den heissen und trockenen Sommer, ergänzt von Arx. Aber:

«Wenn ein Baum einen vollen Ertrag hat, füllt er locker zwei Harassen.»

Gepflegt und betreut werden die Hochstammbäume vom Obst- und Gartenbauverein. Der Ernteaufwand belaufe sich auf etwa zehn Tage pro Jahr. Viel aufwendiger sei hingegen die Pflege der Bäume: Neben dem Baumschnitt brauche es auch eine Formierung, eine Stütze, damit die Äste nicht abbrechen, sagt Klauenbösch. Und man müsse, so gut es gehe, Schädlingen vorbeugen. Er fügt an:

«Hinter der Baumallee steckt viel Herzblut.»

Die Harasse füllt sich schon mit Topaz-Äpfeln. Bruno Kissling

Man sei immer wieder mit Mäusen konfrontiert, die die Bäume beschädigen. Auch dieses Jahr haben wieder ein paar Bäume darunter gelitten. Daher habe man sich dazu entschlossen, die Bäume, die eingehen werden, mit Nussbäumen zu ersetzen.

Kühler Wind weht durch die Baumallee. Jetzt gehen die beiden wieder die Leiter runter, es soll noch die Apfelsorte Gisi geerntet werden. Neben dem direkten Verzehr werden die Äpfel zu Most verarbeitet. Gekauft werden kann dieser am Herbstmarkt des Obst- und Gartenbauvereins am 29. Oktober bei der Dorfhalle.

