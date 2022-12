Oensingen: Solarpanels auf Lärmschutzwänden?

Energiewende Oensingen will prüfen, ob entlang der A1 Solarpanels auf Lärmschutzwänden installiert werden können An der Gemeindeversammlung stellte ein Stimmberechtigter den Antrag, eine Projektstudie für 20'000 Franken durchzuführen. Sie soll prüfen, ob entlang der Autobahn Solarpanels auf Lärmschutzwänden installiert werden können. Die 62 Stimmberechtigten stimmten diesem – wie auch allen anderen Traktanden – zu. Rahel Bühler 13.12.2022, 13.06 Uhr

Oensingen leidet unter dem Lärm der Autobahn. Deshalb soll es mehr Lärmschutzwände geben, wenn sie auf sechs Spuren ausgebaut wird. Nun soll geprüft werden, ob daran auch Solarpanels installiert werden können. Bruno Kissling

Das gibt es auch nicht alle Tage: Ein Stimmberechtigter stellt an einer Gemeindeversammlung einen Antrag, für ein Anliegen, für das die Gemeinde mehr Geld ausgeben soll.

So geschehen an der Gemeindeversammlung in Oensingen am Montagabend. Als Gemeindepräsident Fabian Gloor beim Budget fragte, ob jemand noch einen Antrag oder eine Frage hätte, ergriff Werner Hunziker das Wort. Er stellte den Antrag für einen Planungskredit zwecks Projektstudie. Die Studie soll der Frage nachgehen, ob auf den Lärmschutzwänden, die Oensingen vom Lärm der A1 abschirmen, Solarpanels installiert werden können. Hunziker führte aus:

«Oensingen hat durchaus interessante und attraktive Wohnlagen, vor allem am Hang. Aber die Attraktivität wird durch den Autobahnlärm häufig stark beeinträchtigt. Das kennen wir seit Jahrzehnten.»

Bereits Ende der 1980er-Jahre habe man über höhere Lärmschutzwände debattiert. Damals sei das Vorhaben gescheitert, weil die Grundeigentümer und Einfamilienhäuserbesitzer Beträge hätten sprechen müssen.

So würden die Lärmschutzwände aussehen, die im bisherigen Ausbauprojekt (ohne Solarpanels) vorgesehen sind. zvg

Ausgangslage habe sich geändert

Doch nun sei die Ausgangslage anders: Der Bundesrat hat im August die Nationalstrassenverordnung angepasst. Neu muss der Bund Flächen von Nationalstrassen für die Produktion von erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen. Zudem müssen im Zuge des Sechsspur-Ausbaus der A1 neue Lärmschutzwände installiert werden. Ausserdem sei mittlerweile allen klar, dass man etwas machen muss, um die Energiewende herbeizuführen.

Mit dieser neuen Ausgangslage sei er mit Christoph Schaer, dem Präsidenten der Energiestadtkommission von Oensingen, beim Bundesamt für Strassen Astra vorstellig geworden und man habe die Idee präsentiert. Dort sei er auf taube Ohren gestossen. Bei den bestehenden Schutzwänden sei die Planung abgeschlossen, da könne man nichts machen. Bei den Neuen bestünde eine Chance, wurde den beiden Oensingern gesagt.

Um aufzuzeigen, ob Lärmschutzwände realisierbar wären, braucht es diese Projektstudie. Und dafür soll die Gemeinde den Lead übernehmen, denn als Einzelperson könne man beim Astra nichts bewegen. Auch Investoren, die die Solarpanels finanzieren würden, stünden bereit, so Hunziker.

Christoph Schaer rechnete vor: «Wenn wir annehmen, dass ein Solarpanel 1,5 Meter lang ist, ergibt das auf der Länge von 1,5 Kilometer 1000 Panels. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Panel 300'000 Kilowattstunden Energie im Jahr produziert, könnten wir damit 100 Haushalte mit Energie versorgen.»

Der Gemeinderat möchte den Antrag entgegennehmen. «Wir können vor allem als Vermittlerin auftreten. Denn als Gemeinde ist es deutlich einfacher, bei Bundesbehörden vorstellig zu werden als als Privatperson», sagte Gemeindepräsident Fabian Gloor. Den Aufwand von 20'000 Franken könne man verantworten. Das sahen auch die 63 anwesenden Stimmberechtigten so und genehmigten Hunzikers Antrag einstimmig.

Oensingens Budget sieht Gewinn vor

Das Budget von Oensingen für 2023 sieht einen Gewinn von 208'250 Franken vor. Grosse Posten seien dabei der Neubau eines Kindergartens sowie höhere Beiträge für Alters- und Pflegeheime, erklärte Gemeinderat Martin Rötheli. Der Steuerfuss bleibt bei 111 Prozent für natürliche Personen.

Gloor erachtet die Finanzlage als stabil, aber man müsse weiterhin Vorsicht walten lassen. Man werde auch künftig versuchen, ohne Steuererhöhung auszukommen. Und das sähe besser aus als auch schon. Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget ohne Fragen einstimmig. Auch alle anderen Traktanden wurden angenommen.