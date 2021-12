Energiestadt SP Oensingen reicht Motion ein, um Konzessionsabgabe für Strom für erneuerbare Ideen zu verwenden Damit die Gemeinde Oensingen ihre Ziele als Energiestadt einhalten kann, braucht es mehr Geld, ist die SP-Gemeinderätin Nicole Wyss überzeugt. Deshalb hat sie diese Woche eine Motion beim Gemeindepräsidenten eingereicht. Rahel Bühler 22.12.2021, 14.45 Uhr

Seit Anfang 2021 gibt es in Oensingen Konzessionsabgaben für Strom. Nun möchte die SP diese an die Energiestadt binden. Bruno Kissling

Seit knapp einem Jahr gibt es in Oensingen Konzessionsabgaben für Strom. Die Einwohnerinnen und Einwohner bezahlen jedes Jahr einen Betrag. Gebunden ist dieses Geld nicht. Das findet SP-Gemeinderätin Nicole Wyss nicht richtig: Sie möchte einen Teil der Abgaben dafür einsetzen, in der Gemeinde den Einsatz von erneuerbaren Energien zu fördern. Deshalb hat sie am Montag eine Motion beim Gemeindepräsidium eingereicht.

Als Energiestadt hat sich Oensingen verpflichtet, grün zu handeln. Konkret hat sich die Gemeinde bereit erklärt, das internationale Abkommen von Paris von 2015, die Energiestrategie 2050 des Bundes und das Netto-Null-Ziel des Bundesrates von 2019 zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auf null bis 2050 zu unterstützen.

Gemeinderätin Nicole Wyss (SP). zvg

«Um diese Ziele zu erreichen, braucht es finanzielle Mittel», erklärt Wyss. Sie schlägt in der Motion daher vor, künftig 30 Prozent der Konzessionsabgaben für den Einsatz von erneuerbaren Energien in Oensingen einzusetzen. Damit könne die Gemeinde Fördermassnahmen mit Hilfe von Anreizen schaffen: Energiecoaching für grössere Projekte, Beiträge an Minergie-Zertifikate, Aufstockung der Förderbeiträge von Bund und Kanton oder die Mitfinanzierung von Machbarkeitsstudien. Einbezahlt würden die 30 Prozent in einen Fonds.

Die Oensinger Gemeinde- und Kantonsrätin schreibt weiter.

«Die Motion bewirkt keine zusätzlichen Steuern. Es soll jedoch sichergestellt werden, dass in der Finanzplanung und dem jährlichen Voranschlag minimale Finanzmittel zur Förderung der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien bereitgestellt werden, sodass die Hauptziele der Gemeinde realisiert werden können.»

Nicht die erste SP-Motion zum Energie-Thema in diesem Jahr

Bereits im Oktober hatte mit Raphael Ingold ein Oensinger SP-Mitglied eine Motion zu erneuerbaren Energien eingereicht. Er beauftragte den Gemeinderat, bis im Jahr 2030 den Energiestadt-Gold-Status zu erlangen.

«Mit der neuen Motion doppeln wir nun nach», sagt Wyss. Noch wird es eine Weile gehen, bis der Stein wirklich ins Rollen kommt. Denn das weitere Vorgehen sieht so aus: Zuerst muss ein Motionär die Motion beim Gemeindepräsidium einreichen. Dieses muss sie dann an der nächsten Gemeindeversammlung dem Souverän vorlegen. Und die ist in Oensingen im Juni.

Dann wird zuerst der Gemeinderat darüber befinden und im Anschluss einen Vorschlag zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung vorbereiten. Im Dezember 2022 werden die Stimmberechtigten dann die Möglichkeit haben, die Motion entweder als erheblich zu erklären – in diesem Fall müsste der Gemeinderat dann handeln. Oder die Motion als nicht erheblich zu taxieren. Dann hätte sich die Angelegenheit erledigt.