Matzendorf will Entwicklung des Dorfs vorantreiben

Fehlendes Bauland, hohe Steuern, zu wenig Engagierte in der Dorfpolitik: Um diese Probleme zu lösen, geht Matzendorf neue Wege – und könnte zum Vorbild werden Wie andere ländliche Gemeinden kämpft auch Matzendorf mit einigen Herausforderungen. In einem Pilotprojekt will die Gemeinde diese angehen. Rahel Bühler 20.03.2023

Wie will sich Matzendorf in Zukunft entwickeln? Das hat die Gemeinde in einem Workshop erarbeitet. Bild: Bruno Kissling

Schöne Aussicht, Ruhe, viele Einfamilienhäuser. Dafür wenig Bauland, wenig Arbeitsplätze und hohe Steuern. Mit solchen oder ähnlichen Herausforderungen haben kleinere Gemeinden zu kämpfen.

Eine Gemeinde, die nun kreative Lösungen für die Probleme sucht, ist Matzendorf: 1300 Einwohner, 1129 Hektaren gross, eine Hand voll Parzellen übriges Bauland. Mit dem Kanton hat die Gemeinde das Pilotprojekt «Zukunft Matzendorf» entwickelt. Fragen und Antworten zum Vorhaben.

Zukunft Matzendorf ist ein gemeinsames Projekt der Gemeinde und des kantonalen Amts für Raumplanung, bei dem es darum geht, neue Impulse für die Entwicklung der Gemeinde zu generieren. Matzendorf soll eine attraktive Gemeinde zum Wohnen und Arbeiten bleiben, heisst es im Projektbeschrieb.

Der Kanton wiederum will Erkenntnisse zur Entwicklung von ländlichen Gemeinden gewinnen und diese auf andere Gemeinden übertragen können.

Marcel Allemann, Gemeindepräsident von Matzendorf. Bild: Liliane Holdener

Aus Unzufriedenheit. Matzendorf war mit der Reaktion des Kantons auf die erste Fassung der revidierten Ortsplanung nicht einverstanden. Die Gemeinde wollten eigentlich Bauland einzonen. «Nur so können wir unser Dorf weiterentwickeln», sagt Gemeindepräsident Marcel Allemann auch heute. Dass dies nicht im gleichen Umfang wie in den vergangenen 20 Jahren – in dieser Zeit wurden im Dorf 70 Einfamilienhäuser realisiert – möglich ist, war ihm klar. Der Kanton war trotzdem dagegen. Mit Regierungsrätin Sandra Kolly als Vermittlerin wurde das Pilotprojekt aufgegleist.

Zuerst wurde der Ist-Zustand analysiert. Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung, Experten und eine Begleitgruppe haben zehn Fragen zu den brennendsten Themen konzipiert. Darunter unter anderem: Wie können bestehende Gebäude besser genutzt werden? Wie können ein gutes Zusammenleben und spontane Begegnungen in Matzendorf erhalten und gefördert werden? Wie kann eine breitere Gruppe von Personen (besonders auch jüngere Generationen) stärker in die Gestaltung der Gemeinde mit einbezogen werden?

An einem Workshop im Dezember hat die Bevölkerung Antworten auf diese Fragen gesucht und Massnahmen erarbeitet. So sind knapp 40 Vorschläge in den Kategorien Raumentwicklung, Treffpunkt, Kommunikation, Milizsystem, Energie und Fachkräfte entstanden, die nun ihrer Umsetzung harren.

Derzeit berät der Gemeinderat das knapp 50 Seiten starke Dokument. Am Montag, 20. März, folgt die dritte Lesung. «Es wird aber bestimmt noch ein bis zwei weitere Sitzungen brauchen, bis wir fertig sind», sagt Allemann. Nach den Sommerferien soll es einen weiteren Workshop mit der Bevölkerung geben, bei dem die wichtigsten, bald umzusetzenden Massnahmen diskutiert werden.

Als relativ einfach umsetzbar eingeteilt wurden zum Beispiel die Beratung für Grundbesitzer punkto Verdichtung, ein Bänkli bei stark frequentierten Orten wie dem Coop oder auch die Idee, Jugendliche an Gemeinderatssitzungen einzuladen.

Die Bevölkerung wünscht sich mehr Begegnungsmöglichkeiten, zum Beispiel ein Bänkli beim Coop. Bild: Bruno Kissling

Geht es nach Marcel Allemann, sollen in den nächsten zwei Jahren etwa zehn Massnahmen umgesetzt werden. Welche, dies ist noch nicht klar. Das soll im Workshop erarbeitet werden.

Als besonders wichtig erachtet der Gemeindepräsident das Generieren von Wohnraum, die Schaffung eines Treffpunkts im Dorf und der stärkere Miteinbezug der jüngeren Generation.

Die Ortsplanungsrevision, mit der das Pilotprojekt auch zusammenhängt, ist nach wie vor in Arbeit. Mittlerweile ist für Allemann klar: «Bauland einzonen werden wir nicht können.»

Es gibt laut Allemann aber eine andere Idee im Dorf: «In vielen Einfamilienhäusern wohnen eine bis zwei Personen. Für sie wollen wir Wohnungen an zentraler Lage in guter Qualität und altersgerecht bauen. So hätten diese Menschen Anreize, in Eigentumswohnungen zu wechseln. Und in die Häuser könnten junge Familien ziehen.» Derzeit wird beim ehemaligen Restaurant Rössli und an der Häuserzeile westlich davon gebaut.

Aus dem ehemaligen Restaurant Rössli an der Rehgasse 1 in Matzendorf entstehen Wohnungen. Bild: Bruno Kissling

Allemann kann sich auch vorstellen, Bauten ausserhalb der Bauzone anzuschauen, die hohe Auflagen zum Ausbauen haben. Dazu zählen etwa Landwirtschaftsbetriebe. Aus nicht mehr genutzten Bauernhöfen liessen sich Wohnungen machen. «Das ist besser als Zerfall. Und die Bauern kommen nicht mehr zurück.»

