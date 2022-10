Erinnerung Vor zehn Jahren jagte das ganze Mittelland einen Panther – im Kestenholzer Wald wurde sogar eine Falle aufgestellt Ein Panther versetzte die Bevölkerung im Frühsommer 2012 in Aufruhr. Das ominöse Tier wurde angeblich in einem Wald bei Kestenholz gesichtet. Beweise für seine Existenz fehlten bis zum Schluss. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Mai 2012 wurde die Pantherfalle im Wald bei Kestenholz aufgestellt. Man hoffte, wenigstens eine Fotoaufnahme des «ominösen Tieres» zu erhalten. zvg

Krokodile in Seen, Alligatoren in Flüssen oder giftige Skorpione in Gruben. Immer wieder kommt es vor, dass wilde, exotische Tiere ausbüxen, sich vermeintlich in unserer Natur aufhalten und damit zur Gefahr für Mensch und Tier werden. Insbesondere in den Sommermonaten sind solche Vorkommnisse zu beobachten. Ob dies mit dem sogenannten Sommerloch bei den Medien zusammenhängt? Darüber kann nur spekuliert werden.