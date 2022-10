Mümliswiler wird Dritter an den World Skills im Gipsen

Erfolg Mümliswiler holt dritten Platz bei den Gipsern an den World Skills: «Ich war schon immer ein Wettkampftyp» Adrian Büttler (23) holte nach der Bronzemedaille 2021 in Graz wiederum den dritten Platz bei den World Skills, die in Bordeaux durchgeführt wurden. Er ist damit hinter zwei Vertretern aus Asien der beste Europäer. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 28.10.2022, 12.00 Uhr

An den World Skills in Bordeaux holte Adrian Büttler aus Mümliswil (ganz links) den dritten Platz und war damit bester Europäer. zvg

Am Wochenende vom 19. bis 22. Oktober fand in Bordeaux (FR) ein Teil der World-Skills-Berufsweltmeisterschaften statt. Eigentlich war vorgesehen, diese Weltmeisterschaft in Schanghai durchzuführen. Aufgrund der lange ungewissen Coronasituation entschied man sich, die World Skills unterteilt in unterschiedliche Berufsgattungen dezentral auf der gesamten Welt durchzuführen.