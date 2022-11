Holzpellets: Produktion bei AEK in Balsthal komplett ausgelastet

Energiekrise Produktion läuft auf Hochtouren und das Sägemehl wird knapp: Die Holzpellets aus Balsthal sind gefragter denn je Immer mehr Haushalte wollen mit Holzpellets heizen. Die Produktion der AEK Pellets AG in Balsthal ist komplett ausgelastet. Doch die für Pellets benötigten Rohstoffe sind ebenso begehrt - und werden teurer. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Produktion der AEK Pellets in Balsthal läuft derzeit auf dem Maximum. Bruno Kissling

Das Knattern der Maschinen ist nicht zu überhören, wenn man sich der Produktionsanlage der AEK Pellets AG nähert. Wie der Name verrät, produziert die Firma, angesiedelt im Industriegebiet Klus in Balsthal, Holzpellets zum Heizen. Und sie ist so gefragt wie noch nie: Denn diese Art zu heizen erlebt, durch die hohen Preise von Öl und Gas, eine noch nie gesehene Nachfrage.

Boris Meyer, Geschäftsführer AEK Pellets. Bruno Kissling

«Unsere Produktion läuft aktuell auf dem Maximum. Wir produzieren sechs Tage die Woche, 24 Stunden», erklärt der Geschäftsführer, Boris Meyer, beim Rundgang durch das Gelände. So würden in diesem Jahr rund 57'000 Tonnen Pellets produziert.

«Wenn wir die Kapazität hätten, könnten wir allerdings das Doppelte absetzen, da in Europa momentan rund 3,5 Millionen Tonnen fehlen.»

Grund dafür sei der Krieg in der Ukraine. Denn Russland, Belarus und die Ukraine würden normalerweise genau diese 3,5 Millionen Tonnen liefern. Die Pellets aus Russland und Belarus seien allerdings von den Sanktionen betroffen und die ukrainischen Produktionsstätten stünden still. «Der globale Mangel ist so gross, dass wir Anfragen für Pellets von Händlern aus ganz Europa kriegen», sagt Meyer.

Sägemehl wird knapp

Trotz dieser scheinbar komfortablen Lage, durch die grosse Nachfrage nach ihren Produkten, sei auch bei ihnen nicht alles Gold, was glänzt:

«Wir müssen jede Woche aufs Neue dafür kämpfen, damit wir genügend Rohstoffe wie Sägemehl oder Hobelspäne für unsere eigene Produktion erhalten.»

Pellets sind, vereinfacht gesagt, zusammengedrücktes Sägemehl. Bruno Kissling

Der Hintergrund ist die Art, wie Pellets produziert werden. So sind Holzpellets, vereinfacht gesagt, zusammengedrücktes Sägemehl. Dies sei im Moment knapp. Grund dafür seien die wenigen Aufträge für die Sägereien. «Dies wiederum hat zwei Ursachen: Erstens fehlen den abnehmenden Holzverarbeitern durch die Lieferengpässe Teile für ihre Produkte und zweitens wird durch die allgemeine Teuerung weniger investiert in der Baubranche», erzählt Meyer.

Dazu komme, dass sie, im Vergleich zu vielen anderen Pellet-Produzenten, nicht an eine Sägerei angeschlossen sind. Somit sei eine grossflächige Verfügbarkeit von Spänen nicht gewährleistet. Im Notfall habe man die Möglichkeit, aus Hackschnitzel selbst in geringem Umfang Sägemehl zu produzieren. Dies benötige allerdings sehr viel Energie, was bei den hohen Stromkosten teuer werden würde.

Volatile Holzbranche

«Immerhin konnten wir bis zum Dezember die Konditionen für das Sägemehl regeln», erklärt Marcel Moser, Leiter des Einkaufs. Dies bedeute aber keineswegs, dass die Versorgung gesichert ist. Denn es ist momentan unmöglich, langfristig abgesicherte Verträge abzuschliessen, so Moser.

«Wenn eine Sägerei weniger Aufträge hat, so gibt es weniger Einschnitt und somit weniger Sägemehl.»

Das zu antizipieren und entsprechend zu handeln, sei auch nach 40 Jahren in der Holzindustrie eine riesige Herausforderung. So ähnlich verhalte es sich auch mit den Preisen.

Aktuell bezahle man das Doppelte für Pellets. Bruno Kissling

Diese seien für Pellets nun über zehn Jahre lang stabil gewesen. Seien nun aber stetig gestiegen. So bezahle man heute knapp das Doppelte. Aktuell ungefähr 14 Rappen pro Kilowattstunde. In Deutschland ist der Preis sogar um 300 Prozent gestiegen und in Österreich um 250 Prozent.

Dies seien die Auswirkungen einerseits der gesteigerten Nachfrage, aber mehrheitlich ist die Teuerung der benötigten Rohstoffe und der Energiekosten für die Produktion der Treiber. «Diese Preiserhöhungen müssen an die Kunden weitergegeben werden, sonst lohnt sich das Geschäft für keinen Pellet-Produzenten mehr», sagt Meyer. Und weiter:

«Kein Pellet-Produzent wird in neue Produktionskapazitäten investieren, wenn seine Kosten nicht gedeckt werden. Und dann werden bei steigender Nachfrage die Pellets noch knapper.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen