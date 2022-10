Judo Oensingen: Deshalb ist das Damenteam so erfolgreich

Schweizweit top «Blaue Flecken zählen wir gar nicht», sagt die Kapitänin des Judo-Damenteams aus Oensingen Das Damenteam des Judo-Kwai Oensingen ist eines der besten vier der Schweiz. Und dies, obwohl sie erst ihre zweite Saison bestreiten. Kapitänin Nina Weber über die Gründe des Erfolgs, Vorurteile und was sie durch die japanische Kampfsportart gelernt hat. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Nina Weber (links), die Kapitänin des Judo-Damenteams aus Oensingen, führt einen Wurf an ihrer Kollegin Gisela Löffel vor. Bruno Kissling

Als ihre Mutter sie als Kind ins Judo schickte, habe es ihr nicht gefallen. Nina Weber sitzt im Aufenthaltsraum des Judo-Kwai Oensingen und lacht. Kwai ist japanisch und bedeutet Club. Damals besuchte die heute 24-Jährige einen Anfängerkurs. «Vor allem das Kämpfen passte mir gar nicht», schaut sie zurück. Auch sei sie damals im Schwimmteam gewesen. Den Kurs hat sie trotzdem zu Ende gemacht. Und nie mehr mit dem Sport aufgehört.

Heute ist die Studentin aus Solothurn Kapitänin des Damenteams des Judo-Kwai Oensingen. Des sehr erfolgreichen Damenteams – muss man an dieser Stelle anfügen. Doch dazu später.

Mit dem japanischen Kampfsport angefangen hat Weber als Siebenjährige. Nach dem anfänglichen Missfallen habe ihr das Training dann doch Spass gemacht und sie habe auch schnell Fortschritte gemacht. Wieso Judo ihr gefällt? Heute sagt sie dazu:

«Man kann sich immer verbessern, egal wie lange man schon Judo trainiert.»

Sie mache seit 15 Jahren den gleichen Wurf und bemerke heute noch Möglichkeiten, wie sie den Wurf optimieren könne, wenn sie etwa das Bein strecke oder den Fuss anders positioniere.

Und: Im Judo gebe es keine Favoriten. Jede könne jede schlagen, je nach Tagesform: «Manchmal gelingt dir alles perfekt und manchmal hast du zwei linke Hände.» Jeder Kampf sei anders. Denn: Keine zwei Personen kämpfen gleich.

Früher Industriehalle, heute Dojo

Sie habe immer viel Disziplin gebraucht, damit Schule und später Studium nicht in Vergessenheit geraten. Vor einigen Jahren habe sie dann von Solothurn nach Oensingen gewechselt. In Oensingen sei man wettkampforientierter, so Weber.

Zu Beginn des Trainings versammeln sich alle auf der Matte. Bruno Kissling

Das Training, das sie zweimal pro Woche besucht, sieht meist so aus: Zum Einwärmen gibt es entweder Kämpfe am Boden oder auch mal ein Fussballspiel oder ein «Fangis». Dann folgt der Technikteil: Darin schleift man an seiner Wurf- oder Falltechnik. Schläge oder Tritte gibt es im Judo nicht. Im Anschluss folgt das Üben der Kämpfe.

«Unserem Trainer gehen die Übungen nie aus.»

Die Trainingshalle nennt sich im Japanischen Dojo. In Oensingen ist es eine alte Industriehalle, die früher der Metallbearbeitung diente.

Derzeit befindet sich Weber im Masterstudium der Lebensmittelwissenschaften. Nebst Studium und Judo joggt Weber oder trifft sich mit Familie und Freunden. Im Judo hat sie den schwarzen Gurt.

Sie kämpft einzeln und im Team. In beiden Formen gibt es verschiedene Gewichtsklassen. Im Einzel zählt nur das eigene Ergebnis. Im Team dasjenige von allen Kämpferinnen.

In der höchsten Damenliga der Schweiz

Das Oensinger Damenteam bestreitet derzeit die zweite Saison. Es kämpft in der höchsten Schweizer Liga, der Nationalliga A. Dort gibt es fünf Teams. In der Regionalliga gibt es sieben Teams.

Am kommenden Samstag steht das Finale an: Die besten vier Mannschaften der NLA treten gegeneinander an. Oensingen hat sich qualifiziert. Als Grund, warum ihr Team bereits in der zweiten Saison so stark ist, sieht die Kapitänin vor allem einen Punkt:

«Wir werden vom Verein und von unserem Trainer sehr stark gefördert.»

Es herrsche ein gutes Klima in den Trainings, bei dem nicht die Leistungskultur dominiere. Es sei vielmehr ein Miteinander und ein Vorschläge-geben.

In ihren 17 Jahren Judo habe sie vor allem Geduld und Durchhaltewillen gelernt. Dazu zitiert Weber ein japanisches Sprichwort: «Man wird 1000 Mal geworfen und man steht 1001 Mal auf.»

Nina Weber und Gisela Löffel im Training. Bruno Kissling

Sie werde schon ab und zu aufs Judo angesprochen. «Dann heisst es von meinem Gegenüber immer, es müsse aufpassen, weil ich ja Judo mache.» Das sei ein Vorurteil, denn Judo ist Verteidigung, nicht Angriff.

«Ich würde nie jemandem wehtun. Ich bin wahrscheinlich eher vorsichtig, weil ich genau weiss, wie man jemanden verletzen kann.»

Selbst hatte sie noch nie eine ernsthafte Verletzung. Mal eine angeknackste Rippe oder ein gerissenes Innenband. Was ist mit blauen Flecken? «Die zählen wir gar nicht.»

