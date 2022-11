Energiemangel Keine Weihnachtsbeleuchtung, Raumtemperatur senken, Gebäude nicht beleuchten: So sparen Thaler und Gäuer Gemeinden Strom Der drohende Energiemangel macht auch vor dem Thal und dem Gäu nicht halt. Verschiedene Gemeinden haben deshalb bereits Massnahmen verabschiedet, wie sie Strom sparen wollen. Bei anderen laufen die Diskussionen. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Damit die Gemeinde Strom sparen kann, leuchtet das Schloss Neu-Bechburg in Oensingen heuer nicht. Bruno Kissling

Normalerweise ist das Schloss Neu-Bechburg in Oensingen nachts hell beleuchtet. Doch seit einigen Wochen ist es dunkel an diesem Jurahügel. Denn die Gemeinde Oensingen hat bereits Ende September entschieden, ab sofort auf die Beleuchtung des Schlosses zu verzichten.

Momentan kommt man um das Thema Stromsparen auch im Thal-Gäu kaum herum. Verschiedene Gemeinderäte haben bereits Massnahmen beschlossen, bei anderen sind sie in Diskussion. Wir haben bei einigen nachgefragt.

Auch Oensingen verzichtet auf die Weihnachtsbeleuchtung. Der Weihnachtsbaum beim Bienkensaal könne aber ohne Beleuchtung geschmückt werden. Dies geht aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26. September hervor.

Die Strassenbeleuchtung wird ausgeschaltet oder gedimmt. Öffentliche und historische Gebäude – wie das Schloss Neu-Bechburg – werden aussen nicht mehr beleuchtet. Im Innern der Räume soll es nur noch 19 bis 20 Grad warm sein. In nicht benutzten Räumen bloss 15 Grad.

Die Gemeinde Oensingen will die Kreisschule Bechburg darauf hinweisen, die Temperatur des Wassers im Hallenbad zu senken. Bruno Kissling

Die Kreisschule Bechburg wolle man darauf hinweisen, die Temperatur des Wassers im Hallenbad zu senken.

In Balsthal wird in den Räumen der Gemeinde die Temperatur gesenkt und nur noch die Hälfte der Lampen eingeschaltet. Weiter wird das Gemeindehaus in der Nacht nicht mehr beleuchtet.

Die Arkaden des Gemeindehauses Balsthal werden in der Nacht nicht mehr beleuchtet. Bruno Kissling

Über die Weihnachtsbeleuchtung habe der Gemeinderat intensiv diskutiert, berichtet Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Eine Mehrheit habe beschlossen, die Beleuchtung zu montieren. Dies, weil sie einen emotionalen und traditionellen Stellenwert habe. Sie verbrauche lediglich 0,2 Prozent des Stromverbrauchs der Gemeinde.

Das Hallenbad verbraucht zwölf Prozent des Stroms der Gemeinde Balsthal. Trotzdem ist die Schliessung laut Kreuchi kein Thema. Dies primär wegen finanzieller Überlegungen.

Egerkingen informierte über die getroffenen Massnahmen auf der Website: So wird die Temperatur in Verwaltungsgebäuden auf 20 Grad gesenkt. Bereits im Juni hatte die Gemeindeversammlung beschlossen, weitere 150 Lampen der Strassenbeleuchtung auf LED umzustellen. Die Installation soll ab Januar 2023 möglich sein.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird in Egerkingen dieses Jahr begrenzt aufgehängt: Beleuchtet wird nur der Bereich zwischen der Dünnernbrücke und der St.Martinskirche. Die Weihnachtsbäume vor der Verwaltung, an der Martinsstrasse und bei den Hotels werden beibehalten.

Die Gemeinde Egerkingen rät den Betreibern des Gäuparks, die Leuchtreklame beim Gäuparkkreisel mit einer Zeituhr zu versehen. Bruno Kissling

Zudem empfiehlt die Gemeinde den Betreibern des Gäuparks, die Scheinwerfer auf dem Gäuparkkreisel abzuschalten und die Leuchtreklame mit einer Zeituhr zu versehen.

In Holderbank hat man noch keine definitiven Massnahmen verabschiedet, aber mehrere diskutiert, so Gemeindepräsident Pascal Berger.

«Für das Budget 2023 haben wir eine erste Etappe vorgesehen, in der die alten Lampen mit sparsamen LED-Lampen ersetzt werden sollen.»

Auch das Thema Heizung in öffentlichen Gebäuden wurde angesprochen und der Ressortleiter mit dem Prüfen der Reduktion beauftragt.

Ob die Weihnachtsbeleuchtung in Holderbank heuer leuchtet, ist noch unklar. Bruno Kissling

Bei der Weihnachtsbeleuchtung warte man zuerst die Meinung der Kulturkommission ab, so Berger. Das Thema werde sicherlich auch in den nächsten Sitzungen weiterbehandelt.

Um die Erarbeitung von möglichen Stromsparmassnahmen kümmert sich in Niederbuchsiten die Taskforce Energie. Man werde etwa die Gemeindeverwaltung und die Schule auf maximal 20 Grad heizen, berichtet Gemeindepräsident Markus Zeltner. Die Sporthalle auf 17 Grad.

Die Sporthalle in Niederbuchsiten wird nur noch auf 17 Grad geheizt. Bruno Kissling

Eine Weihnachtsbeleuchtung auf den Strassen hat Niederbuchsiten nicht. Den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz werde es wieder geben. Er werde aber eingeschränkt beleuchtet werden.

Oberbuchsiten verzichtet heuer auf die Weihnachtsbeleuchtung. Dies gibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung bekannt. Auch werde es keinen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz geben. Für die Adventsfenster seien alternative Beleuchtungsarten zu verwenden.

Die Räume in der Gemeindeverwaltung Oberbuchsiten werden auf 20 Grad geheizt. Bruno Kissling

Weiter wird die Temperatur in der Gemeindeverwaltung, der Schule und im Feuerwehrmagazin auf 20 Grad reduziert. Die Strassenbeleuchtung wird später ein- und früher abgeschaltet. Zwischen 22 und 5 Uhr werden die LED-Lampen gedimmt.

Mittelfristig wird in Welschenrohr-Gänsbrunnen die Strassenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die Mitarbeitenden der Gemeinden werden laut Gemeindepräsidentin Theres Brunner dazu aufgefordert, nicht benutzte Stromquellen auszuschalten.

In Welschenrohr wird die Strassenbeleuchtung mittelfristig auf LED umgerüstet. Bruno Kissling

In der Gemeinde wird es eine Weihnachtsbeleuchtung geben, allerdings nur im Dezember.

